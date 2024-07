Dvaadvacetiletá Sára Korbelová je nadějná herečka, kterou si mnohý vybaví jako Kristýnu Volákovou z Ulice nebo Emu z dalšího seriálu produkce TV Nova Sex O’clock. V obou seriálech mají její postavy zajímavou příběhovou linii, v níž řeší otěhotnění v náctiletém věku a závažné psychické problémy. S oběma rolemi se Sára popasovala skvěle. Zatímco s těhotenstvím nemá ještě žádné zkušenosti, co se trablů s psychikou týče, zde už čerpala pro svou roli z vlastních zkušeností.

Diváci vás znají hlavně ze seriálu Ulice. Kudy jste se k té roli dostala? Byl na ni náročný casting?

Ano, byla jsem na castingu. Ale nemyslím, že šlo o zvlášť náročný. Už jsme byli předem vybráni jako sourozenci. Na castingu jsem byla s Vojtou Machutou, který roli také dostal, a bylo to docela zábavné. Musela jsem ale odtamtud rychle odjet, protože jsem mířila s krosnou na školu v přírodě.

Jak se vám na škole v přírodě líbilo?

Cestou jsem byla trochu nervózní. Kvůli castingu jsem přijela o několik dní později, takže jsem musela sama řešit dopravní spojení. Autobus jel někam na vesnici, nevím přesně kam, ale šlo o okolí Jihlavy. Byl to zážitek.

Drželi vám vaši spolužáci pěsti, nebo jste zažila rivalitu?

Ne, drželi mi pěsti.

Hrajete také v seriálu Sex O’clock, i tam jste absolvovala casting?

Ano, byl tříkolový a podle mého názoru docela náročný, ale také skvělý.

Jde o jediný seriál svého druhu v Čechách, který je o sexu. Pamatujete si na sexuální výchovu ve škole, jaká byla?

U nás byla sexuální výchova hodně spojená s biologií, nebyla speciální hodinou o sexu. Měli jsme štěstí, že otec jedné z mých spolužaček je gynekolog, takže jednou přišel a vyprávěl nám o všem, měl k dispozici i model a přinesl lékařské kondomy, které používá ve své praxi. Bylo to vysvětlení hodně lékařsky orientované.

Měla by být sexuální výchova ve školách obsažnější, probírána více?

Mám jen osobní zkušenost, která byla dostatečná, ale myslím, že jde o důležité téma. Svět se mění a je důležité mluvit o nových metodách ochrany, antikoncepci nebo nemocích.

Máte dojem, že pořad Sex O’clock je jednou z cest, kde se mladí lidé mohou naučit o sexu něco více? Že je to jakýsi doplňkový sexuální vzdělávací program?

Rozhodně. Spustili jsme také Sex O’clock after party, což jsou krátká videa na YouTube, která mají přímo vzdělávací charakter. Takže jsem přesvědčena, že se diváci mohou ztotožnit s postavami a prožít s nimi tyhle důležité životní zkušenosti.

Pomohlo vám natáčení seriálu k tomu, mluvit o sexu otevřeně?

Nikdy jsem s tím problém neměla, ale ukázal mi hodně nového.

V rámci natáčení máte k dispozici sexuální poradkyni. Jak funguje?

Je to koučka intimity. S ní jsme měli před každou sérií takový prodloužený víkend, kde jsme my herci absolvovali workshop o intimnosti. Během něj jsme probírali, co znamená konsent, jak bude natáčení probíhat… Snažili jsme se vytvořit vzájemnou důvěru, abychom na plátně působili přirozeně a cítili se při všem komfortně.

Workshopu se účastnili pouze herci?

Také režiséři byli součástí těchto příprav, aby věděli, jak mají scény probíhat. Koordinátorka intimity byla přítomná i přímo na place a pomáhala například s vymýšlením choreografie choulostivějších scén. Také se starala o to, abychom si určili osobní hranice.



Choreografie pro sexuální scény?

