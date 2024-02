Vévodkyně z Yorku Sarah Ferguson se půl roku poté, co jí bylo diagnostikováno rané stadium rakoviny prsu, dozvěděla další zdrcující zprávu. Doktoři jí při náhodné prohlídce mateřských znamének zjistili agresivní formu rakoviny kůže. Sarah nyní podporuje celá rodina, dokonce i její bývalý manžel, princ Andrew, s nímž osmadvacet let po rozvodu stále udržuje přátelský vztah.

Vévodkyně Sarah Ferguson | Foto: Profimedia

Je náročné, nejen na psychiku, zjistit dvě zdravotně vážné prognózy, a to během jediného roku. Loni v létě si Sarah Ferguson vyslechla od doktorů zprávu o rakovině prsu. Po půl roce boje s touto formou nemoci, kdy podstoupila mastektomii, to vypadalo, že nad rakovinou zvítězila. Na Nový rok na sociálních sítích oznámila radostnou zprávu o zdolání choroby.

S nadějí hleděla vstříc roku 2024. Pár dní poté vévodkyni zasáhla další rána. Analýza jejích mateřských znamének odhalila rakovinu kůže v nejhorší podobě – maligního (zhoubného) melanomu.

Diagnóza

Mluvčí vévodkyně uvedl, že si nechala odstranit několik znamének během rekonstrukční operace prsou po mastektomii. Koncem ledna toto oznámil magazín BBC news. Odebraný zdravotní materiál následně prozkoumali lékaři a analýza zjistila rakovinu. „Vévodkyně podstupuje další vyšetření, abychom se ujistili, že nemoc byla zachycena v rané fázi. Je jasné, že opětná diagnóza, tak brzy po léčbě rakoviny prsu, byla znepokojivá. Vévodkyně však zůstává v dobré náladě,“ prohlásil dále tiskový mluvčí.

Podívejte se na příběh vévodkyně z Yorku Sarah Ferguson:

Zdroj: Youtube

Maligní melanom je zhoubný kožní nádor, který má potenciál metastázovat. Tvoří se z pigmentových buněk. Velký vliv na jeho vznik má genetika i ultrafialové záření, zejména jeho UVB složka. Jakmile se proto na kůži, ale i uchu či oku, objeví nebezpečně vypadající znaménko, je nutné ho nechat vyšetřit. Nemusí se hned jednat o maligní formu, ale je lepší jednat. Zhoubný melanom člověka ohrožuje na životě tím, že vytváří vzdálená ložiska. Váhání dává čas k jeho šíření.

Rodina má o Karla III. kvůli rakovině strach. Camilla ho varovala už v minulosti

„Další diagnóza rakoviny byla přirozeně šok. Ale mám dobrou náladu a jsem vděčná za zprávy plné lásky a podpory,“ psala Sarah na sociálních sítích a dodala: „Věřím, že moje zkušenost podtrhne důležitost kontroly velikosti, tvaru, barvy, struktury i vzniku nových znamének, která mohou být známkou melanomu. Nabádají každého, kdo toto čte, aby byl ostražitý.“

Vévodkyně, stejně jako král Karel III., nedělá se zdravotním stavem tajnosti. Věří, že otevřenost pomůže dalším.

Společný boj

Když se zprávy o vévodkynině melanomu začaly šířit do světa, magazín The Mirror oznámil, že Karel III. napsal švagrové dopis s vyjádřením podpory a přáním hodně sil k uzdravení. To mu ona opětovala, když vyšla najevo jeho diagnóza. Koncem ledna byla králi po korekci zvětšené prostaty lékaři objevena zatím blíže nespecifikovaná forma rakoviny. Zdroj pro Daily Mail prozradil: „Král a Sarah se mají rádi. Nyní je ještě spojil boj proti stejné nemoci, vyměňují si dopisy vzájemné podpory.“ Láska a pomoc nejbližších je to, co v takových okamžicích onkologičtí pa cienti potřebují.

Královu rakovinu tutlali. Nemoc přispěla k předčasné smrti dědy Karla III.

