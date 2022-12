Nyní 58letá Caroline z britského Islingtonu je matkou dvou dospělých dětí a asi třicet let manželkou vysokého důstojníka britské armády, který je nyní ve výslužbě. Těžké chvíle ji dostihly právě v době před šesti lety, kdy manžel přišel o práci. Právě tehdy se jí ale život obrátil naruby - a to hlavně díky barvě vlasů.

„Vždycky jsem chtěla vlasy nosit šedivé, stejně jako moje matka, ale okolí mě od toho vždy odrazovalo. Když ale manžel přišel o práci, spali jsme tehdy doslova na matraci na podlaze v cizím prázdném bytě. Tehdy jsem se úplně přestala barvit a nechala vlasy být… a bylo to to nejlepší, co jsem kdy udělala. Odstartovalo to úplně nový život,“ svěřila se webu harpersbazaararabia.com.

Dokázala totiž využít toho, že celý život pečlivě pečovala o svou vizáž, a to jí spolu s netradičním vzhledem a souhrou dalších štastných náhod pomohlo dostat se do světa módy a šoubyznysu. Přestože jí táhne na šedesátku, stala se doslova módní ikonou. Například web pictolic.com nyní shrnul, čím se celý život skvěle vypadající Caroline řídí. Podle toho, co prozradila v různých sděleních novinářům.

1. Chrání si pleť před ultrafialovým zářením

Caroline se domnívá, že krém s potřebným ochranným faktorem je nutné použít nejen před cestou k vodě, ale i třeba před procházkou po městě či pěší cestě do zaměstnání. „Neváhejte si ani vzít sluneční brýle a klobouk s širokou krempou,“ radí i na svém Instagramu.

2. Provádí si peeling

Exfoliace odumřelých buněk pomocí peelingů by se podle Caroline měla stát důležitým rituálem krásy každé ženy po čtyřicítce.

3. Používá hydratační krém

Míní, že základem zdravé a krásné pleti je správně zvolený hydratační krém. Na pleť si jej nanáší dvakrát denně – ráno a před spaním. „Jen hydratovaná pleť vypadá opravdu krásně,“ říká Labouchere.

4. Používá produkty s retinolem

Produkty obsahující retinol považuje za skutečné kouzlo pro ženskou pleť. Vyrovnávají totiž její tón, čistí póry, zbavují ji stařeckých skvrn a vrásek. Caroline však radí neexperimentovat na vlastní pěst, ale vyhledat pomoc kosmetičky.

5. Omezuje malování

Dekorativní kosmetiku používá co nejméně. Pro pleť totiž není vůbec prospěšná. Proto se v běžné dny snaží co nejméně malovat, ať si „bezpečné množství šminek“ nechá třeba na módní přehlídku či focení.

6. Žije bez cukru

Kvůli stavu pleti minimalizuje konzumaci pokrmů s moukou a cukrem. Ten je podle ní zcela dostačující přijímat například z ovoce.

7. Nedotýká se obličeje

Nestárnoucí kráska Caroline upozorňuje, že pleti obličeje by se měly nejen ženy dotýkat co nejméně. Povrch rukou je obvykle plný bakterií, které mohou způsobit zánět kůže.

Nejen díky svému vzhledu je Caroline jednou z módních ikon 50+. Je totiž i velmi sečtělá, inteligentní a má vystupování na úrovni. V rozhovorech pro média z ní čiší sebevědomí. „Snažím se všem říci, aby využili svůj skrytý potenciál a využili jej stejně jako já,“ doplnila Caroline na svém webu.

Za svou si vzala na svém videoblogu i osvětu v oblasti zdraví. Přibližuje například, jak vyřešit inkontinenci, vyrovnat se s menopauzou, zabránit vypadávání vlasů či ukládání přebytečného tuku v játrech.