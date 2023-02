Podle ukázek jde o poměrně drsný komediální seriál. Jak se vám natáčel? Přiznám, že když jsem si přečetl scénář, nevěděl jsem, jestli to bude sranda, drsný… Ale potom, co jsem strávil moc příjemný čas na place, doufám, že to bude dobrý. Žádný díl jsem neviděl, ale natáčení bylo zajímavý, takový trochu přitažený za vlasy, ale je to něco, co tady ještě nebylo. Nevím, jestli v dobrým, nebo ve špatným. (smích)

Vzpomenete si na nějakou scénu, která byla už dost na hraně?

Hned v prvním díle je scéna, kdy mi ustřelí hlavu. To bylo moje první natáčení. (smích) Opravdu si nedělám srandu! Je to tak. Zahrál jsem tam roli herce, kterýmu omylem ustřelí hlavu. Když jsem viděl svoji figurínu jen s kouskem hlavy, byl to zajímavý pocit. (smích)

Hned jste řekl, že do toho půjdete, když jste si přečetl scénář?

Pánové producenti a scenáristi mě oslovili zhruba před sedmi lety. Moc jsem je neznal, ale byli milí, a já jim řekl, že v seriálech tolik nehraju, věnuju se teď muzikálové produkci, hrajeme v Brně i Praze a nemám moc času. Oni ale trvali na svém, že by o mě hrozně stáli, tak jsem si jejich scénář přečetl a přišel mi strašně ujetej. Zároveň jsem si ale říkal, že by to mohlo být dobrý.

Takže jste souhlasil?

Neprozřetelně jsem jim to slíbil s tím, že na to stejně nikdy neseženou peníze, protože je to tak sprostý a brutální, že tohle nemůže nikdo natočit. A pak se ozvali po sedmi letech, že peníze sehnali a bude to točit Prima. Když už jsem jim to slíbil, chtěl jsem slib dodržet a šel do toho. A teď se podržte, ten scénář byl ještě sprostší a brutálnější. (smích) Ale natáčení bylo skvělý.

Moc hereckých zkušeností na kontě nemáte. Lidé si vás pamatují hlavně z filmů 80. let, jako byl Kamarád do deště. Užíval jste si to opět před kamerou?

Užíval. Bylo to takový příjemný zpestření. Přivezli mě na plac, byl jsem pan herec, řekli mi, co mám dělat, roli jsem si mohl i upravovat. Kluci byli skvělí, takže jsem si hraní užil. Dnes si jako producent většinou všechno řídím sám a tady jsem byl taková námezdní síla. (smích)

Kdyby přišla nějaká další seriálová nabídka, vezmete ji?

Záleželo by na scénáři, o jaký seriál by šlo. Práce herců je těžká. Pořád si musejí shánět nějaký job. Někteří jsou hodně obsazovaní, jiní míň. Mně přijde, že už je těch seriálů tolik, je těžké si vybrat. Dostanete scénář, ale nevíte, jak to dopadne, jestli se vůbec bude točit. A když náhodou jo, jsou tam další aspekty. Pokud herci udělají dobrej seriál, je to krásný, ale běda, když je blbej.