Existuje, je to tak. Choreografie je pak důležitá, aby scéna vypadala realisticky a zároveň esteticky, protože diváci chtějí vidět krásné momenty. Koordinátorka také zajišťuje, aby nedocházelo k fyzickému kontaktu intimních částí těla, nebo dokonce genitálií. Před scénou vždy probíráme, co je pro každého z nás ještě komfortní. Kdybych například řekla svému hereckému partnerovi, že se necítím dobře, když mi sahá na rameno, pak by mi během scény na rameno nesahal. Takové věci si určujeme předem.

V první sérii vaše postava otěhotněla. Těhotenství pokračuje i v té druhé?

Ano, v první sérii jsem byla v prvním trimestru, ve druhé v druhém a doufám, že bude pokračovat i ve třetí sérii tím třetím.

Z hlediska obsahu je to pro vás zcela nová životní role. Odkud čerpáte zkušenosti, a jak jste se na tuto roli připravovala?

Sledovala jsem spoustu videoblogů mladých maminek, jak se vyrovnávaly s těhotenstvím a také s časem po porodu. Většina maminek, které jsem viděla, byly svobodné, bez partnera. YouTube pro ně byl způsobem, jak si vydělat v té obtížné životní situaci nějaké peníze.

Ještě nějak jste se připravovala?

Také jsem mluvila s mnoha mladými maminkami ve svém okolí. Pro druhou sérii se mi podařilo navázat kontakt s jednou náctiletou maminkou, spolužačkou mé kamarádky. S ní jsem se spojila a diskutovaly jsme o praktických věcech, například jak vše řešily ve škole, co dělaly na tělocviku nebo jak to bylo dál se studiem a podobně.

Dovedete si představit, že byste se ocitla v obdobné situaci? Jak byste se asi zachovala?

V tuto chvíli si to představit dokážu a s vědomostmi, které mám nyní, bych tenhle stav pravděpodobně zvládla. Ale kdyby se mi přihodil dříve, pravděpodobně bych dítě nechtěla, byla bych úplně ztracená.

V seriálu Ulice také ztvárňujete poměrně náročnou roli. Vaše postava řeší problémy psychiky a duševního zdraví. Měla jste s nimi své zkušenosti, nebo jste musela hledat informace jinde?

Už dříve jsem veřejně řekla, že když jsem byla mladší, asi ve věku čtrnáct patnáct let, měla jsem s psychikou problémy. Čerpala jsem tudíž hodně z vlastních zkušeností. Také bych řekla, že dnešní doba je mnohem více přizpůsobená tomu, aby lidé neměli strach mluvit o svých problémech. Je běžné, že každý druhý řeší nějaké duševní obtíže.

Duševní zdraví je velkým tématem, nejen mezi teenagery, ale i dospělými. Pozorujete tento trend?

Ano, a líbí se mi, že lidé se nebojí o tom mluvit a sdílet své zkušenosti. Jsem ráda, že jsem prostřednictvím postavy Kristýny mohla dodat lidem odvahu začít takové problémy řešit. Dala jsem jim pocit, že v tom trablu nejsou sami, a dostala úžasnou zpětnou vazbu.

Jak lidé reagovali?

Hodně lidí mi psalo, že je skvělé, že se o tomto tématu mluví, že si prošli něčím podobným, nebo mají osobní zkušenosti, a posílali mi své příběhy, což bylo velmi silné.

Potkáváme se na kosmetické akci. Mnoho hereček má problémy s citlivou pletí, protože se často líčí a odličují. Vy také, nebo vás ještě „chrání mládí“?

Mám citlivější pleť odjakživa a dříve jsem dokonce trpěla i na ekzémy. Musím ale říct, že díky maskérkám, kterým jsem se dostala do rukou na různých natáčeních, jsem našla produkty, které mi pomáhají a s nimž si pleť udržuji v pořádku.

Dnes jste přišla cíleně za kosmetikou?

Přišla jsem se podívat na produkty, o kterých mi řekla kamarádka, takže se těším, že se dozvím víc a možná si i něco vyzkouším.

Na co se v poslední době ještě těšíte? Co milého vás čeká a o čem byste chtěla sama hovořit?

Čeká mě natáčení nové výzvy, taneční minisérie, takže chodím na taneční tréninky. Je to poměrně náročné, ale zároveň úžasné a moc se na ten projekt těším.