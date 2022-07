Chystáte veselku, už je to na spadnutí? Ano, už je to tu! Veselka je totiž začátkem července.

Máte nervy?

Ani moc ne. Přece jen už je člověk starší a tolik věcí ho nerozhází. Ale zase se snáz dojme. (smích)

Vy jste už jednou ženatý byl. Řada mužů se po nepovedeném manželství před druhou svatbou téměř křižuje a sveřepě ji odmítá. Vy do toho jdete…

Ale já svoje první manželství nepovažuju za nepovedené, i přesto, že už neprobíhá a skončilo před jedenácti lety. Daleko méně povedené může být manželství, které trvá až do smrti. A pak… na první svatbě bylo deset lidí. Teď mám možnost užít si svatbu se stovkou svatebčanů.

Vaše nastávající manželka je mladší, to přijde vhod, ne? Máte pocit, že jste omládl? Nebo jste stále mladý a nestárnete?

Když nemůžu najít brýle, připadám si dost starej. (smích) Ale jinak se cítím fajn… ono to není jenom o věku.

V prosinci jste oslavil jistý životní milník. Jak se cítí padesátník „v záběhu“?

Určitě lépe než dvacetiletý ukrajinský voják. Nikdo tu nemáme v porovnání s lidmi na Ukrajině žádné problémy. A jinak se taky cítím skvěle!

Někde jsem četla, že se rád sázíte. O co to bylo naposledy?

Teď už se tolik nesázím, ale občas ještě jo. Třeba i jen o to, kdo má pravdu a pak se jde „gůglit“. (smích) Ale dřív to bylo i o to, za jak dlouho bude pršet, jestli za deset minut nebo dýl.

A máte víc štěstí ve hře, nebo v lásce?

No řekl bych, že fakt v obojím!? Mám se stydět?

Jezdil jste rallye, tam se asi solidně vyčistí hlava. Čím si hlavu čistíte teď?

Vlastně jsem si hlavu nikdy čistit nepotřeboval. Závodění byl adrenalin, zábava a zároveň hledání hranic. Učení se zodpovědnosti. Kloubení kázně a vášně. A to se nikde jinde tak jako za volantem moc zažít nedá.

Na divadle jste obsazován spíš do rolí komediálních. Poskočí si herec radostí, když přijde nabídka do Shakespeara a šup – rovnou do Macbetha?

No, poslední dobou dostávám k mé radosti i role vážnější a jsem za to rád. Ale po shakespearovské nabídce jsem si samozřejmě radostí poskočil. (smích)

Nenastává váš herecký zlom, že by teď po padesátce začaly přicházet víc charakterní role? A byl byste za ně vůbec rád?

Nevím, jestli to úplně souvisí s věkem. Možná náhoda?! A ano, jsem za ně rád. Ale není to to nejdůležitější kritérium.

Je to sen každého herce, zahrát si Shakespeara?

Nemůžu mluvit za ostatní, ale já se přiznám, že sny tohoto druhu jsem nikdy neměl.

V čem je Shakespeare jedinečný, proč je zárukou kvality a lidé na něj tak rádi chodí?

Nejsem „shakespearolog“, ale myslím, že je prostě nadčasový… Já vím, zní to jako fráze, ale je to tak. Základní lidské pocity, povahy, ctnosti i neřesti jsou v lidech stále stejné.