Ohnivý temperament a nezaměnitelný přízvuk, které jsou dnes její obchodní značkou, byly na začátku kariéry hlavním důvodem, proč nedostávala role. Salma Hayek to ale nevzdala a našla způsob, jak v Hollywoodu prorazit a zůstat přitom věrná svému původu. Začátky pro ni byly náročné, třeba natáčení sexuální scény s Antonio Banderasem pro snímek Desperado. Nakonec se ale otrkala a před kamerou se později nebála ani žhavějších čísel.

Salma Hayek byla už v Mexiku hvězda, než odjela budovat kariéru do L. A. Čekala tři roky, pak přišla nabídka Roberta Rodrigueze, která ji proslavila i na americké půdě. Úspěch ale nebyl zadarmo.

Rodiče na tahu - Salma Hayek v negližé:

1995 Úspěch & slzy

Žhavá sexuální scéna mezi ní a Antoniem Banderasem původně ve scénáři Desperada nebyla. I přes snahu štábu se natáčení této scény protáhlo na osm hodin, Salma ji totiž probrečela.

Herečka později přiznala, že právě tahle část natáčení pro ni byla velmi obtížná, jelikož se jednalo o její první sexuální scénu na filmovém plátně, což pro ni bylo nezvyklé a nervy drásající.

Salma Hayek se nechala slyšet, že důvodem, proč brečela, byla její obava, že výsledek bude spíš jako pornografický film. Měla hrůzu z toho, co na to řekne její rodina, zejména pak babička. Navíc se bála, že by tato scéna mohla poškodit její slibně se rozvíjející kariéru.

Až s odstupem let ale herečka uvedla, že natáčení této scény pro ni byl jeden z nejvíce osvobozujících a osvěžujících zážitků ve filmové kariéře.

1997 Sexuální symbol

Salminým cílem bylo stát se nejlepší herečkou, jakou vůbec může být. Proto první, co po příjezdu do Ameriky kromě zlepšování angličtiny zahájila, byly herecké kurzy. Když jí po jejich absolvovaní dala média nálepku sex symbol, byla zklamaná.

„Takže pro ně jsem jen tohle. To je všechno, co ve mně vidí,“ uváděla smutně. Mrzelo ji to, a o to víc se snažila v každé roli dokázat, že může nabídnout víc než jen své fyzické půvaby. Zvoník od Matky boží nebyl výjimkou.

1999 Striptýz

Že se díky filmu Desperado otrkala, bylo víc než jasné, protože od té doby neměla herečka problém odhodit svršky. Dogma byl už třetí film, kde mexicko-americká herečka předvedla striptýz.

Poprvé své křivky rozpohybovala v povídkovém filmu Čtyři pokoje, tvář tu ale neukázala. Druhý svůdný tanec absolvovala v transu, protože ve filmu Od soumraku do úsvitu tančila s hadem, hadů se totiž bojí, má z nich obrovskou fóbii. Zatančit neodmítla ani napotřetí, protože ve fantasy komedii dostala příležitost zahrát si múzu, a to ve hvězdné společnosti.

2002 Pocta rodné zemi

Ztvárnění Fridy Kahlo přineslo Salmě Hayek její první a jedinou nominaci na Oscara. Mnohem důležitější ale pro ni byla příležitost filmem vyvrátit stereotypy, které o Mexiku a Mexičanech panovaly, a představit světu umění i kulturu této země.

„Cítila jsem, že je to moje poslání. Že do toho musím jít a musím to udělat správně,“ zhodnotila svou roli.

2012 Bez rozdílu

Salma Hayek se nevyhýbá žádnému žánru. Nedělá jí problém romantika, krimi, komedie, drama ani akční filmy. V roce 2012 si například pod vedením Olivera Stonea zahrála šéfku drogového kartelu ve skvěle obsazeném thrilleru Divoši.

2018 Ten pravý

Kdysi Salma Hayek prohlásila, že se vdá, až najde muže, který má větší koule než ona. A počkat si se vyplatilo. S francouzským miliardářem François-Henrim Pinaultem si poprvé řekli ano v Paříži na svatého Valentýna roku 2009.

O pár měsíců později následoval v Itálii romantický obřad pro přátele a rodinu, a v létě roku 2018 si své sliby zopakovali. Vše zorganizoval během dovolené François-Henri jako překvapení pro svou vyvolenou.

2021 Pro lásku k filmu

Než přišel Robert Rodriguez, všichni Salmu Hayek od kariéry v Americe zrazovali. Radili jí, ať se vrátí k hraní v telenovelách, že ji v Hollywoodu nic jiného než role služek nečeká. Ona se ale odradit nenechala a je živým důkazem toho, že sny se plní, i když to stojí úsilí. Od roku 2021 má i ona na zdejším chodníku slávy svou hvězdu.

2022 Velká rodina

Herečka vždycky toužila po velké rodině, to se jí splnilo. Po narození dcery Valentiny už mít další děti nemohla, díky manželovi ale získala tři nevlastní potomky, o nichž mluví se stejnou láskou jako o své dceři. Nyní má svou vysněnou, velkou rodinu a je šťastná.