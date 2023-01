2007: Velkolepé entrée

Saoirse odstartovala hereckou kariéru v devíti letech v seriálu z lékařského prostředí a od té doby její hvězda stále stoupá. Když jí bylo dvanáct, měly během jednoho roku premiéru hned čtyři její filmy. Ne všechny přijala kritika s nadšením, ale o jejím talentu nebylo pochyb. A díky adaptaci románu Iana McEwana Pokání získala titul jedné z nejmladší hereček s nominací na Oscara.

2009: Záruka kvality

Když hledal Peter Jackson herečku pro drama Pevné pouto, byla Saoirse Ronanová s rodinou zpátky v Irsku. Nemohla dorazit na konkurz, ale i tak byla hlavní role její. K tomu, aby jí oscarový režisér svěřil do rukou osud svého filmu, mu totiž stačila nahrávka.

2014: Osobní i profesní růst

Dalším režisérem, kterého Saoirse považuje za svého velkého učitele, je Wes Anderson. Představil jí úplně novou poetiku i způsob herectví.

Poprvé s ním spolupracovala na komediálním dramatu Grandhotel Budapešť, což je i první film, na kterém pracovala bez rodičovského dozoru. Do té doby ji na všechna natáčení doprovázela maminka Monica Ronanová.

2017 Šťastná náhoda

Ani za Lady Bird sice Cenu Akademie Saoirse nezískala, ale Zlatý Globus ano. Přitom titulní roli v komediálně laděném dramatu o toxickém vztahu dospívající dcery s matkou získala úplnou náhodou. S režisérkou Gretou Gerwigovou si padly do oka na filmovém festivalu v Torontu, kde obě propagovaly své novinky. Pak už jen stačilo přímo na místě přečíst pár stránek z chystaného scénáře a role byla její.

2019 Dobrý výběr

„Zcela sobecky si vybírám postavy, které jsou vyzrálé, zajímavé, chytré a taky dobře napsané,“ komentovala své role Saoirse Ronanová. A nezáleží přitom na tom, kolik času stráví před kamerou. Saoirse dává jednoznačně přednost kvalitě před kvantitou. A to se vyplácí, v roce 2020 byla za Malé ženy nominovaná na Oscara už počtvrté.

2020 Lesbický sex s Kate Winsletovou

Saoirse Ronanová se angažuje hned v několika charitativních organizacích a nejsou jí lhostejné ani společensko-politické otázky. V roce 2015 podpořila stejnopohlavní manželství v irském národním referendu a dlouhodobě bojuje i za větší reprezentaci komunity LGBT v Hollywoodu. Proto pro ni bylo důležité ztvárnit skutečný příběh lásky Mary Anningové a Charlotte Murchisonové ve filmu Amonit.

Saoirse Ronanová s Kate Winsletovou ve filmu Amonit:

Během natáčení filmu Ammonite slavila Saoirse pětadvacáté narozeniny a její dobrá kamarádka a zároveň kolegyně Kate Winsletová u režiséra zařídila, aby změnil natáčecí plán a právě den, kdy Saoirse slavila, mohly obě hereček natáčet společnou lesbickou sexuální scénu. A Saoirse byla opravdu nadšená, když strhávala obal ze svého narozeninového dárku, protože se jednalo o oblečení Kate Winsletové. „Byl to ten nejlepší dárek, jaký jsem si mohla přát. Báječně jsem si to užila. Nikdy předtím jsem nenatočila tak intenzivní sexuální scénu. A že jsem ji mohla natáčet s Kate. To nemělo chybu,“ pěla na netradiční narozeninový dárek ódy Saoirse.

2022 Komička

Možná na to nevypadá, ale Saoirse Ronanová má velký smysl pro humor a komediální scény si užívá. I když za nimi stojí hodně práce. Komedie je pro ni těžší než drama, ale ráda se do téhle výzvy pouští. Zvlášť dobrá je v napodobování slavných kolegů. A právě tohle umění využila při natáčení novinky Vražda v Londýně.

