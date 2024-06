Proč si většina z nás nedokáže a vlastně ani nechce představovat během intimních hrátek dvě vrásčitá těla? Jako by sex po dosažení určitého věku totálně přestal navenek existovat. Nikdo se nechce bavit o intimním životě po šedesátce, přitom v dnešní době už šedesátka dávno není, co bývala. O tom, proč je sex ve vyšším věku tabu a jak se mění naše tělo, promluvila sexpertka Veronika Kubíčková.

Naše těla se během let mění a my s tím bohužel nic nesvedeme. Je to jedna z jistot, které v životě potkají každého z nás. Ano, možná můžeme čas malinko obalamutit cvičením, zdravou životosprávou nebo vychytávkami z estetických klinik, ale čas nás stejně nakonec dostane.

Podívejte se na rozhovor se sexuální expertkou Veronikou Kubíčkovou o sexu po šedesátce:

Když jsme si sex užívali doteď, proč je to najednou po šedesátce „nechutné“? Právě na toto téma jsem si vybrala sexepertku Veroniku Kubíčkovou, která se to pokusila osvětlit. „Skupina lidí šedesát plus během svého života nebyla moc zvyklá bavit se o sexu a už vůbec ne sdílet nějaké sexuální zkušenosti. Mladší generace si šedesátníky ani nedokážou představit v této souvislosti. Takže obecně se ani mezi generacemi, ani mezi lidmi nad šedesát o sexu moc nemluví.“

Tělo po šedesátce

„Obecně lidem nepřijde moc sexy, dívat se na dvě stará těla. Co nám ukazují v televizi nebo v časopisech? Vždycky se kocháme krásným mladým tělem a nádherným vzhledem. Těla žen i mužů se v průběhu let mění. Ať chceme nebo nechceme, prsa jsou povislejší a vzhled pohlavních orgánů je jiný. My si to asi v hlavě, pokud v tom věku už nejsme, ani nechceme představovat,“ tvrdí Veronika Kubíčková.

Co se tedy děje s tělem po šedesátce? „Zaprvé ubývají hormony. To se nedá obejít. U žen může docházet k vaginální suchosti, což může vést k ostychu použít lubrikační gel. I když je to přirozená věc a první, po čem by člověk měl sáhnout. Některé ženy se zdráhají nebo to nechtějí řešit, případně se stydí říct partnerovi, že potřebují lubrikační gel, který dříve nepotřebovaly. U mužů dochází nejen ke změně hormonů, ale může se objevit erektilní dysfunkce. Když to nefunguje, je těžší provádět sexuální styk. Ale u lidí nad šedesát let to není jen o pohlavním styku a penetraci,“ vysvětluje sexpertka.

Důležité jsou doteky

„Je to o doteku, pohlazení, masážích. Starší lidé touží po promasírování těla, protože je bolí záda, nohy. Každý dotek může být nějakým způsobem součástí sexuality. Potřebují lásku, obejmutí, je to více o partnerské komunikaci a drobnostech. Vůbec nemusí dojít k pohlavnímu styku. Když má muž problém s erekcí, může se ženě věnovat orálně. Funguje to jinak než v produktivním věku.“

Byla by hloupost vzdávat se sexu, pokud nás to k němu stále táhne. Vždyť sex má hodně zdravotních benefitů, které můžeme využívat i ve stáří. Co všechno sexuální aktivita v pozdějším věku přináší pro toho, kdo ji provozuje? „Je to stejné, jako když byl člověk mladší, přináší vyplavování endorfinů, radost a potěšení. Hlavní je mít pořád zdravé a aktivní pohlavní orgány.“

Sexpertka Veronika Kubíčková doporučuje čtrnáct nejlepších pomůcek na letní hrátky:

Stejně jako potřebujeme používat svaly na rukou a nohou, které nás nosí i ve stáří, pokud je nepoužíváme a lidé třeba zůstanou ležící, tak to jde s nimi z kopce. Takže stejně jako používáme jakékoliv jiné svalstvo, potřebujeme používat i svalstvo pohlavních orgánů. Tím, že jsou aktivní, tělo zůstává zdravé a déle fit.“

Babička a vibrátor

Mnohdy zůstanou starší lidé sami, třeba po smrti dlouholetého partnera… a potom se těžko otevírají novým lidem. I v tomto případě je tu ale řešení, jak si udělat "dobře". Sexshopy nabízejí nepřeberné množství různých pomůcek. Jen najít odvahu je pořídit. Mají dnešní šedesátníci odvahu? „Teď už se stává, že lidé jsou odvážnější. A to právě proto, že se snažíme propagovat erotické pomůcky jako pomocníky k sexuálnímu zdraví. Takže ano, pojďme si posílit pánevní dno.“



„Pojďme použít vibrátor, protože je horší dosažení orgasmu kvůli úbytku hormonů. Pojďme použít erekční kroužek, když je horší erekce. Ale nebude to asi ze dne na den, aby si nějaká babička šla koupit vibrátor jako rohlíky do sámošky. Pomalu se ale osvěta dostává třeba i do gynekologických ordinací přes různé organizace. Myslím, že lidé si začínají zvykat na to, že je to běžná věc, že je to normální pomůcka. Když k čištění zubů potřebujeme kartáček, k intimitě potřebujeme nějakého jiného pomocníka a začneme to dělat.“

Pokud vás článek zaujal, podívejte se na celý rozhovor se sexpertkou Veronikou Kubíčkovou na videu. Bylo pořízeno v rámci sex konference Pink Expo, zaměřené na sexuální tabu. Dozvíte se v něm mnoho dalších informací o sexu po šedesátce a o tom, jak ho starší lidé prožívajía kde jim rádi pomohou s řešením problémů.