Skutečný život Sandry Bullockové je stejně dramatický a tragický jako některé její role, které ztvárnila na plátně. Nedávné úmrtí jejího partnera, fotografa Bryana Randalla, který zemřel 5. srpna na amyotrofickou laterální sklerózu (ALS), jí zasadilo další ránu.

Sandra Bullocková umí diváka ve svých filmech rozesmát i dojmout. Jí ovšem život přichystal hned několik osudových ran. Přečtěte si, s čím vším se musela oblíbená herečka ve svém životě vypořádat. | Foto: Profimedia

Když herečka loni po více než třicetileté kariéře oznámila, že si dává hereckou pauzu, nikoho to zase tak moc nepřekvapilo. Byly roky, kdy točila i čtyři filmy, a jejímu prohlášení, že je neskutečně unavená a rozhodla se stáhnout ze záře reflektorů, aby mohla trávit více času se svou rodinou, nikdo nepřikládal hlubší význam. Jen její blízcí věděli, jaké peklo ve svém životě prožívá.

Partner Sandry Bullockové zemřel v 57 letech:

Zdroj: Youtube

Během kariéry si zahrála jak v odlehčených filmech typu Slečna Drsňák, Návrh nebo Láska s výstrahou, má za sebou ale i řadu dramatičtějších rolí ve filmech jako V pasti, Předtucha, Gravitace nebo V nemilosti. A přestože si ji diváci pamatují hlavně z komediálních rolí, ukázalo se, že Sandřin skutečný život je mnohem podobnější těm dramatickým. Zažila řadu tragédií včetně děsivého přepadení v domě, hororovou leteckou havárii i chaotický rozvod. Poslední tragédií v jejím životě je pak smrt dlouholetého partnera Bryana Randalla.

Nevěra bývalého manžela a bitva o opatrovnictví

Než Sandra našla lásku s Bryanem, byla provdaná za automechanika a televizní star Jesseho Jamese. Se čtyřiapadesátiletým zakladatelem West Coast Choppers se seznámila při natáčení jeho pořadu Monster Garage a v roce 2005 se vzali.

Během manželství pár bojoval o péči o Jesseho dceru Sunny a tvrdil, že její matka Janine Lindemulderová je kvůli drogám nezpůsobilá se o ni starat. Janine je herečka, jež se stala i producentkou filmů pro dospělé a byla v červenci 2009 propuštěna z vězení poté, co se dostala za mříže kvůli obvinění z daňového úniku ve výši 200 000 dolarů.

Pět let po svatbě se však manželství Sandry a Jesseho rozpadlo, a to po veřejném skandálu s nevěrou, když v březnu 2010 přišlo několik žen s tvrzením, že měly s Jessem poměr. Manželé se rozvedli a Jesse se později k nevěře přiznal. V roce 2017 řekl deníku Daily Mail: „Podvedl jsem svou ženu, ano, postavil jsem se k tomu čelem, přijal za to odpovědnost a omluvil se.“ Sandru to však neobměkčilo a vztah nechala za sebou.

Děti si osvojila sama

Jen několik týdnů před rozchodem s Jessem Sandra adoptovala své první dítě – Louise. V rozhovoru pro CBS v březnu 2022 prozradila, že proces adopce zahájila již před lety a byla překvapená, že vše nakonec klaplo. „Bylo to nečekané. Jednoho dne mi zavolali: 'Vaše adopce je tady', a to roky poté, co jsem podala žádost. Roky!“ zavzpomínala.

Sandra Bullocková našla svou životní roli. Vše změnila přírodní katastrofa

Své dítě se snažila ochránit před rozpadajícím se manželstvím. Později k tomu pro CBS řekla: „Stalo se toho tolik! Jak zpracovat zármutek a neublížit přitom dítěti? Je to novorozeně, přebírá všechno, co cítíte. Mým závazkem bylo, abych mu nezkazila první rok života svým smutkem.“

V adopci Louise pokračovala jako svobodná matka a v roce 2015 si prostřednictvím systému pěstounské péče osvojila i druhé dítě, Lailu. Během rozhovoru pro Red Table Talk v roce 2021 prozradila, že před druhou adopcí absolvovala kurzy o tom, jak vychovávat děti s traumatem a prozradila také, že se svými dětmi, které jsou černošky, vedla od útlého věku otevřené rozhovory o rase.

Stalker a domácí přepadení

Ještě než se Sandra seznámila s Bryanem, stala se obětí děsivého vloupání, kdy ji doma o samotě pronásledoval posedlý stalker. Dvaačtyřicetiletý Joshua Corbett byl odsouzen v roce 2017 poté, co se v roce 2014 vloupal do hereččina hollywoodského domu.

Během procesu soud vyslechl mrazivý Sandřin telefonát na tísňovou linku 911, který uskutečnila ve chvíli, kdy si uvědomila, že to, co původně považovala za "foukání větru", je ve skutečnosti vetřelec. „Mám zabezpečené dveře a jsem zamčená ve skříni,“ říká na policejním záznamu vyděšeně.

Vpád do svého domu označila Sandra Bullock za znásilnění.

Sandra BullockZdroj: Profimedia

Když policisté dorazili na místo, zjistili, že Corbett je stále uvnitř domu. Zatkli ho ve chvíli, kdy bral do ruky zápisník s ručně psaným dopisem a Sandřinými fotografiemi. Byl odsouzen k pětiletému podmíněnému trestu, musel se léčit v psychiatrickém zařízení a bylo mu nařízeno, aby se deset let k Sandře nepřibližoval.

