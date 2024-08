Jak již bylo zmíněno, Bullocková si v minulém roce prošla peklem. Vše začalo hereččiným oznámením, že si chce dát tvůrčí pauzu a věnovat se více svým nejbližším. Ač to mnohé její fanoušky mrzelo, většina z nich chápala, že si Sandra chce po dlouholetém pracovním kolotoči odpočinout.

„Pořád jsem jenom běhala od jedné práce k druhé. Chci být přítomná ve svém životě a zodpovědná,“ řekla tehdy pro americkou televizi CBS. Později se však ukázalo, že za jejím rozhodnutím nestála jen únava, ale i fakt, že se postupně loučila se svou životní láskou.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Sandra Bullock se zesnulým partnerem Bryanem Randallem

Do té doby neměl kromě jejich nejbližších nikdo ani ponětí, že Bryan Randall bojuje se zákeřnou nemocí. Jedním z blízkých přátel, kteří věděli, co se v životě herečky děje, měl být herec Channing Tatum, s nímž Bullocková hrála například ve snímku Ztracené město. O všem měl být informován také herec Ryan Reynolds, který má k sympatické Američance taktéž velmi vřelý vztah.

Byl to však sám Bryan, kdo si nepřál, aby partnerka mluvila o jeho zdravotních problémech veřejně, což se ona rozhodla plně respektovat. Od roku 2022 se na veřejnosti objevovala opravdu jen sporadicky.

Je otevřená lásce

Odchod milovaného životního partnera byl pro Sandru náročný, nicméně jak se zdá, herečka se nakonec dokázala s těžkou ranou osudu vyrovnat. Proslýchá se totiž, že je po Bryanově smrti znovu otevřená lásce, a podle zahraničních webů už by se dokonce měla scházet s jistým tajemným mužem.

Časopis In Touch Weekly přišel před časem s tvrzením, že byť Sandra stále není z Bryanova odchodu plně vyléčená, je připravená jít dál. Zmíněnému časopisu měl zdroj prozradit, že Sandra před smrtí Bryanovi slíbila, že nebude truchlit a znovu se zamiluje. Podle všeho je to pro ni ale dost těžké.

S nalezením nového partnera má herečce a producentce pomáhat dlouholetý přítel herec Keanu Reeves. Ten má ve svém okolí kamaráda, o němž si myslí, že by byl pro Sandru ideální partií. Z tvrzení časopisu In Touch Weekly plyne, že Reeves se snaží Sandru přimět, aby se s jeho kamarádem spřátelila a zjistila, zda je jí sympatický.

Jestli si s tímto tajemným mužem držitelka Oscara porozumí, se ale nejspíš ukáže až časem. Vzhledem k tomu, že Keanu Reeves herečku opravdu dobře zná, lze předpokládat, že jí vybral někoho, kdo by se k ní mohl vážně hodit.

Hodně jí ublížil

Ať je to s novým partnerem jakkoli, Sandra je krásná a atraktivní žena, která si na nedostatek zájmu mužů nemůže stěžovat. Všichni fanoušci jí navíc ze srdce přejí, aby po smrti životního partnera našla někoho, s kým jí bude zase dobře. Ostatně už v minulosti dokázala, že ji jen tak něco nesrazí na kolena, a i když má zlomené srdce, neztrácí víru v lepší zítřky.

Před tím, než potkala Bryana, byla totiž provdaná za podnikatele, automechanika a televizní hvězdu Jesseho Jamese, jehož si v roce 2005 vzala. Jejich manželství se ale po pěti letech rozpadlo, to když herečka přišla svému tehdejšímu choti na nevěru s několika ženami – ty o jeho avantýrách mluvily na veřejnosti.

Později se ke svým prohřeškům přiznal i James. „Podvedl jsem svou ženu, ano, postavil jsem se k tomu čelem, přijal za vše odpovědnost a omluvil se. A to je konec příběhu,“ sdělil Daily Mail.

Kromě toho světu tvrdil, že všechna vina padá na něj a on doufá, že mu jednou Bullocková odpustí. Pro herečku to nebylo jednoduché období a jistou dobu jí trvalo, než začala mužům znovu věřit. Nakonec své obavy ale překonala, díky čemuž se později mohla beze strachu zamilovat do Bryana…

Muži v jejím životě

Bryan a James však nebyli jedinými láskami v hereččině životě. Filmová star dokázala v minulosti okouzlit i mimořádně slavné a pohledné muže. Které?

Od roku 1991 do roku 1994 byl jejím partnerem herec a režisér Tate Donovan, kterého diváci znají třeba ze seriálu O.C. S ním byla Bullocková dokonce i zasnoubená. Ze svatby ale nakonec sešlo. „Tatea jsem naprosto zbožňovala. Byl mi ze všech nejbližší. Nikdo pro mě v určitých věcech neznamená víc a vím, že já pro něj také v určitých věcech stále znamenám nejvíc. Nedokážu vysvětlit, proč to mezi námi dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale oba víme, proč se to stalo,“ konstatovala herečka roku 1995 pro Vanity Fair.

Sandra Bullock nyní s Nicole Kidman pracuje na pokračování snímku Magická posedlost. Pojďte si v traileru připomenout, jak vypadal první díl tohoto legendárního filmu:

| Video: Youtube

Později se stal Sandřiným partnerem pohledný herec Matthew McConaughey. Jejich láska trvala jen dva roky, ovšem dodnes je pojí velmi blízké přátelství.

Hodně se v médiích probíral také vztah s hercem Ryanem Goslingem. Ti dva spolu chodili zhruba rok, ale mnoha lidem byl trnem v oku jejich poměrně velký věkový rozdíl. Goslingovi bylo v té době dvacet jedna let a Bullocková třicet sedm. Ani po rozchodu však Gosling nedal na Bullockovou dopustit a všude o ní mluvil jen hezky. Jeho životní láskou se pak stala krásná herečka Eva Mendesová.