Role pro Saru

Příběh se odehrává v oblastním divadle, kde za hluboké normalizace probíhá divadelní zkouška Fučíkovy Reportáže psané na oprátce. Divák odkrývá nejen interní vztahy mezi herci, ale také charaktery jednotlivých postav, které vykrystalizují vlivem situace, kdy do divadla zavítá ruský voják, který se jim snaží prodat benzin. Dojde na řadu nedorozumění, které vyeskalují v hysterii a ta pochopitelně vyústí v extrém.

„Oproti filmovému scénáři jsme posílili dějovou linku postavy Milady, jedinou ženskou roli, kterou v našem nastudování ztvární mladá herečka Sara Sandeva. Pro diváky připravujeme vtipnou, místy dost nekorektní a ve finále doufáme i mrazivou inscenaci,“ říká autor adaptace Kryštof Pavelka a režisér Adam Skala jej doplňuje: „Okupace není prvoplánová inscenace o ‚zlých Rusácích‘. Je mnohem víc o nás, Češích, o našich mindrácích, o naší odvaze i zbabělosti, o naší národní mytologii.“

Film na prknech

Karel Heřmánek ml. převzal vedení Divadla Bez zábradlí loni v lednu po svých rodičích Haně a Karlovi. Od té doby je uměleckým ředitelem rodinné divadelní scény, jejíž laťku nechce posunout směrem dolů ani o milimetr, ba naopak. Právě proto hledal materiál s potenciálem, kterým by repertoár mohl osvěžit. Jak tedy vznikl nápad adaptovat filmový scénář a přenést jej na divadelní prkna?

„Jeden z autorů filmového scénáře, Vojtěch Mašek, je velmi dobrý rodinný známý. Manžel mé sestry Kristýnky Gian Baban píše v tandemu s Vojtou již patnáct let scénický fenomén JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát. Jsou to krásně naivní a vtipné příběhy dvou postaviček. Pochopitelně reflektuji i jinou tvorbu Vojty a neunikl mi ani film Okupace, který jsem zhlédl zhruba před půl rokem. Tam se také zrodila myšlenka zrealizovat divadelní adaptaci. Zavolal jsem Vojtovi, ten s nadšením souhlasil, spolu s ním i další dva autoři a takto to začalo,“ prozradil pro časopis Story Karel Heřmánek ml., který se ve hře Okupace také objeví.

Zhruba čtvrt roku se mladý principál s Kryštofem Pavelkou, který scénář adaptoval a zároveň je dramaturgem inscenace, nad materiálem scházel, vybíral inscenační tým a vhodné herce. „Teď už se ale těším, až 28. listopadu uvidíme v hledišti první diváky. V ten den nás totiž čeká premiéra a pak přijdou na řadu klasická představení, rádi vás uvidíme,“ zve čtenáře Deníku do rodinného divadla Karel Heřmánek ml.

Nové tváře u Heřmánků

Co se týče hereckého obsazení, bylo pro nás překvapením, že jsme v zákulisí pražského divadla potkali řadu nových tváří, které se na diváky oblíbené scéně objeví poprvé.

Těšit se můžete na Pavla Baťka v roli kdysi progresivního režiséra, Ondřeje Pavelku, který se coby ředitel divadla alternuje s hereckou stálicí Divadla Bez zábradlí Zdeňkem Žákem, dále na privilegovaného herce hlavních rolí Filipa Březinu, herce záporných rolí Antonína Kryštofa Bartoše, kterého bude střídat Jan Řezníček, také Karla Heřmánka mladšího v roli Petra, odklizeného herce na oblast, Jevgenije Libezňuka v roli Rusáka a již zmiňovanou Saru Sandevu, která ztvární Miladu – studentku divadelní vědy na praxi. Inscenace má premiéru na konci listopadu a jistě ji čeká plné hlediště diváků a spousta úspěšných repríz.