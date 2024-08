Kristýna Budačová dnes 15:00

Letošní školní výuka začne 2. září. Děti usednou do moderně vybavených škol. Běžnou součástí výuky je práce na interaktivních tabulích a na počítači. Dříve ale mezi základní školní potřeby prvňáčků patřila malá břidlicová tabulka. Podívejte se, jak to vypadalo v českých školách. Nejstarší fotkou v přiložené fotogalerii je zřejmě snímek z roku 1918, ale najdete tam i fotky z 50., 60., 70. i 80. let 20. století. Podívejte se na české školství v průběhu desítek let.