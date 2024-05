Šermíř Jakub Jurka, český olympionik, který se představí i na letošních letních hrách v Paříži. Jak sám přiznává, není vůbec vyloučeno, že domů přiveze on nebo jeho parťáci z týmu medaili. Stejně tak je ale možné, že skončí hluboko v poli poražených. Tak vysoká konkurence a okolnosti totiž ve sportu gentlemanů – šermu - panují. Jakub Jurka o tom vyprávěl v dalším díle talkshow videocastu Deník s nadhledem.

Český olympionik Jakub Jurka v talkshow Deník s nadhledem. | Video: Deník/Jiří Štraub

Málokdo ví, že šerm patří mezi nejstarší olympijské sporty vůbec. Na seznamu sportů figuruje už od prvních novodobých moderních olympijských her v roce 1896. A nikdy ani z tohoto seznamu nevypadl.

Není šerm jako šerm

Hned na úvod, aby bylo jasno. Šermuje se ve třech samostatných disciplínách se třemi různými zbraněmi. Jde o:

Kord

Šavle

Fleret

Všemi zbraněmi dnes šermují muži i ženy, jednotlivé zásahy registruje elektrický přístroj. Platná zásahová plocha je u fleretu trup, u kordu celé tělo a u šavle část těla od pasu nahoru. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem. U šavle platí zásahy jak hrotem, tak celou čepelí.

„A přestože máme při souboji všichni podobný postoj, jsme oděni do bílé, jde u šermu o tři naprosto rozdílné disciplíny. Takže v případě šavle a fleretu jsem úplný laik. My v kordu jsme trochu takový freestyle,“ popsal Jakub Jurka.

Český olympionik Jakub Jurka v talkshow Deník s nadhledem.Zdroj: Deník/David Karola

Šerm je zcela bezpečným sportem

Přestože se při šermu používá prastará zbraň, která má na svědomí spoustu lidských životů, jde o zcela bezpečný sport. Stojí za tím speciální kombinéza a ochrana hlavy z kevlaru. To však neznamená, že šerm vůbec nebolí. Špičku kordu, do které v daný okamžik bojovník vloží veškerou energii, prostě může jít na těle hodně cítit. Ale obecně hůře než podlitinou nebo malou rankou to skončit nemůže.

Kdy se šermem začít

Na otázku, kdy se šermem začít, platí odpověď, že ideálně někdy v dětství.

„Ať už začnete v pěti, nebo ve 12, pořád se můžete dostat na vrchol,“ říká Jakub Jurka, jehož k tomuto sportu přivedl dědeček i otec. Oba se v současnosti významně podílejí i na jeho tréninku.

Poznejte nadějné sestry Knéblovy. Profivodačky přišly do Deníku s nadhledem

Aby byl šermíř ve svém sportu úspěšný, musí být fyzicky zdatný, hbitý a umět se plně koncentrovat. Zda už pak je postavou menší, či urostlý, zase tolik nezáleží, pokud tomuto faktu úspěšně přizpůsobí svůj styl. Stejně tak to platí o věku. V bojovém prostoru – planši – se může i na vrcholné akci proti sobě klidně postavit pětadvacetiletý mladík a muž ve věku přes 40 let. Vždy záleží na jejich kondici a šermířském umění.

Jakub Jurka (CZE) and Francois Xavier Ferot (BEL) na Evropských hrách v Krakově v roce 2023.Zdroj: Profimedia

Švindlovat se moc nedá, blafování je povoleno

Jak Jakub Jurka uvedl, v šermu se na rozdíl od jiných sportů moc švindlovat nedá, přece jen zásahy hlídá elektronický systém a souboj je pod dohledem rozhodčích. Právě ti však mohou jednomu soupeři nadržovat. Třeba když souboj Nizozemce se Středoevropanem posuzuje Belgičan, který ke svému sousedovi bude mít mnohem blíže než třeba ke Slovákovi.

Křičel jsem: polámu ti ruku, vzpomíná Petr Uličný. Hráči pak pomohli s pokutou

Na druhou stranu mohou bojovníci svým způsobem blafovat. Například když se záměrně nechají zasáhnout. To proto, aby protivníka zmátli a dali mu klamnou iluzi, že nejsou zrovna ve formě. A pak na uchlácholeného nemilosrdně udeří.

Základní zápas je časován na 3x3 minuty čistého času s tím, že mezi každou třetinou je minutová pauza. Zápas končí poté, že jeden druhému zasadí 15 zásahů.

„Může se stát, že je zápas u konce už během pouhé minuty,“ popsal Jakub Jurka. Opravdové nervy to pak jsou za stavu 14:14.