Nechtějí se cítit jako ve vězení

Will Smith, hvězda filmu Men in Black, vedl s manželkou Jadou Pinkett Smithovou dlouhé debaty o tom, jak by měl vypadat ideální vztah. A k čemu dospěli? „Dali jsme si vzájemně důvěru a svobodu s vírou, že si každý musí najít svou vlastní cestu. Manželství pro nás nemůže být vězením,“ svěřil se herec magazínu GQ před dvěma lety.

Změnit soužití se rozhodli roku 2011 poté, kdy si uvědomili, že hádkami rozrušují své děti. Oba přiznali mimomanželský sexuální vztah.

Při loňském předávání filmových cen Oscar Will Smith, který získal cenu pro nejlepšího herce, vstal ze svého místa v sále a na pódiu udeřil do tváře moderátora a komika Chrise Rocka (ve videu v čase 0:36). Reagoval tak na jeho vtip o oholené hlavě své manželky Jady Pinkett-Smithové, která trpí alopecií:

Spolu a zároveň každý sólo

Herečka Helena Bonham Carterová a režisér Tim Burton spolu byli třináct let, ale nikdy nebydleli dohromady. Koupili si domy vedle sebe, ty propojili, ovšem každý měl svůj vlastní prostor.

„Můj dům vypadá jako od Beatrix Potterové. Když půjdete do jeho domu, budete úplně jinde. Má kolem sebe slizové koule, kostlivce a podivná mimozemská světla,“ prozradila kdysi deníku The Daily Telegraph herečka. Vztah jim i tak fungoval a vychovali spolu dva syny.

Přitahují ji i ženy

Spousta celebrit odmítá definovat svou sexualitu a nechce se označit za homo nebo heterosexuály. Jednou z nich je i hvězda Twilight ságy Kristen Stewartová. Když začala hrát ve Stmívání, tvořila žhavý pár s kolegou Robertem Pattinsonem.

Kristen Stewart a Dylan MeyerZdroj: Profimedia

Toho poté údajně podvedla s režisérem filmu Sněhurka a lovec a v současné době pro změnu randí se scenáristkou Dylan Meyer, s níž se v roce 2021 dokonce zasnoubila.

Nežárlí na sebe

Zpěvačka Dolly Partonová a podnikatel Carl Dean mají jeden z nejpevnějších vztahů v showbyznysu. Jsou spolu padesát sedm let, z toho padesát pět let jako manželé. A mají svůj vlastní způsob, jak soužití udržovat, aby jim fungovalo. I když zvolili formu otevřeného vztahu, nemají sex s jinými lidmi.

„Muži jsou moje slabost. Zamilovala jsem se do mnoha, ale Carl ví, že se vždycky vrátím domů. On nežárlí na mě a já na něj. Ví, že flirtuju a já zase vím, že flirtuje on, ale zabili bychom jeden druhého, kdybychom se dozvěděli, že měl sex s někým jiným. To nepřipadá v úvahu," přiznala zpěvačka.

Víc než přátelský trojúhelník

Od roku 2004 žije herečka Tilda Swintonová s německým malířem Sandrem Koppem a identifikuje se jako queer (člověk, jenž se cítí být odlišný od většinou přijímaného konceptu heterosexuality). V roce 2008 se začaly šířit zvěsti, že fungovala v otevřeném vztahu spolu s Koppem i bývalým manželem Johnem Byrnem. Sama k tomu uvedla: „Všichni jsme rodina a jsme velmi šťastní.“

Monogamie? Neexistuje!

Herec Ethan Hawke potkal svoji současnou manželku Ryanu Shawhughesovou, když dělala chůvu jeho dětem, jež má s Umou Thurmanovou. Vzali se a oba sdílejí na lásku i věrnost stejný názor.

„Chovat se rozhořčeně, že se tvůj svět otřásl v základech, když ti byl milenec nevěrný, je jako chovat se rozhořčeně, když ti zešediví vlasy,“ přiblížil jejich postoj herec.

Víc partnerek mu vyhovuje

Také zpěvák Akon se dostal do titulků v roce 2006 poté, co v rozhlasové show Angie Martinez řekl, že praktikuje polygamii a má víc než jednu partnerku. „Jsem polygamista. Mohu si dovolit mít tolik žen, kolik si jich mohu dovolit mít. Všichni Afričané v to věří. Můj táta má čtyři manželky,“ dodal.

Zpěvák Akon natočil klip i s Eminemem:

Zatímco Akon neprozradil, kolik manželek má, jeho bývalá snoubenka Rachel Ritfieldová v roce 2007 řekla, že by měla být jeho čtvrtou: „Prvních několik měsíců jsem byla naprosto vyděšená, protože ačkoli jsem věděla, že má jiné partnery, nikdy jsem o nich nepřemýšlela, vždy se primárně soustředil na mě. Nebo jsem to tak alespoň cítila," řekla.