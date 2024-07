Jestli je na divadle někdo skutečný profesionál a mladší generace herců by si z něj mohla vzít příklad, je to Simona Stašová. Dobře si uvědomuje, že zaujmout stovky diváků není jednoduché. Osvědčily se jí poctivost při zkoušení, humor i disciplína. A pokud si náhodou není jistá, pokaždé jí spolehlivě poradí maminka Jiřina Bohdalová. Nedávno se byla podívat na představení svých dvou přátel Jiřího Bartošky a Zuzany Bydžovské a opět se něco přiučila.

Kdykoli vás vidím, čiší z vás neskutečná energie. Prozradíte, jak ji dobíjíte?

Víte, mám povolání, které energii vyžaduje, respektive vyžadují ji diváci v hledišti. Nikdo si nekoupí lístky, aby si v divadle pospal. Řídím se vždy podle toho, jak to chci já, když se jdu podívat na divadelní představení jako divák.

Čeho si jako divák všímáte?

Nejvíc mě rozčiluje, když některému herci nerozumím. To je pro mě úplná katastrofa. Může být sebelepší herec, ale jak nerozumím, co říká, a musím špicovat uši, je tohle pro mě ztracený večer. Proto když hraju, ti, kdo sedí v první řadě jsou tak trochu chudáci, protože hraju i pro poslední řadu na balkoně. Ale vzhledem k tomu, že na mě chodí i moje generace, která už nemá tak dobrý sluch a většinou sedí v prvních řadách, ještě si nikdo nestěžoval. (smích) Naopak si říkám, že možná právě proto mám pokaždé v hledišti narváno.

Snad žádná jiná naše herečka nehraje v divadle víc než vy. O tom koneckonců svědčí i vaše zapsání do knihy rekordů. Jste herečka hrající v jednom roce největší počet hlavních rolí. Vy sama znáte ještě akčnější kolegyni?

Divadlo vyžaduje obrovské nasazení, musíte zaujmout třeba pět set diváků před vámi, a to není jednoduché. Energii do nich musíte vlít, musíte je nakazit svou radostí z hraní, optimismem a chutí do života. Diváci by se s vámi měli smát a třeba někdy i tu slzičku upustit. Musíte jim předat myšlenky těch geniálních autorů, které jste si vybrali a kterým jste věnovali svůj čas. A máte touhu, aby diváci v hledišti byli tak nadšení, jako jste byli vy, když jste se rozhodli, že tu a tu hru budete dlouhé tři měsíce denně zkoušet a vymýšlet všechno tak, aby to bylo ono. A tohle všechno chce obrovskou energii. Obrovskou!

Když máte večer představení, už ráno se budíte s trochou adrenalinu v krvi?

Věřte mi, že to, co ze sebe vydávám večer při dvou a půl hodinovém představení, nejde jet celý den. To by mě asi kleplo. Podvědomě do sebe během dne střádám sílu a moc ji zbytečně nevydávám. Přes den jsem nejraději od jara do podzimu na zahradě, starám se o trávník, bylinky, rajčata, kytičky, stromky… Mám radost z každého deště, protože pak nemusím sama zalévat. Už pak jenom zaleju skleník. A když je všechno hotové, moc ráda si čtu. To je můj další koníček. Jenomže dnes už nevydržím sedět tak dlouho na jednom místě, jak bych chtěla.

Jste neposedná?

Dvě hodinky a musím se zase hýbat. (smích) Když už jsme u té energie, je legrační a hodně zajímavé, jak moje tělo a mozek přesně vědí, co je čeká. Stačí, že se podívám večer před spaním do diáře, jaké představení a kde hraju, a hned se tělo nastaví na tu správnou spotřebu energie na další den. Třeba když mě čeká moje monodrama Shirley Valentine v divadle ABC nebo někde na zájezdě, tak mi věřte, že se šetřím celý den. Ne záměrně, moje tělo už to udělá samo, bez mého přičinění. Dokonce ani nezvedám telefony! Odpovím jen zprávou, nechci s nikým zbytečně dlouho mluvit. Zkrátka a dobře, moje tělo a mozek ví, co je čeká, a šetří a šetří a šetří.

Simona Stašová ve svém oblíbeném představení:

close info Zdroj: se svolením Simony Stašové zoom_in Simona Stašová jako Shirley Valentine

Máte to stejně i u jiného představení?

Je to spíš výjimečná situace. V tomto představení jsem na jevišti sama i s pauzou tři hodiny. Shirley hraju už šestnáct let a mám za sebou přes devět set repríz. Do té tisícovky to dotáhnu, to vám slibuji. (smích) Shirley Valentine už je dnes Simona Stašová. Není už mezi námi žádný rozdíl. Dala jsem jí za tu dobu všechny své myšlenky, city, úspěchy i své prohry. Své štěstí i tragické momenty v životě. Dala jsem jí to, co jsem v životě já. Jsem vděčná za příležitost, kdy stojím na jevišti a cítím, že si s diváky rozumím – já rozumím jim a oni mně. Smějí se se mnou i pláčou, společně prožíváme náš přítomný čas a navzájem se nesmírně obohacujeme. Je to veliké profesní štěstí a moc si ho vážím.

