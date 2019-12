Hluboký zármutek, zmatek, ztráta smyslu života, osobní a často i partnerské krize, pocity viny. To jsou podle Ivety Coufalíkové z Luhačovic jen některé z pocitů, které zažívají rodiče, jimž zemřelo dítě. Velmi dobře ví, o čem mluví. V prosinci 2007 se totiž během školního plavání utopil v Městských lázních ve Zlíně její teprve osmnáctiletý syn Lukáš.

Iveta Coufalíková jednatel spolku Dlouhá cesta. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Z minuty na minutu se nám zhroutil svět. Nevěděla jsem, zda jde vůbec znovu žít. Hledala jsem někoho, kdo to dokázal," vzpomíná Coufalíková. Přibližně tři měsíce po tragické události se jí dostal do rukou článek o spolku Dlouhá cesta. „V tu chvíli jsem cítila potřebu se s těmi rodiči setkat. Když oni to dokázali přečkat, tak snad to zvládneme i my. Na cestu do Prahy, kde v tu dobu Dlouhá cesta působila, jsem sílu neměla. A tak zůstalo u psaní mailů a telefonování," vypráví.