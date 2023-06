Sourozenecké vztahy patří obvykle k těm nejsilnějším, ale také nejsložitějším. Modelka Simona Krainová a její sestra Yvona Maléřová jsou toho zářným příkladem. V rozhovoru pro Story se zpětně smějí tomu, že jedna druhou chtěla vyměnit za bratříčka. Moc do smíchu jim však není, když vzpomínají, jak jejich sesterské pouto narušil nevhodný partner jedné z nich. Ustály vše a nedají na sebe dopustit.

Simona Krainová a Yvona Maléřová | Foto: se svolením Simony Krainové / Klenoty Aurum

Aktuálně vás můžeme vidět v kampani značky Klenoty Aurum, pro kterou jste vytvořily vlastní kolekci šperků. Byla to vaše první spolupráce?

Yvona: Ještě před tím jsme společně fotily do časopisu, ale jinak je to naše první velká reklamní spolupráce.

Simona Krainová o dětech a hejtu:

Zdroj: Youtube

Pro Simonu není focení kampaně nic neobvyklého, jak jste na nabídku reagovala vy, Yvono?

Yvona: Když mi ségra zavolala, jestli nechci dělat tuhle reklamu, byla jsem v šoku. Nejdřív jsem si myslela, že je to vtip, protože vím, co jejich kampaň obnáší, jak ve výsledku vypadá a kde všude jsou fotky k vidění. Je to jedna z největších kampaní u nás, takže představa, že já – holka z Třanovic, kde je zhruba tisíc lidí – budu viset po celé České republice, byla pro mě neuvěřitelná a trochu stresující. Bála jsem se, abych tam vypadala dobře.

Simona: Ona kecá, lidé už ji znají. V Třanovicích je hvězda a nejenom tam. Když přijede do Prahy, lidé se s ní chtějí fotit, protože sociální sítě dnes fungují jako jakákoli velká kampaň. Yvona svým způsobem už dlouho na billboardu je, je to takový motivátor, a tohle je jen razítko a potvrzení, že je v pětapadesáti super rajda a ukazuje: takhle jsem se vypracovala vlastní pílí a takhle skvěle vypadám.

Na fotkách jste dokonale sladěné. Stalo se tak jen kvůli kampani?

Simona: Jsme sladěné i v běžném životě.

Yvona: Ano, máme to tak celý život. Většinou když ségra něco podobného tvoří, plně se tomu poddám a přizpůsobím, protože ona je profík. Žádné vlastní vystrkování růžků. Věřím jí, že tomu dá tu správnou linku a bude to top!

Simona: To je krásný. Děkuju. Sestra je můj největší fanoušek a to mě neskutečně hřeje u srdce.



Tvrdíte, že jste celý život sladěné, pociťovaly jste mezi sebou někdy i rivalitu?

Simona: Tu jsme samozřejmě zažily taky, protože když jsem byla malá, Yvona už měla krásná prsa, což jsem jí záviděla. (smích) Opravdu! Když mi nebyl ještě rok, jí už bylo šest, byla starší a chtěla mě vyměnit za cizího kluka, aby měla bratříčka. (smích)

Yvona: Za kolo! (smích)

Simona: Vezla mě v kočárku ven, přišla s klukem a řekla mámě, že chtěla bráchu. Pak když mi bylo šest, jí už bylo dvanáct a byla v pubertě, měla zase pocit, že ji jako mimino furt otravuju. Pak mi bylo dvanáct, jí osmnáct, už byla krásná, sexy a měla prsa a já měla beďary a chtěla s ní furt chodit na večírky. Byla jsem pro ni přítěž. Pořád mě musela tahat na rande, jen jsem ji obtěžovala.

Yvona: Vidíš, už jsem přišla na to, proč jsem si vzala prvního chlapa, kterého jsem viděla. Protože jsem neměla možnost chodit na rande. Pořád jsem tě tahala s sebou. (smích)

Simona Krainová a Yvona Maléřová.Zdroj: se svolením Simony Krainové / Klenoty Aurum

Simona: Na rande jsi chodila, ale vždycky když jsi přišla v noci domů, byl táta naštvanej, protože jsi řekla, že přijdeš v osm a přišla ve dvanáct. Seděla jsem na radiátoru a koukala na ulici, kdy přijdeš. (smích) V těch letech jsme byly fyzicky i mentálně každá někde jinde, což se projevovalo různě.

