Příští rok to bude dvacet let, co Šárka Vaňková skončila na druhém místě v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar. Na toto období ale nevzpomíná pouze v dobrém, sláva jí přinesla i řadu těžkostí. Na chvilku se stáhla z očí veřejnosti a dělala i jiné profese, nakonec se ale vrátila před dvěma lety zpět. Začala účinkovat v úspěšném projektu P. S. Iveta s hity Ivety Bartošové a našla si partnera ze showbyznysu, muzikanta Petra Vondráčka, se kterým prožívá po dlouhé době ve vztahu klid.

Zúčastnila jste se vůbec první soutěže Česko hledá SuperStar a dostala se až do poslední dvojice. Co to pro vás tehdy znamenalo?

Bylo to neskutečné a skvělé. Na soutěž jako takovou vzpomínám moc ráda, byla to úžasná škola a přinesla mi možnost proniknout do hudebního světa a také spoustu přátelství… Původně jsem se hlásila do soutěže Rozjezdy pro hvězdy, což byla jednorázová záležitost. Na Barrandově jsem si prošla castingem a asi za tři neděle mi přišel dopis, že tento pořad končí, ale nastupuje nový, jmenuje se SuperStar, tak ať to zkusím tam. Tak jsem to zkusila. (smích)

A málem vyhrála…

Nikdo jsme netušili, do čeho jdeme a že to bude trvat půl roku. Byla jsem nadšená z toho, jak krásně se o nás starali, jak nás vždycky nalíčili, jak všechno fungovalo. Potom nastaly přímé přenosy a s nimi přišly i nové zážitky. Všechno muselo šlapat jako hodinky.

Neodnesla jste si ale jen pozitivní zkušenosti, že?

Ano, někteří diváci na nás byli zlí. Byla jsem dítě a nebyla jsem připravená na nenávist, takže mě to velmi nemile překvapilo. A pokračovalo to i po soutěži. Děly se mi různé divné a kolikrát velmi nepříjemné věci. Třeba se za mnou hrnuli lidé a okukovali mě, nebo mi na ulici nadávali… Uzavřela jsem se do sebe a přestala vyhledávat velké skupiny lidí. Ve škole to bylo relativně v pohodě, byly jsme holčičí třída a nepociťovala jsem tam nějakou nenávist, ale sousedi, lidi z baráků z našeho městečka byli na moji rodinu hodně zlí.

Myslíte, že Aneta Langerová, která vyhrála, pociťovala to samé?Myslím, že Aneta měla větší štěstí. Když vyhrála, tak jí třeba starosta v Říčanech udělal koncert na náměstí, bylo to krásné. Já byla stříbrná, se vší úctou a respektem jsem reprezentovala naše město, ale stejně jsem žádnou podporu neviděla. Nikdo neprojevil zájem i o menší koncert. Naopak jsme věčně měli rozbité schránky, poplivané dveře, brácha zažil kvůli mně šikanu ve škole… Je o osm let mladší, tehdy byl hodně malý a děcka na něj byla opravdu zlá. Přitom mi přijde, že jsem nikdy nebyla nafrněná, ani jsem si o sobě nemyslela bůhví co, spíš jsem měla tendence se podceňovat.

S kým jste si v soutěži nejvíc rozuměla?

Nejvíc jsem si rozuměla se Standou Dolínkem, protože do semifinále jsme oba postoupili tak, že jsme dostali druhou šanci. Nejspíš proto jsme byli celou dobu takoví parťáci a drželi jsme hodně při sobě. Jinak jsem si rozuměla víceméně s každým, možná ještě o trochu víc s Martinou Balogovou.

Vídáte se ještě?

Vídáme se velmi málo. Na WhatsAppu máme svoji skupinu a tam občas komunikujeme.

Začala jste účinkovat v úspěšném projektu P. S. Iveta s hity Ivety Bartošové. Dokonce zpíváte s její původní kapelou, se kterou vystupovala – Fredy Bittner Band. Čím je vám Iveta tak blízká?

Iveta byla jednou ze zpěvaček, na kterých jsem vyrůstala. Už někdy v jedenácti letech jsem ji moc ráda poslouchala a vždycky jsem si u toho představovala, že ty písničky zpívám já. (smích) Její texty, melodie a hlas mě vždycky braly, a je pravda, že její songy mi sedí i hlasově. Proto jsem se rozhodla pro tento projekt. Její písně jsou krásné, lidi je mají rádi a mně přišla škoda, aby je fanoušci už neslyšeli naživo.

Šárka Vaňková v unikátním hudebním projektu P. S. Iveta, který je věnovaný fanouškům Ivety Bartošové:

Momentálně se vám daří nejenom po pracovní stránce, ale i v soukromí. Už půl roku chodíte se zpěvákem Petrem Vondráčkem…

Ano, ve svém soukromí jsem také spokojená, musím to zaťukat. (smích) V posledních několika letech jsem měla období, které nebylo úplně veselé, o to víc si teď vážím toho, co mám. Jsem moc ráda, že je doma klid a mír a že tam nejsou žádné konflikty, to je pro mě nejvíc.

Partnera máte ze stejné branže. Muzikanti jsou často někde na cestách, občas mají rozervanou duši…

Já tedy musím říct, že Petr je velmi klidný a vůbec bych neřekla, že by byl nějak rozervaný. (smích) Spíš naopak. Hlavně už má něco za sebou, zažil toho až až. Teď už je vyklidněný. (smích) Pracuje, sportuje a je s ním maximální pohoda.

Jaký máte vztah s jeho dcerou, kterou má z předchozího partnerství?

Náš vztah je skvělej, za to jsem moc ráda. Petr je nejenom jako partner, ale i jako otec výbornej a zodpovědnej a vztah s jeho dcerkou máme hezký. Jsem šťastná, protože to i pro něj byla důležitá věc.

Neříkala jste si po předchozích zkušenostech, že chlapa ze showbyznysu už nechcete?

Když člověk něco plánuje, stejně to většinou dopadne úplně jinak. Neříkala jsem si to, protože nikdy nevíte, koho potkáte. Mohl by to být pekař, cukrář, zedník, manažer nebo kdokoliv jiný… Ale jsem moc ráda, že je to tak, jak to je. (smích)