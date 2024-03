Americká herečka a producentka Sarah Jessica Parkerová se stala legendou díky seriálu Sex ve městě, kde stále řešila vztahové trable s muži. V době, kdy seriál uchvátil celý svět, už ale byla několik let šťastně zadanou ženou. S manželem Matthewem Broderickem se zamilovali před dvaatřiceti lety. Tohle je příběh jejich lásky s receptem na dlouhý a šťastný vztah.

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick mají nádherný vztah | Foto: Profimedia

Přestože oba dva už na začátku devadesátých let působili ve filmové branži, byla to společná láska k divadlu, kdo svedl jejich cesty. Matthew Broderick režíroval na podzim roku 1991 divadelní hru pro společnost Naked Angels Theatre Company, kterou založili dva Jessicini starší bratři Pippin a Toby.

V té době Jessica akorát procházela velmi medializovaným rozchodem s lamačem srdcí Robertem Downeym Jr., a tehdy ji bratři představili Matthewovi. „Dodnes si živě vzpomínám, kdy jsem ji poprvé uviděl,“ popisoval herec pro YES Network a pokračoval: „Kráčela po ulici směrem k divadlu, je to až neskutečné, protože si normálně takové okamžiky nepamatuji.“

První schůzka a polibek

S pozvánkou na rande si dal Matthew docela na čas. Přišla až prvního února 1992, tedy následujícího roku. Ani způsob, jímž o schůzku požádal, nebyl běžný, nahrál totiž Jessice vzkaz do hlasové schránky.

Podívejte se na to, jak se Matthew s Jessicou potkali:

Zdroj: Youtube

Nechal mi v hlasové schránce velmi okouzlující zprávu,“ smála se Jessica. V pořadu Watch what happens live with Andy Cohen veřejně přiznala, jak došlo k jejich prvnímu políbení. „Byla velká zima a já měla na rukách hodně drahé rukavice a v puse bonbon. Stáli jsme u metra, a abychom se mohli líbat, vyplivla jsem tu hašlerku do rukavice. Samozřejmě že se přilepila a zanechala nesmazatelnou stopu,“ popsala později situaci herečka.

První společná hra

Čtyři roky po seznámení se ocitla partnerská dvojice na divadelních prknech. Jejich společnou prvotinou byla americká romantická hudební komedie How to Succeed in Business Without Really Trying. „Jsem strašně nervózní z toho hrát před ním. Vůbec nevím, jak to uděláme, abychom se jenom hystericky nesmáli,“ hlásila okolí Jessica před premiérou.

Vše nakonec dobře dopadlo, a když po představení dávala rozhovor New York Times, nemohla se ubránit citům, které ji zaplavovaly. „Je to pravděpodobně nejzábavnější chlapík, kterého jsem za celý svůj život potkala. Je tak chytrý, tak hezký… Myslím, že je to ten nejhezčí muž, jakého jsem kdy poznala,“ rozplývala se nad svým partnerem.

Svatební překvapení

Dvojice musela mít od počátku vždy vše trochu jinak než ostatní. Jejich svatba se konala v synagoze Angela Orensanze na Manhattanu v Lower East Side. Osloveno bylo asi sto hostů, ale nikdo z nich netušil, že míří na svatbu. Pozvánka totiž avizovala party, takže z reálného obsahu akce byli pak všichni v šoku. Jessica na svatbu zvolila i netradiční barvu šatů, vdávala se v černé. Pár oddávala Matthewova starší sestra Janet, která je reverendkou.

Tři děti

Prvním dítětem, které se manželům narodilo v říjnu 2002, byl syn James Wilkie. Až po dlouhých sedmi letech a po intenzivním snažení se páru podařilou přivést na svět dvojčata, holčičky Marion a Tabithu.

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick mají tři dětiZdroj: Profimedia

Herečka se pro časopis Vogue rozpovídala o tom, jaké obtíže manžele při početí provázely a proč nakonec museli volit pomoc odborníků. „Snažili jsme se a zkoušeli a zkoušeli otěhotnět, ale prostě to nešlo. Ne tím klasickým způsobem. Rodila bych tak často, jak jen by to šlo, kdybych mohla. Vážím si každého okamžiku, dobrého i zlého,“ tvrdila Jessica.

Společná vášeň

Divadlo je spojilo a tuhle oboustrannou vášeň prohlubují dál. V roce 2020 se rozhodli, že je na čase po dlouhých letech navázat tam, kde začali – v divadle. Hra Plaza Suite se nakonec na Broadway dostala až o rok později kvůli pandemii. Nyní se s ní přesunuli do Londýna, kde se hraje v Savoy Theatre a bude k vidění až do dubna.

„Ona je tak skvělá herečka, je opravdu potěšení s ní hrát, sledovat ji a připomínat si její talent,“ vychvaloval manželku Matthew pro časopis Hemispheres.



Tajemství vztahu

A v čem tkví tajemství úspěchu jejich manželství? „Hodně si povídáme. Pořád a o všem. Možná je to klišé, ale opravdu je to tak. Dlouhé mlčení ve vztahu nedělá dobře,“ vyjádřil se k tématu do médií Matthew.

Jeho žena je zase přesvědčená, že vztahu prospívá, když jsou ti dva na chvíli od sebe, pokud to práce žádá. „Stejně tak je potom důležité udělat si čas jeden na druhého,“ shodují se oba.