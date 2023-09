Oblíbená moderátorka Kalendária, sedmasedmdesátiletá Saskia Burešová zasedla letos poprvé v porotě soutěže Anděl mezi zdravotníky. Při té příležitosti prozradila, který lékař jí nejvíce v životě učaroval a jaký trapas se jí v televizi povedl. Rozesmála jím všechny okolo.

Ne všichni české zdravotnictví jenom chválí. Svěříte se se svými zkušenostmi?

Jsem ráda, že se mě ptáte, protože s naším zdravotnictvím mám ty nejlepší zkušenosti. Už jsem ve svém věku bohužel musela zakusit nějaké zákroky a lékaře i zdravotní sestry naprosto obdivuji, protože bez nich bychom všichni nebyli. Bylo by nás určitě míň. Za sebe můžu říct, že k nim mám velký respekt.

Jak se vám líbilo v porotě soutěže?

Zasedla jsem do ní poprvé a moc se mi to líbilo. Byla jsem patronkou paní doktorky Krejčové. Hodně jsme spolu mluvily o empatii. Ta je totiž tím nejlepším, čím mohou zdravotníci oplývat. Skoro cítím povinnost vyzdvihnout v tomto ohledu lékaře, kardiologa, který mi moc pomohl, a to pana doktora Neužila. Je nejen geniální lékař, ale i nesmírně empatický člověk. To už je polovina úspěchu, když k vám lékař přistoupí a umí s vámi hovořit, všechno vám vysvětlí a cítíte optimismus.

Měla jste v průběhu své kariéry možnost zdravotníky i zpovídat?

Ve své profesi, kterou jsem začala už před padesáti šesti lety, jsem si vyzkoušela všechny možné obory, takže jsem dělala s lékaři a zdravotníky rozhovory hned několikrát, a to především v rámci různých vzdělávacích pořadů. Pokaždé byli báječní, opět opakuji, hluboce před nimi smekám.

Patřila příprava na tyto rozhovory mezi nejnáročnější?

Samozřejmě, člověk nesmí být povrchní, měl by určitě vědět, s jakým druhem lékaře mluví, aby nenastalo faux pas. Hned několikrát jsem také dělala moderátorku lékařských sympózií a tam je hodně důležité, aby člověk daný obor poznal trochu hlouběji. Na tato sympózia jsem se opravdu pečlivě připravovala.

Za vaší hlasatelské éry ještě nebyla čtecí zařízení. Stalo se vám, že jste se nestihla připravit?

To ani nešlo, protože pokud je člověk profesionál, nemůže tohle dopustit. Příprava musela být vždycky. „Čtecák“ jsme neměli, říkali jsme všechno zpaměti, takže se mohla maximálně přihodit nepříjemná situace. Já měla vždycky dobrou paměť, což zaklepu, ale i tak se mi jednou stala vtipná příhoda, kterou jsem nakonec obrátila v žert, a nikdo nic nepoznal.

Prozradíte, o co šlo?

Stalo se to u večerníčku Křemílek a Vochomůrka, kdy jsem zapomněla Vochomůrku a zkoušela to s různými paskvily, jako Mochomůrka. Pak mě naštěstí osvítil duch svatý a řekla jsem: "Dětičky, já vás schválně zkoušela, kdo na to přijde dřív. Byla to soutěž." Všichni se smáli a bylo to fajn. Brali to jako inovaci.