Fergie, jak vévodkyni svět důvěrně nazývá, se i přes svůj zdravotní stav začátkem února účastnila charitativní sbírky Cancer Alliance of Help and Hope podporující boj proti rakovině. V projevu vyjádřila dojemnou poctu králi Karlovi.

„Chci vám všem poděkovat za podporu, již dáváte mně a mé rodině, která prochází těžkým obdobím. Přejeme hodně štěstí každé rodině na světě, která prožívá něco podobného. Samozřejmě myslím i na svého švagra. Přejeme ti hodně štěstí a bojuj dál,“ pronesla Sarah.

Síla rodiny

Vévodkyně má s bývalým manželem princem Andrewem dvě dcery, princezny Beatrice a Eugenii, které jsou pro ni vším a výrazně matku podporují. Bez jejich útěchy by byl její boj s nemocemi mnohem náročnější. „Moje dvě úžasné dcery jsou mými největšími fanynkami, mými oddanými šampionkami a mými spřízněnými dušemi. Podporovaly mě tak, jak jen mohly,“ vyjádřila se Sarah otevřeně pro magazín People.

Sarah je na své dcery, princezny Beatrice a Eugenii, moc pyšná:

Obě dcery už vychovávají své potomky; Eugenie má s manželem Jackem Brooksbankem pětiletého syna Augusta a půlročního syna Ernesta. Beatrice a Edoardo Mapelli Mozzi zase dvouletou dceru Siennu a Edoardova staršího syna Christophera z jeho předchozího vztahu. „Moje vnoučata mají úžasnou léčivou sílu. Radost a smích mohou být mocnými nástroji, jde-li o zdraví,“ dodala Sarah pro magazín People.

Podpora bývalého manžela

V tíživém životním období stojí po boku vévodkyně nejen její dcery, ale i bývalý manžel princ Andrew. Přesto, že jsou osmadvacet let rozvedeni, panují mezi nimi stále dobré vztahy…

Mnoho rozvedených párů „nepřežije“ samotný rozvod, natož aféry, které je provázejí. Nicméně Sarah stála na exmanželově straně, i když obhajoval svou čest v kauze s Jeffreym Epsteinem, finančníkem a odsouzeným pedofilem. Causa vedla až k tomu, že Andrewovi byl odebrán královský titul i privilegia.

Britský král Karel III. má rakovinu, oznámil Buckinghamský palác

Také Fergie má za sebou skandál, který ji stál mnohaleté vyhoštění z královské rodiny. V době, kdy se rozváděla s princem, byla na snímcích zachycena s multimilionářem Johnem Bryanem. Na choulostivých fotografiích se opalovala nahoře bez a obchodník jí přitom cucal prsty u nohou. S Andrewem ale zůstali přáteli a vzájemně se podporují i v nejtěžších momentech. Kromě toho spolu nadále žijí v Royal Lodge, sídle se třiceti ložnicemi.



Nahrává se anketa ...

Proslýchá se, že král Karel III. chtěl svého mladšího bratra z rezidence vystěhovat, ale jejich zesnulá matka královna Alžběta si to rozhodně nepřála. Král Karel III. letos o Vánocích, po téměř třiceti letech, přivítal Fergie zpět v rodině a pozval ji na panství Sandringham.

Tam s celou rodinou oslavila svátky a absolvovala tradiční každoroční medializovanou procházku do kostela svaté Máří Magdaleny. I z toho je zřejmé, že Karel má svou švagrovou opravdu rád.

Plány do budoucnosti

Vévodkyně Sarah Ferguson, v mládí jasná rebelka, je mimo jiné také spisovatelka. Letos by jí měla vyjít nová dětská kniha. Jeden z dětských literárních hrdinů byl inspirován autorčiným vnoučkem Augustem. Vévodkyně má však na svém kontě kromě děl pro děti už i několik románů pro dospělé. V kuloárech se už hlasitě říká, že by některý z nich mohl být i zfilmován. Který? To bude asi překvapení…