Ve správnou chvíli na správném místě a navíc se šťastnou hvězdou nad hlavou. Tak vypadá čtyřicetiletá kariéra uhrančivého chlapíka, která začala v podstatě jako akt zoufalství. Byla to jeho matka, která si se svým divokým synem na konci 60. let už nevěděla rady a se svým druhým manželem, známým českým kriminalistou Miloslavem Dočekalem, hledala způsob, jak jeho energii zkrotit a zaměstnat.

„Hyperaktivní dítě, které kvůli věčným problémům s prospěchem a chováním střídalo školy jako ponožky,“ popisuje drsnou realitu jeho dětství web ČSFD.



A tak se paní Tofi rozhodla, že malý Sagvan bude docházet do dramatického kroužku, aby tam vybil všechnu svoji nadměrnou energii a zaměstnal se něčím užitečnějším než nepřetržitým pácháním lumpáren. A byla to šťastná volba.

Talentu na rozdávání

Ukázalo se, že tenhle nepřehlédnutelný temnooký kluk s půlkou české a půlkou kurdské krve má talentu na rozdávání: uměl hrát, uměl zpívat a uměl si získat pozornost. A navíc disponoval sexappealem, který mu pomáhal získávát přízeň holek i kluků. Holky se do něj beznadějně zamilovávaly, kluci se mu chtěli podobat.

Osudovou se mu stala hned druhá role, kterou po absolvování konzervatoře dostal. Režisér Jaroslav Soukup ho v roce 1982 angažoval do filmu Vítr v kapse a hvězda byla na světě.

„Poprvé se tu na place sešel se zkušenějším a v té době už i celkem známým Lukášem Vaculíkem,“ popisuje web ČSFD okamžik, kdy vznikla ona neodolatelná dvojice.

Velký hit Sagvana Tofiho Dávej, ber (1988):

| Video: Youtube

Nevzal by si žádnou

Spolu pak natočili ještě Kamaráda do deště (1988) a Kamaráda do deště 2 (1992), které dodnes zůstávají ikonickými snímky 80. a 90. let. V případě Tofiho také jediné, které ho skutečně proslavily.

„Když se někdo stane slavným ve třiceti, může ho to rozhodit. Ale já to zažil už v postpubertě, tak jsem si to naopak užíval. Při natáčení nebyl na paření čas, ale pak jsem si to pořádně vynahradil. Největší výhoda byl samozřejmě zájem holek. Tři filmy, které jsem natočil, byly pro můj život, včetně sexuálního, klíčové. Pak už jsem vlastně nemusel dělat nic,“ vysvětlil Sagvan Tofi v jednom z rozhovorů svůj pohled na vlastní rychlou kariéru.

Sagvan Tofi se narodil 7. září 1964 v Praze. Po matce je Čech, po otci irácký Kurd. V Iráku také strávil prvních šest let svého života. Tvrdí, že divokou krev nemá po kurdském otci, ale po matce z Třebíče.

Slávu si užíval plnými hrstmi, o čemž svědčí i jeho známý vztahový majstrštyk z poloviny 90. let, kdy současně chodil se Simonou Krainovou i Darou Rolins. Dámy s ním společně tak trochu vyběhly a dodnes ten příběh občas vytáhnou, protože jejich fanoušky stále baví.

Sám Sagvan to ovšem zpětně shrnul docela lakonicky: „Máme dodnes dobré vztahy, ale nevzal bych si ani jednu,“ řekl slovenskému společenskému webu Pluska.

Bulvární Tofiho efekt

Možná i díky medializaci zmíněného milostného trojúhelníku pochopil sílu bulváru, který je potřeba krmit a udržovat tak svoje místo pod reflektory. Proto občas v rozhovorech počítal svoje ženy až k číslu 1094. Vyprávěl také, že jméno Sagvan v kurdštině znamená Muž, který hledí na psa a taky se v jedné době psaní bulváru sám aktivně věnoval.

„Díky své vydobyté popularitě a pozdějším vztahům s modelkou Simonou Krainovou, se kterou si zahrál v druhém Kamarádovi do deště, a se slovenskou zpěvačkou Darou Rolins se totiž stal miláčkem bulvárního tisku. V dnes už neexistujícím magazínu SPY měl svoji vlastní rubriku s názvem Sagiho Skandálovník. Tento pro mnohé fascinující sociologický jev, kdy se „člověk, který nic neumí, nic nedělá, nic neznamená a přesto se s železnou pravidelností objevuje v bulvárním tisku, je po něm označován jako tzv. Tofiho efekt,“ napsal trochu drsně na Sagiho adresu web Databáze knih.

Kamarádi do deště

Napsat o Muži, který hledí na psa, že nic neumí a nic neznamená, je přece jen nespravedlivé. Svůj talent a čich projevil po úspěchu na filmových plátnech a jako zpěvák i jako spoluautor muzikálu Děti ráje, který je od své premiéry v roce 2009 stále na trhu a vyprodaný.

A nejspíš také rozhodnutím nepokračovat donekonečna v rozmělňování slávy svých tří osudových filmů natáčením dalších a dalších dílů, i když takové nápady tady byly.

Sagvan Tofi se svou dcerou Satine:

„Vítr v kapse a Kamarád do deště 1 a 2 měly velký úspěch, ale my s Lukášem teď nechceme devalvovat to, co jsme tenkrát rádi dělali. Byla to pěkná doba, ovšem je nenávratně pryč,“ řekl Sagvan Tofi na toto téma.

Dodal, že si nade vše cení přátelství Lukáše Vaculíka, které trvá.

„Když jsem měl v životě nějaké problémy, Lukáš mě vždycky podržel. Jsme pořád kamarádi do deště,“ cituje Tofiho Deník v článku s titulkem Z problémového žáka hvězdou už v devatenácti. Sagvan Tofi si ale plní sny i dnes.

Z divocha je tajemný muž

V posledních letech se miláček večírků a lamač ženských srdcí vytratil z showbyznysu a kolem jeho aktivit panovala spousta dohadů, k nimž se Tofi nikdy nevyjadřoval.

„Se společníkem měl obchodovat s diamanty, později měli v plánu vyrábět limonádu a prodávali internetové domény. Jeho obchodní partner musel ale kvůli problémům se zákonem s podnikáním skončit," napsal v této souvislosti Deník.

Svoje soukromí nezveřejňuje ani na svém instagramovém účtu - jen občas a výjimečně se nechá vyfotit se svojí ženou Alenou a čtrnáctiletou dcerou Satine. Zbytek svého soukromého života si nechává jako tajemství.