Již několik let trvá Australan jménem Simon Charles Dorante-Day na tom, že je biologickým synem krále Karla III. a jeho choti Camilly. Prezentuje to hlavně na sociálních sítích. Nyní zveřejnil Queenslandský dědeček, jak mu někteří přezdívají, nové informace týkající se jeho bitvy o uznání legitimním královským synem. Je to doklad, který po zveřejnění opět šokoval celý svět.

Koláž fotek Simona Charlese Dorante-Day s britským královským párem:

Když přišel Dorante-Day v roce 2016 s tím, že je synem nynějšího krále Karla III. a Camilly, nikdo tomu nechtěl věřit. Ani teď, po sedmi letech, však jeho hlas neutichá a on stále trvá na svém. Proto požaduje testy DNA a předkládá nové a nové důkazy o tom, že má být uznán královským potomkem. Ne všechna fakta jsou ale postavena na pevných základech, a tak je otázkou, zda ho královská rodina vůbec někdy vyslyší.

Podoba čistě náhodná?

Tím, co Dorante-Day publikoval letos v lednu jako další důkaz příbuznosti s Karlem III. a Camillou, je hned několik fotografií. Na jedné je například on jako pětapadesátiletý, na druhé Karel III. Od té doby, kdy byly fotografie sdíleny na sociálních sítích, přilákaly tisíce lidí a získaly sta komentářů těch, kdo Simonův případ sledují.

„Je nepopiratelné, kdo je tvůj otec,“ říká jeden. „Otec a syn,“ tvrdí další. „Wow a wow, ta podoba není sporná. Nemůžete získat víc srovnání genů, než dokládají tyto obrázky. Naprosto přesné,“ sděluje třetí. Sám Dorante-Day řekl, že i on byl srovnáním zaskočen a trvá na svém, že fotografie jako tyto, tvoří klíčovou část jeho „případu otcovství“. „V posledních týdnech jsem sociální sítě omezil, abych pracoval na svém případu, ale když jsem viděl tyto fotografie, nemohl jsem si pomoct a musel je sdílet,“ tvrdil pro web 7 NEWS.

Začal blokovat hatery

Stále se ale najdou ti, kdo s Dorante-Dayem nesouhlasí a píší mu negativní komentáře. Na ně ale není Australan zvědavý a blokuje každého, kdo zpochybňuje jeho legitimitu „prince“. Dosud zablokoval více než osm set osmdesát ‚pochybovačů‘, kteří už dříve vytvořili na Facebooku novou diskusní skupinu s názvem: „Zablokoval mě Simon Charles Dorante-Day“.

Jaké má Karel III. bizarní požadavky? Vyžehlené tkaničky či rituály v koupelně

Skupina vznikla v červnu 2021 a je popisována jako „místo, kde mohou lidé vyjádřit myšlenky, aniž by ty byly hrubě smazány či zablokovány“. Má téměř devět set členů a její název se změnil z „podpůrná skupina“ na „diskusní skupina“. Jedním z členů je i autor stránky „The fake Prince down under – The research“, která má přes tisíc devět set sledujících a tvrdí, že jim Dorante-Day právně vyhrožoval.

Označil je za zločince

Dorante-Day zřejmě také následuje kroky prince Harryho a kritizuje ve velkém svoje údajné rodiče Karla III. a Camillu na Facebooku. Označil je dokonce za zločince a pohrozil jim právními kroky. Konkrétně napsal: „Zločinec král Karel a jeho manželka královna choť Camilla vědí, jakému zneužívání jsem byl vystaven, aby zakryli pravdu, že jsem jejich biologický syn. Moji adoptivní rodinní příslušníci Karen, David, Winifred a Ernest to také věděli a pomáhali tuto pravdu skrývat.“ Více o životě Dorante-Daye a jeho důkazech, že je královský syn, přináší v novém vydání časopis Story.