Jeho konec byl ale nakonec tragický. V květnu 2018 k němu domů dorazila policie, aby mu doručila zatykač poté, co se nedostavil na jeden ze soudních termínů. Corbett se ale zabarikádoval v domě a zásahová jednotka se ho pokoušela přesvědčit, aby se vzdal. Během pětihodinového vyjednávání Corbett vyhrožoval, že zabije každého, kdo se pokusí vstoupit do domu, a když se do něj úřady konečně dostaly, objevily ho mrtvého na následky střelného zranění.

Hollywoodská hvězda Sandra Bullocková je zvyklá spoléhat se sama na sebe

Sandra se později v pořadu Red Table Talk svěřila Willow Smithové, Jadě Smithové a Adrienne Banfieldové-Norrisové s tím, jak děsivé utrpení prožila, a prozradila, že její syn v domě naštěstí nebyl. „Byl to večer, kdy naše chůva řekla: 'Vezmu ho k sobě do bytu, který je nahoře v ulici, protože budeš dlouho pryč.‘ Jsem ráda, že to udělala,“ dodala s úlevou. „Kdyby byl doma, navždy by to změnilo náš osud.“

Sandra tento vpád označila za "znásilnění", které jí změnilo život: „Už jsem po tom nebyla stejná. Od toho dne, kdy se to stalo, jsem nikdy nebyla sama.“

Děsivá havárie letadla

Vloupání do Sandřina domu ale nebylo prvním případem, kdy se bála o svůj život. V roce 2000 se stala účastnicí děsivé letecké nehody na palubě pronajatého obchodního letadla.

Ryan Gosling a ženy? Jeho kouzlu propadly Sandra Bullocková i Eva Mendesová

Letadlo se 20. prosince pokoušelo přistát za snížené viditelnosti a zřítilo se. Z letadla se zcela oddělila příď, pravé křídlo bylo částečně utržené a levé křídlo ohnuté. Sandra, další cestující a dva členové posádky však jako zázrakem vyvázli z nehody bez zranění.

Předpokládá se, že pilot měl tak zhoršený výhled na dráhu, že si spletl pozemní světla s jinými světly, která označují střed dráhy.

Smrt milovaného partnera

Člověk by řekl, že na jeden život už toho herečka prožila hodně, osud je ale nemilosrdný a před pár dny bohužel utržila další ránu. Zemřel její milovaný partner Bryan.

Sandra Bullocková se svou životní láskou Bryanem Randallem

Sandra Bullock, Bryan RandallZdroj: Profimedia

Sedmapadesátiletý model, který se stal fotografem, zemřel v sobotu 5. srpna po tříletém utajovaném boji s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). V emotivním prohlášení, které sdílela jeho rodina, se uvádí: „S velkým zármutkem se s vámi dělíme o to, že 5. srpna po tříletém boji s ALS pokojně zemřel Bryan Randall. Bryan se rozhodl, že si svou cestu s ALS nechá pro sebe, a my, kteří jsme o něj pečovali, jsme se snažili jeho přání respektovat.“

Dále uvedli, že jsou "nesmírně vděční" lékařům a zdravotním sestrám, kteří rodině během jeho nemoci pomáhali, a dodali: „V tuto chvíli žádáme o soukromí, abychom mohli truchlit a vyrovnat se s nemožností se s Bryanem rozloučit.“

Láska jako trám

Sandra se s Bryanem poprvé setkala v roce 2015, kdy byl fotografem na lednové oslavě narozenin jejího syna. Později téhož roku zveřejnili svůj vztah a vychovávali spolu tři děti, včetně Sandřiných dvou adoptovaných dětí a Bryanovy dcery Skylar z předchozího vztahu.



Nahrává se anketa …

Během vystoupení v pořadu Red Table Talk v roce 2021 se Sandra rozpovídala o jejich románku a o tom, proč necítili potřebu se vzít. „Nechci říkat, dělejte to jako já, ale nepotřebuji papír, abych byla oddanou partnerkou a oddanou matkou. Nepotřebuji, aby mi někdo říkal, že mám přečkat bouři s dobrým mužem,“ vysvětlila.

Po smrti Bryana byla jeho rodinou pochválena za "úžasný" způsob, jakým se o něj starala v posledních letech jeho života. Bullockovou za její péči pochválila i její sestra Gesine Bullocková-Pradová ve vzpomínce, kterou zveřejnila na Instagramu.

Sociální sítě? Sandra Bullock, George Clooney nebo Brad Pitt říkají hlasitě „Ne"

„ALS je krutá nemoc,“ napsala, „ale určitou útěchou je vědomí, že měl ty nejlepší pečovatele v mé úžasné sestře a skupině sester, které shromáždila a které jí pomáhaly starat se o něj v jejich domě. Jsem přesvědčená, že Bry našel nejlepší rybářské místo v nebi a už nahazuje návnadu do rozbouřených řek plných lososů,“ dodala.

Co je ALS?

Amyotrofická laterální skleróza (ALS), známá také jako Lou Gehrigova nemoc podle slavného newyorského baseballisty, který na ni zemřel, je progresivní onemocnění, jenž se nedá vyléčit. Je způsobeno odumíráním nervových buněk v mozku a míše, které ovládají pohyby svalů, jež vědomě ovládáme. Nemoc často začíná záškuby a slabostí svalů v rukou nebo nohou, problémy s polykáním nebo nezřetelnou řečí, a jak postupuje, má hluboký dopad na schopnost pohybovat se, mluvit a dokonce i dýchat. Většina lidí umírá do dvou let od stanovení diagnózy. Přesná příčina onemocnění není dosud známa. Malý počet případů je dědičný.