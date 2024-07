Oblíbená herečka Sandra Bullocková slaví šedesáté narozeniny. A přestože v loňském roce zemřel její životní partner Bryan Randall, zdá se, že už má opět důvod k úsměvu. Daří se jí po pracovní stránce, navíc to vypadá, že je po čase smutku opět připravená otevřít srdce novému muži, s nímž by se měla dokonce stýkat.

Sandra Bullocková dosud odehrála řadu nezapomenutelných rolí. Na filmovém plátně zářila například jako agentka FBI ve filmu Slečna Drsňák, vychytralou podvodnici ztvárnila ve snímku Debbie a její parťačky a excelovala třeba i jako astronautka potácející se vesmírem ve sci-fi thrilleru Gravitace. Právem se Bullocková těší jako herečka velké oblibě po celém světě. Nicméně neprožívá vzlety a pády jen před kamerou.

Sandru Bullocková si lidé zamilovali i jako podvodnici ve filmu Debbie a její parťačky:

| Video: Youtube

I její osobní život občas připomíná jízdu na horské dráze, v minulosti toho prožila opravdu mnoho. Zvláště v loňském roce, kdy v pouhých sedmapadesáti letech zemřel její milovaný partner, fotograf Bryan Randall. Podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Časopis In Touch Weekly přišel před časem s tvrzením, že byť Sandra stále není z Bryanova odchodu plně vyléčená, je připravená jít dál. Zmíněnému časopisu měl zdroj prozradit, že před smrtí Bryanovi slíbila, že nebude truchlit a znovu se zamiluje. Nyní to vypadá, že už zamilovaná znovu je. S kým hnědovlasá diva aktuálně randí?

Stála při něm do poslední chvíle

Sandra o Bryanovi často mluvila jako o své životní lásce. „Našla jsem lásku svého života a vychovávám s ní tři děti. Co může být lepší? Nechci říkat, že to musí mít všichni jako já, ale nepotřebuji papír na to, abych byla oddaná partnerka a oddaná matka. Nikdo mi nemusí rozkazovat, abych byla přítomná i ve zlých časech,“ nechala se v minulosti slyšet v pořadu Red Table Talk.

Podle tvrzení deníku Daily Mail si Bryan a Sandra řekli své ano během symbolického plážového obřadu na Bahamách, o oficiální sňatek se však rozhodně nejednalo.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Sandra Bullocková s Bryanem Randallem

Každopádně není divu, že herečka byla odhodlaná svého partnera vždy podporovat a v následné nemoci mu pomáhat až do samého konce. Když už na tom nebyl fotograf Randall nejlépe, Bullock s ním trávila téměř všechen svůj čas v jejich společném domě v Beverly Hills, kde měli neustále k dispozici i tým špičkových ošetřovatelů a lékařů.

„Jsme nesmírně vděčni lékařům, kteří nám byli nápomocni, a úžasným zdravotním sestrám, které se staly našimi spolubydlícími a často obětovaly své rodiny, aby byly s námi,“ prozradili Bryanovi nejbližší ve svém prohlášení vydaném po jeho smrti.

Děti jí dodávají sílu

Když Bryan Randall 5. srpna roku 2023 vydechl naposledy, byla to pro herečku obrovská rána. Zahraniční média zdůrazňovala fakt, že fotografova smrt velmi zasáhla i tři děti, které spolu partneři vychovávali. Psychicky náročná pro ně měla být i dlouhodobá přítomnost ošetřovatelů a lékařů u nich v domě. A přestože byla v té době Sandra sama na pokraji sil, musela být oporou právě pro své děti, které jsou pro ni vším.

Bullocková v minulosti adoptovala chlapce Louise a dívku Lailu. S Bryanem společně vychovávali i jeho dceru Skylar. Dle deníku Daily Mail oslovovaly obě hereččiny děti Bryana „tati“. Před časem se nechala Bullock pro časopis InStyle slyšet, že bere adoptované děti jako své vlastní a že ji rozčiluje, když tohle druzí lidé nevnímají stejně.

„Velmi mě to mrzí. Pojďme všichni nazývat tyto děti ‚naše děti‘. Neříkejte ‚moje adoptované děti‘. Nikdo neříká svému dítěti ‚moje dítě z umělého oplodnění‘. Říkejme prostě ‚naše děti‘,“ uváděla Sandra.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Sandra Bullocková se svými dětmi

Herečka se údajně obává, že by si její adoptovaní potomci mohli připadat odstrčeně a odlišně. Na své ratolesti nedá dopustit, kdykoli na ně přijde řeč, pěje na ně jen samé ódy. Bullocková míní, že její syn Louis je citlivý, laskavý a moudrý. O dceři zase brunetka prohlásila, že je velká bojovnice. Byly to právě děti, kdo Sandru a Bryana spojil. Ti dva se totiž seznámili roku 2015, když byl Bryan najat, aby fotil a zdokumentoval oslavu Louisových narozenin.

Nová pracovní příležitost

Ačkoli si Bullocková nemůže na nedostatek pracovních nabídek stěžovat, stáhla se do ústraní poté, co Bryan onemocněl a nechala se slyšet, že si chce dát od hraní pauzu a věnovat se rodině. Nyní ale potěšila fanoušky zpráva, že Bullocková bude společně s Nicole Kidman natáčet pokračování legendárního snímku Magická posedlost.

Za vše může dlouholetý kamarád

Odchod milovaného životního partnera byl pro Sandru těžký, nicméně jak se zdá, herečka se nakonec dokázala s těžkou ranou osudu vyrovnat. Proslýchá se totiž, že je po Bryanově smrti znovu otevřená lásce a dokonce by se už nyní měla scházet s mužem, který je pro ni jako stvořený.

V seznámení Sandry s novým sympaťákem má mít podle zahraničních webů prsty hereččin dlouholetý kamarád herec Keanu Reeves. S kým Sandru herec seznámil a proč se rozhodla hodit minulost za hlavu a znovu se zamilovat přináší nové číslo časopisu Story.