Kdy nastal zlom a vy se sladily?

Simona: Přišlo to v momentě, kdy mě vzala na Pomádu. (smích) Řekla, že na ni jde a já chtěla taky, takže jsem začala brečet, protože film byl do patnácti let nepřístupný. A ona mě s kámoškama namalovala, šly jsme, a tehdy jsem si řekla wow! To byl moment, kdy jsem jí odpustila, že je starší a hezčí.

Obě: (smích)

Simona: Pak jsme spolu začaly kamarádit. Ale postupně nastal moment, kdy mně bylo patnáct, ona už měla mimino a já odjela do Paříže. Naše cesty se rozdělily. A to byl ten nejdůležitější okamžik, kdy jsme si paradoxně začaly být ještě bližší. Psaly jsme si dopisy a vzájemně si dávaly podporu. Ona mi dodávala klid, vyrovnanost a pocit rodiny, já jí zase vzrušení. Se mnou si užívala věci, které neměla možnost v tu chvíli zažít. Krásně jsme se doplňovaly. Já se od ní naučila zodpovědnosti…

Yvona: A já si teď zase beru tvé prosecco. (smích) Když měla ségra letos v únoru padesátiny, sbírala jsem různé materiály a našla i balík pohlednic, které mi posílala z cest, tak jsem si zavzpomínala. Je to tuna pohlednic ze všech různých míst, kde se ocitla.

Simona: Já mám od tebe taky dopisy!

Yvona: „Nejlepší“ byla pohlednice, kde stálo: „Ségra, vstávám v pět, mám z toho úplné ho**o, je to tu krásný, ale vůbec nevím, jak moc, protože fotím v pět, v sedm, v osm, ve dvanáct… V jednu ráno se dostanu do postele a jsem mrtvá.“ K tomu byly smajlíci a love you. Až bude čas, sedneme si a společně ty pohledy přečteme. Je to taková haluz, přijde mi to jako sto let. Vzpomínám na první momenty, kdy vycestovala někam do háje a všichni jsme o ni měli strach. Když pak posílala pohledy, měli jsme ji alespoň trochu pod kontrolou.

Simona: Miluju tě, Yvonko. A víte, co vám chci říct já? Vždycky byla mou největší oporou. K ní jsem se pokaždé uchylovala, když jsem měla nějaký průser. Byla mojí rodinou – mámou, tátou, ségrou i bráchou… vším.

Yvona: No právě! (smích) Byla jsem trochu víc bráchou než ségrou.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová

Simona: Když jsem měla průser, hasila ho. Když jsem potřebovala pomoc, poskytla mi ji. Když jsem rodila první dítě a nechtěla ho kojit, běhala kolem mě s flaškou a řekla mi: „Nevrátíme ho?“ A já na to: „Vrátíme!“ (smích) A pak dodala, ať si ho ještě chvíli nechám. Bez ní bych spoustu věcí vůbec nedala.

Bylo období, kdy jste spolu nemluvily?

Yvona: Jasně, když si vzala Bořka Slezáčka. To jsem vydržela chvilku, ale pak…

Simona: Tehdy se mnou nemluvilo hodně lidí. (smích)

Yvona: Říkám to proto, že jsem si prožila stejné období. Také jsem si vzala podobný typ muže, vydržela s ním jen chvilku, rozvedla se, ale mám s ním krásného syna, který je naštěstí, myslím, po mně. Něco podobného si prožila i ségra, takže jsem to špatně nesla, protože jsem věděla, kam tohle spěje. Ale neporadíte. Každý si tím musí projít sám. Srdce je srdce. V období, kdy vše vygradovalo tak, že už se mi to nelíbilo, jsem jí řekla svůj názor, ale bylo to nanic. Byla zamilovaná a útočila na mě samozřejmě…

Simona: Bylo zbytečný mi něco říkat.

Yvona: Řekla jsem si, že počkám, až ji to přejde. Trvalo to asi dva roky. O ty jsme sice přišly, ale šlo o zkušenost, kterou jsme přestály a zjistily, že bez sebe neumíme být. Teď už takové blbosti neděláme.