Chodíte se občas podívat na své kolegy?

Byla jsem se nedávno podívat v Divadle Kalich na Jirkovi Bartoškovi a Zuzaně Bydžovské, na komedii Moje hra, kterou režíroval nedávno zesnulý režisér Jan Kačer. Vynikající Jirka Bartoška! Zase mi dal lekci v poslouchání partnera na jevišti. Jeho reakce, některé i beze slov, jsou geniální a vždy vycházejí ze situace, která se děje na jevišti. Jeho herectví mi strašně „voní“.

A jaká je Zuzana Bydžovská?

Zuzka Bydžovská je živel, na jevišti je vysloveně krásná. I ona je velká herečka. Zmínila jsem to především proto, že jsem si zase potvrdila, že divadlo má velký smysl. A žádné médium ho nezničí. Divadlo tady s námi bylo po tisíciletí a další tisíciletí tady bude. Po představení jsme poseděli v zákulisí se všemi herci, bylo to moc krásné setkání. I s Adélkou Kačerovou-Kubačákovou a jejím manželem Martinem. Mohla jsem ji obejmout a poděkovat za to, co pro mě její tatínek, režisér Jan Kačer, v životě udělal.

S létem startují letní divadelní scény. Hrajete na nich ráda, nebo vám víc vyhovují kamenná divadla?

Hrát na letních scénách, kdy se začíná ještě za světla, a zaujmout diváky, aby si nechodili s kalíškem pro pivo a nerušili, to už opravdu musíte něco umět. Není to sranda. Samozřejmě jsou letní scény, jako je třeba Ungelt nebo Letní shakespearovské slavnosti, kde vám nedovolí do hlediště vzít si pití. Ovšem hraju velmi často i v Brně na Kraví hoře, kde diváci sedí přímo v přírodě na lavicích a kalíšky v ruce mít mohou. Dokonce z jeviště vidím i občerstvení za nimi. Ano, je to škola divadla a herectví. Taková druhá divadelní vysoká škola. V té, když uspějete a pozvou vás znovu, je to určité vyznamenání. Ale každý rok se s tím perete znovu a znovu. Vždycky jsem ráda, že to zvládnu, ale není to vůbec lehké. O to si úspěchu člověk víc cení.

Letos vás mimo jiné uvidíme i na již zmíněných Letních shakespearovských slavnostech ve hře Veselé paničky windsorské, kde hrajete důvtipnou paní Pažoutovou. Je to vaše oblíbená role? Anebo máte raději jiné?

Veselé paničky windsorské je představení, komedie, postavená především na Bolkovi Polívkovi. On je strom a my jsme jen ozdobičky na něm. On je tahoun celého představení. Jsem ráda, že se letos už čtrnáctou sezonu s Bolečkem opět scházíme. Je to právě on, na koho se nejvíc těším. Kvůli tomu setkání mám Paničky moc ráda.

Nastudování proběhlo v režii Jiřího Menzela. Jak na něj vzpomínáte?

Je mi moc líto, že už tady pan Menzel není. A jsem moc ráda, že si mě tenkrát před lety vybral jako jednu z „paniček“ do divadla. Strávili jsme spolu víc než dva měsíce při zkoušení, chodili k němu domů a tam nás směřoval do té své poetiky, do svého vidění Veselých paniček windsorských. A pak jsme se viděli každý rok na takzvané „oprašovačce“ před uvedením další šňůry představení. Pěkné je, že jsme se navzájem hodně poznali.



Viděla jste i sošku Oscara, kterou dostal v Americe roku 1968 za film Ostře sledované vlaky?

Ano, ukázal nám ji u sebe doma, byl moc fajn. Velký a přitom skromný člověk. A když mluvíme o Jiřím Menzelovi, ráda bych vzpomněla i na letošní filmový festival ve Zlíně, kde dostal za celoživotní dílo cenu Zlatý střevíček režisér Hynek Bočan. Setkali jsme se tam na jedno odpoledne a já si uvědomila, že on je poslední žijící režisér z generace ‚filmové nové vlny‘, kam patřil právě i pan Jiří Menzel, Miloš Forman, Juraj Jakubisko, Juraj Herz, Věra Chytilová a další. Všichni už jsou „tam nahoře.“ Jenom bych chtěla říct, že pro mě byla čest pracovat a trávit čas jak s panem Menzelem, tak před pár dny i s panem Hynkem Bočanem.

Máte v plánu o letošních prázdninách odjet s rodinou někam na dovolenou, či budete spíše hrát?

Každé léto se dávám k dispozici divadlům, venkovním scénám… Mladší kolegy nechám jezdit k moři a v létě hraju. Pak si odjedu na dovolenou na podzim, když je u nás zima a plískanice. Tehdy si udělám dva týdny léto u moře. Poslední léta létáme do teplých krajin s mojí mámou a letos to máme naplánované zas. Fakt se na všechno moc těším. Možná to souvisí už i s mým věkem, že si každého pěkného zážitku v životě vážím. A především jdu těm pěkným prožitkům naproti. Člověk musí vědět, co chce, a jít si za tím.