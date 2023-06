Nebýt Sexu ve městě, nezáří hvězda Kim Cattrall zdaleka tak jasně. Samantě Jones vděčí herečka za úspěch i slávu, přesto se k ní obrátila zády. Proč? Na vině jsou letité spory s herečkou Sarah Jessicou Parker představitelkou její seriálové kamarádky.

Herečka Kim Cattrall, na snímku vlevo v roce 1990, vpravo v květnu 2023 | Foto: Profimedia

1960 Británie - Kanada - New York

Kim Cattrall se narodila v Liverpoolu, ale vyrůstala v Kanadě. Do Velké Británie se na rok vrátila jako jedenáctiletá, když onemocněla její babička.

Střední školu už ale absolvovala doma v Kanadě. V šestnácti ji touha po herecké kariéře zavála do New Yorku na Akademii dramatických umění, kde získala i své první zkušenosti před kamerou.

1977 První zkušenosti

První profesiální rolí Kim Cattrall pod křídly MCA/Universal byla sestřenice Maude v historické minisérii Testimony Of Two Men, kterou režíroval otec Seana Penna Leo.

V následujícím roce se objevila v seriálech Columbo a Starsky & Hutch.

1985 Legendy

Na setkání s hereckými bardy Kim Cattrall nečekala dlouho. Už v roce 1980 si zahrála s Jackem Lemmonem v komediálním dramatu Hold. O pět let později sekundovala pro změnu francouzské filmové legendě Jeanovi Paulu Belmondovi v krimikomedii Bezva finta.

Fanoušci seriálu Sex ve městě jásají. V pokračování se objeví i Samantha

1991 V hlubokém vesmíru

Věděli jste, že jen pár let před tím, než se z Kim Cattrall stala hvězda Sexu ve městě, byla členkou posádky Kapitána Kirka?

Ve filmu Star Trek VI: Neobjevená země ztvárnila chráněnku pana Spocka, poručici Valeris. Účes, který Valeris nosí, vymyslela sama Kim.

1998 Kamarádky? Ani náhodou!

Role nevázané Samanthy Jones vynesla Kim Cattrall na herecký vrchol. Ze Sexu ve městě se stal celosvětový hit a ze čtyř hlavních představitelek celebrity. Jenže mezi Kim a Sarah Jessicou Parker už od druhé řady rostlo napětí.

Důvodem sporů byly údajně nerovné platové podmínky, ale i osobní antipatie. Tehdy ještě Kim na dotazy novinářů odpovídala diplomaticky: „Jestli jsme nejlepší kamarádky? Ne, jsme profesionální herečky. Máme své vlastní životy.“

2010 Nikdy víc!

Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda na filmovém plátně slavily - i přes narůstající spory mezi jejich představitelkami - jednoznačný úspěch. Proto vzniklo o dva roky později pokračování. Výsledek byl přinejlepším rozpačitý, ale zdálo, že mezi Kim a Sarah zavládlo příměří.

Boty vypůjčené ze Sexu ve městě. Kate s Williamem mají první oficiální portrét

A tak se producenti pustili do plánování dalšího filmového Sexu ve městě. Vznikl scénář, na který tři ze čtyř hlavních hereček pěly ódy. K realizaci ale nedošlo. Tentokrát za koncem úspěšné série stála údajně Kim Cattrall a její nesplnitelné požadavky.

Herečka se ale údajně objeví ve druhé sérii spin-offu s názvem And Just Like That. Velký prostor ovšem nedostane. Jen v rychlosti si v jedné scéně zatelefonuje se seriálovou Carrie.

Samantha Kim Cattrall se vrací ve 2. sezóně And Just Like That’:

Zdroj: Youtube

2018 Poslední kapka

V roce 2018 zasáhla rodinu Kim Cattrall tragédie. Její bratr Christopher beze stop zmizel a ona požádala veřejnost o pomoc s jeho nalezením. O pár hodin později se ukázalo, že si vzal život. Svou účast jí vyjadřovali fanoušci i kolegové, mezi nimi Sarah Jessica Parker.

Kim na Instagramu vzápětí zveřejnila zprávu, že o její podporu nestojí: „Tvé neustálé pokusy o kontakt jsou jen bolestnou připomínkou toho, jak ošklivě ses ke mně tehdy i teď chovala. Nejsi moje kamarádka. Nezneužívej naši tragédii k tomu, abys mohla být zase v očích veřejnosti‚ ta hodná‘.“

2019 Ten pravý

Kim Cattrall byla vdaná celkem třikrát, ale s žádným z manželů nenašla štěstí. Toho pravého jí přinesla až návštěva rodné země. S Russellem Thomasem se poznali roku 2016, zajiskřilo to mezi nimi a…

On zariskoval a přiletěl za Kim do Vancouveru. Ta prozradila, že šlo o velmi odvážný čin, protože se příliš neznali. Byli jen na pár večeřích. Risk se ale vyplatil, od té doby jsou spolu.