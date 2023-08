Není to tak dávno, kdy zábavní průmysl podnikal různá opatření, aby udržel sexuální orientaci předních hvězd pod pokličkou. Tomu je ale konec! Známé osobnosti jako Jodie Fosterová, Cynthia Nixonová nebo Ricky Martin otevřeně mluví o své identitě a dodávají odvahu i dalším.

Jodie Fosterová je od roku 2014 vdaná za fotografku Alexandru Hedisonovou | Foto: Profimedia

Dědictví diskriminace vůči LGBTQ komunitě je hluboké, a pro mnoho celebrit je proto coming out velmi těžkým rozhodnutím. Obzvlášť když se k němu rozhodnou ve vyšším věku. Některé hvězdy se bojí podělit o to, kým ve skutečnosti jsou, jiné naopak necítí potřebu dát to o sobě vědět a o své sexuální orientaci raději mlčí, a dělají jako by nic.

Deset inspirativních celebrit, o kterých jste nevěděli, že jsou gayové:

Ve chvíli, kdy se ale přiznají, nastanou většinou dvě pozitivní reakce – jednak se jim konečně uleví a jednak podpoří své fanoušky, kteří někdy sami bojují s rozhodnutím, zda se přiznat. Podívejte se, kteří slavní odhalili homosexuální orientaci až v pozdější fázi své kariéry, a to jim změnilo život.

Přiznání na Zlatých glóbech

Hvězda filmů Mlčení jehňátek a Nell Jodie Fosterová se dlouho vyhýbala rozhovorům o své sexualitě, přinejmenším do roku 2007, kdy na akci Women in the Entertainment Power 100 poděkovala své (nyní již bývalé) partnerce Cydney Bernardové slovy: „… moje krásná Cydney, která se mnou drží ve všech zlých i skvělých chvílích.“ Přátelé a rodina sice věděli, že je lesbička, ale veřejně se k tomu přihlásila až v roce 2013 na Zlatých glóbech, kdy obdržela cenu za celoživotní dílo.

Na pódiu zavtipkovala: „Svůj coming out jsem udělala už před tisíci lety, v době kamenné. V těch velmi kuriózních dobách, kdy se křehká mladá dívka otevírala důvěrným přátelům a rodině, spolupracovníkům a pak postupně hrdě všem, kteří ji znali.“

Coming out na vrcholu kariéry

Tenistku Martinu Navrátilovou vedl k utajování její sexuální orientace jeden zásadní důvod, a to americké občanství. I tak byla v roce 1981 jednou z prvních sportovkyň vůbec, která veřejně přiznala, že miluje ženy. Dodnes si údajně pamatuje, jak se jí ulevilo, když se zpráva dostala na veřejnost.

Navrátilová znovu porazila rakovinu. Je to úleva, vzkázala tenisová legenda

„Bohužel jsem nemohla říct pravdu dřív, než jsem dostala americké občanství. To by mě totiž v té době diskvalifikovalo. Psal se rok 1981 a já byla opravdu jediná, která na vrcholu kariéry šla s pravdou ven,“ přiznala v pořadu Good Morning Britain.

Osvícen díky Burtu Reynoldsovi

Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku Neil Patrick Harris uvedl, že si poprvé uvědomil, že je gay, když mu Burt Reynolds v roce 1989 při natáčení filmu B. L. Stryker dal z legrace pusu.

Bojí se odhalovat. Tyto slavné hvězdy nahé na plátně diváci nikdy neuvidí

Trvalo však dalších sedmnáct let, než se cítil připravený podělit se o svou pravdu se světem. Až v roce 2006 vydal prohlášení: „S radostí vyvracím veškeré fámy a mylné představy a s hrdostí mohu říci, že jsem velmi spokojený gay, který žije svůj život naplno.“ V roce 2014 si vzal Davida Burtku.

Neplánovaný, ale správný krok

Zpěvačka Aneta Langerová je ukázkovým příkladem toho, že odhalení skutečné sexuální orientace nemusí znamenat konec kariéry. Naopak! Začátkem roku 2010 se přiznala k tomu, o čem už si několik let před tím cvrlikali vrabci na střeše – k homosexualitě.

Stalo se tak při rozhovoru pro jeden deník. Tazatel se zeptal, zda je se svou partnerkou šťastná a ona odpověděla: „Ano, jsme velice šťastné.“

Aneta LangerováZdroj: Profimedia

Nedlouho poté se jí začalo dařit nejen na poli pracovním, ale získala na svou stranu i více příznivců, zejména z LGBTQ komunity. Umístila se na prvním místě i v žebříčku nejvlivnějších českých gayů a leseb vyhlašovaných portálem Colour Planet.

Přijetí musí vycházet zevnitř

Zpěvák Ricky Martin si prožil roky spekulací o své sexualitě, než se konečně odhodlal říct světu, že je gay. V roce 2010 napsal na své webové stránky esej ve španělštině a angličtině, v níž potvrdil svou homosexualitu a vysvětlil: „Tyto roky mlčení a přemýšlení mě posílily a připomněly mi, že přijetí musí vycházet zevnitř a že tento druh pravdy mi dává sílu ovládnout emoce, o kterých jsem ani nevěděl, že existují.“

Roku 2017 se oženil s umělcem Jwanem Yosefem. Společně vychovávají čtyři děti. Nedávno ale oznámili, že se rozvádějí.



Bojoval sám se sebou

Velké překvapení všem svým fanouškům nedávno připravil také zpěvák Milan Peroutka, když oznámil, že uzavřel registrované partnerství se svým – do té doby utajovaným – partnerem Dominikem Roubínkem. Poprvé veřejně přiznal jinou sexuální orientaci.

„Gratulujete mi k odvaze sdílení mého soukromí s vámi, ale víte, co bylo zdaleka nejtěžší? Přiznat to sám sobě. Nechtěl jsem najednou být pro holky spíš kámoška, pořád se jim chci líbit. Chtěl jsem, aby moji klučičí kamarádi neztratili pocit, že se mnou můžou řešit cokoli,“ napsal zpěvák na Instagramu.

Bisexuálka v lesbickém vztahu

V seriálu Sex ve městě hrála Cynthia Nixon právničku Mirandu, která se nakonec provdá za obrýleného barmana Stevea. Ve skutečném životě je ale bisexuální ženou v lesbickém vztahu, která se ke své orientaci poprvé nepřímo přiznala v roce 2004 ve svých 38 letech.

Stres jako spouštěč lupénky? Objevila se u mě před mým coming outem, říká Michal

Později se začala vyjadřovat otevřeněji, z velké části poté, kdy se v roce 2009 zasnoubila s přítelkyní Christine Marinoni. Vzaly se v roce 2012 a vychovávají Cynthiiny dvě děti z předchozího vztahu s profesorem Dannym Mozesem a také svého společného syna.

