Tereza a Klára Knéblovy. Dvě mladé sympatické dámy, které to s vodou umí jako málokdo. I už proto jako slalomářky a kanoistky na divoké vodě okusily ovace na stupních vítězů na řadě významných mezinárodních soutěžích. Přijaly i pozvání do videocastu Deník s nadhledem.

Tereza a Klára Knéblovy v Deníku s nadhledem. | Video: Deník

Štěpánku Hilgertovou, Lukáše Pollerta či Vavřince Hradilka zná zřejmě každý, kdo jen trochu sleduje sportovní zpravodajství. A není vůbec vyloučeno, že k těmto velkým jménům v budoucnu přibydou jmény sester Terezy a Kláry Knéblových. Jde totiž o mladé dámy, které mají před sebou ještě velký kus sportovní kariéry.

Pět medailí z jednoho mistrovství

Už nyní jsou velmi úspěšné. Klára totiž na letošním mistrovství světa juniorů získala pět medailí, z toho rovnou tři zlaté. Tereza zase na Mistrovství světa v kanoistickém slalomu ICF 2023 v Londýně získala stříbrnou medaili v C1 týmovém podniku. Získala také dvě zlaté medaile na stejné akci na mistrovství Evropy, včetně jedné na Evropských hrách v roce 2023 v Krakově.

Obě měly k vodě blízko už od raného dětství. „Rodiče pádlovali, pak trénovali. Obě jsme se tak trochu narodily s pádlem v ruce, hrály si i s medailemi rodičů,“ uvedla Tereza Knéblová ve videocastu Deník s nadhledem s tím, že je však rodiče do jejich milovaného sportu nikdy netlačili. Lásku k němu sestry našly samy.

I když na druhou stranu ví, že vodní sport také není úplně všechno na světě. Byť teď je to hlavně pro Terezu priorita.

Tereza Kneblová v akci.Zdroj: Deník/Martin Vondra

Sestry si k sobě celkem dost dovolí

Kvůli tomu, že je Klára zatím ještě v juniorské kategorii, jezdí zatím každá ze sester v jiném startovném poli. Ale to se poměrně brzy změní a tedy bude možné obě spatřit v jednom závodě. „Hodně si toho k sobě dovolíme,“ smály se.

A co holky dělají, když zrovna nesportují? Nutno dodat, že volného času není příliš a i vrcholový sportovec musí hodně odpočívat. Proto se věnují všemu, co pomáhá regeneraci. Třeba procházkám, poslechu audioknížek, kreslení nebo procházkám. A k tomu navíc Klára ráda vaří a zajímá ji také šití.

Závodnice Tereza (vlevo) a Klára Knéblovy přijaly pozvání do Deníku s nadhledem.Zdroj: Se svolením Deník s nadhledem

Bude olympiáda?

Jaké jsou budoucí plány sester Knéblových? Jak to vidí se svou účastí na olympijských hrách? A jak to mají s konzumací alkoholu, ke kterému mají obecně vodáci poměrně blízko? A co ještě třeba zranění? To vše si poslechněte v tomto díle Deníku s nadhledem.