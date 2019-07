Nový odpovídal na dotazy v zaplněné Hudební hale a žasl, jaký fenomén se stal ze záběrů natočených v Karlově Studánce. Filmaři v lázeňské obci točili pouhé dva dny. „Jednou jsem skočil z balkonu, a to je jediné, co jsem tu ukázal. Já ne, to Karlova Studánka je perla a poklad,“ řekl Pavel Nový s tím, že po domluvě s lázeňským vedením se těší, jak si tu budou s manželkou užívat procedury jako ostatní hosté. Nejlépe na podzim, aby mohli sbírat houby.

Balkonová scéna Pavla Nového se natáčela v lázeňském hotelu Slezský dům. Tehdy byl jeho domovníkem Luděk Janíček, kterému utkvělo v paměti, jak Zdena Studénková zpívala Sladké mámení.

„Marie Poledňáková nás místní na scéně různě přesouvala a režírovala, co a jak máme dělat. Byly tam provizorně doplněné sedačky, dveře vzadu se přikryly plachtou. Vepředu stáli muzikanti a herečka zpěvačka. Já jsem seděl vepředu, takže jsem na ni dobře viděl. Byla skvělá. Byl to nejen pro mě nezapomenutelný zážitek. My místní jsme určitě nečekali, že se z toho stane taková legenda,“ řekl bývalý domovník Slezského domu Luděk Janíček.

Skok z balkonu

Jak se natáčela slavná balkonová scéna, si dodnes vybavuje Ludmila Stiborová, která tehdy pracovala ve Slezském domě jako pokojská. „Zaznamenali jsme filmový štáb, už když herci s režisérkou přijížděli. My jsme stáli za bývalým skleněným domkem. Poté jsme se šli podívat do Slezského domu na ten balkonový skok s Pavlem Novým. Filmaři nejdřív přišli zkontrolovat, jak vypadá ta místnost, a vysvětlili nám, jak to bude ve filmu vypadat. Pak pod balkon v prvním patře naskládali spoustu krabic,“ uvedla Ludmila Stiborová, která viděla i to, jak Pavel Nový vyšel na balkon a skočil.

„Skákal vícekrát, ale nenatáčeli to moc dlouho. Na Slezském domě jsem pracovala jako pokojská a v mém rajonu byl také ten známý pokoj. Když filmaři odjeli, tak jsem ho po nich uklízela. Tehdy pro mě bylo záhadou, komu to herec posílal vzdušné polibky, když tam byl v danou chvíli jen osvětlovač a on,“ doplnila Ludmila Stiborová, která se stejně jako většina místních objevila v komparzu v Letních lázních. „Byla to scéna s vystoupením Zdeny Studénkové. Dvakrát to odzpívala a šli jsme domů,“ uzavřela Ludmila Stiborová.

Potlučená Šulcová

Na natáčení ráda vzpomíná také filmová manželka Júlia Satinského Jana Šulcová, jež hrála Kateřinu Horákovou.

„Byli jsme skvělá parta, včetně dětí. Při filmování vládla pohoda. Víte, že scéna, kdy jsem sjela šupnou dolů, se točila tři dny na třech různých místech? První záběr se točil ve skutečné filmové chatě, kdy sahám na lístek a propadám se. Druhý den se natáčelo na jiném místě, jak šupnou sjíždím do uhlí. A skončilo to až v kotelně v Lánově. Trochu jsem se při tom potloukla, ale nepřemýšlela jsem, do jaké míry je to nebezpečné,“ sdělila herečka Jana Šulcová Deníku po telefonu. Na Marii Poledňákovou vzpomíná jako na režisérku připravenou na jakékoliv situace.

ANDREA MARTÍNKOVÁ