V listopadu se na jeviště vrátí muzikál Děti ráje 2. Nadělil jste si ho k šedesátým narozeninám?

O šedesátých narozeninách se vůbec nechci bavit. Neslavím narozeniny, obecně už jsem večírky hodně omezil. Pokaždé v den narozenin vypínám, mám to tak od malička. Středem pozornosti jsem rád na jevišti, ale pak si klidně v baru zalezu někam do kouta a dělám, že tam nejsem. Muzikál určitě není dárek pro mě, ale je to dárek pro všechny naše diváky, kteří na nás v minulosti chodili. Je to taková odměna za to, že nám patnáct let věnovali svou přízeň. A že jich bylo požehnaně.

V čem se Děti ráje dvojka budou lišit od jedničky?

Nebude tam žádný rozdíl, co se týče příběhu, budou tam některé hvězdy, které už byly v jedničce, ale přibudou nové, protože budou i nová dobrodružství. A právě za nové hvězdy jsem neskutečně rád, že se mi je podařilo přemluvit. Na to jsem strašně pyšný. V muzikálu je nově třeba Lucka Vondráčková, Vojta Drahokoupil, Honza Bendig… Je to úplná fantazie.

Proč?

Protože někteří z nich nechtěli v muzikálech vůbec hrát a já je přesvědčil. To znamená, že mám jejich důvěru a doufám, že ji nezklamu a diváci budou nadšení. Posouváme muzikál zase trochu dál. Písničky, které zazní, pocházejí povětšinou od producentů Františka Janečka a Michala Davida, kteří to celé na začátku stvořili, a teď už tam budou i jiné hity, bude to něčím ozvláštněné.

Zmínil jste Michala Davida. Jak dlouho se znáte?

Od sedmnácti let. Tehdy jsem točil film Vítr v kapse a on do něj nazpíval písničku Nonstop. Tam jsme se poprvé viděli a myslím, že to bylo osudové setkání. Dodnes nám to drží a klape jak lidsky, tak pracovně. Myslím, že se nám daří a to je skvělé.

Vaším největším hitem je písnička Dávej ber. Uslyší ji diváci i v muzikálu?

Ano, to je jediná věc, kterou vám prozradím. Bude tam i Dávej ber, ale bude zpívaná ve velmi zvláštní poloze, myslím, že se mají diváci na co těšit. Ale bude to jenom jeden z mnoha hitů, čeká je i spousta překvapení, které diváci určitě ocení.

Sagvan Tofi zpíval v Dětech ráje píseň Každý mi tě lásko závidí:

| Video: Youtube

Zazní Dávej ber ve vašem podání, nebo v podání někoho jiného?

To je tajemství. (smích) Ale napovím vám. Do jedničky jsem si propašoval jednu svoji písničku – Večírek (Touhy prchavý jsou…) a nezpíval jsem ji já. Tím vám napovídám.

Vaše dcera Satine je muzikálně nadaná. Neuvažoval jste, že byste ji do muzikálu zapojil také?

Neuvažoval. Sáťa hrála v Divadle Broadway v muzikálu Kocour v botách a se mnou pak v muzikálu s písněmi Václava Neckáře Mýdlový princ. Ale já ji do divadla nenutím. Hraje i tenis, učí se jazyky… Jsem rád, že si hledá vlastní cestu.

Mimochodem, co říkala, když vás poprvé v Dětech ráje viděla?

Satine se narodila v době, kdy se Děti ráje vůbec poprvé hrály v Praze. V divadle tak byla doslova od narození. Všechny tam brala jako tety a strejdy. Když potom trochu vyrostla, začala si ty písničky broukat. Také jsem ji jako malou brával na závěrečnou sérii hitů a děkovačku. Tehdy si myslela, že všichni tleskají jenom jí, takže je už od malička zvyklá být hlavní hvězdou. (smích) Nejen jí, ale i ostatním dětem se většinou představení líbí. Mohou se ztotožnit s příběhem přátelství malého chlapce Čusbuse s hlavní postavou Michalem a líbí se jim i notoricky známé hity a barevná světla.