Název svého souboru si divadelníci z Mladějovic u Strakonic vybrali na počest loutkáře Josefa Skupy, tvůrce loutek Spejbla a Hurvínka. Tedy jednoduše Skupa. Jeho nedílnou součástí je Vladimír Riederer. Když s ním mluvíte, rychle pochopíte, jak je snadné propadnout prknům, co znamenají svět.

Šlágr v podobě hry Staročeská konopnická. | Foto: Se svolením Vladimíra Riederera

Nadšenec do ochotnického divadla Vladimír Riederer (68 let) se vyučil číšníkem, pak vystudoval Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních. Ve Strakonicích byl číšníkem, pracoval jako inspektor provozu v podnikovém ředitelství Restaurace Strakonice a následně od roku 1989 do roku 2011 byl vedoucím učňovského střediska a následně učil odborný výcvik ve Středním odborném učilišti ve Strakonicích.

Jeho život je spojen se školstvím, ale také s ochotnickým divadlem v Mladějovicích u Strakonic, vesnici, spadající pod správu Čejetic. Když mu bylo patnáct, začal hrát v místním ochotnickém souboru.

„Amatérské divadlo mě začalo bavit. Moje první role byla role Honzy v pohádce Honza a čaroděj. Následně jsem hrál v různých komediích a pohádkách celkem devět rolí,“ ohlíží se za svoji aktivní hereckou kariérou,"

Začínali s dílem Na letním bytě



V roce 1986 převzal režii po režisérovi Václavu Čížkovi a začal režírovat místní soubor.

„První režírované divadlo byla komedie Na letním bytě. V té jsem zároveň ještě hrál roli profesora Havelky. Pak jsem hrál ještě ve dvou komediích a dál už jsem se věnoval jen režii,“ říká.

Po roce 1989 se ochotníci v Mladějovicích přejmenovali na divadelní soubor Skupa. „Bylo to na počest loutkáře Josefa Skupy, tvůrce loutek Spejbla a Hurvínka. Josef Skupa před 120 lety navštěvoval v Mladějovicích pátý ročník tehdy nové obecné školy, kde řídícím učitelem byl jeho strýc Antonín Kubeš,“ vysvětluje.

Specialisté na komedie

V současnosti má soubor 18 členů včetně přespolních účinkujících. Zaměřují se především na komedie. V roce 1989 se zúčastnili přehlídky amatérských divadel Volyňské divadelní jaro. S komedií Nepožádáš o manželku bližního svého obsadili 3. místo.

Nepožádáš o manželku bližního svého je jednou z nabízených her mladějovického souboru.Zdroj: Se svolením Vladimíra Riederera

„Členy souboru si vybíráme z našich kamarádů a je dost obtížné získat nováčka, hlavně mladého, aby se k nám připojil. Zkoušíme v místní škole, přestavěné na divadelní scénu, kde pořádáme mikulášské besídky s krátkou pohádkou pro děti. Od roku 2011 jsme naše představení hráli na místním hřišti, kde je přírodní scéna, kam přijde vždycky velký počet diváků a ti by se nám do našeho divadla nevešli," vysvětluje.

Na hřišti sehráli komedie Na letním bytě, Nepožádáš o manželku bližního svého, Paní Fantomasová se zlobí, Postel pro anděla, Nejlepší jsou studený, Třicet vteřin lásky, Benátky pod sněhem a Kdo uvaří večeři. Všechny hry ještě reprízujeme na jevištích v blízkém i vzdálenějším okolí,

Snem je Jiráskova Lucerna



Divadelním snem pana Vladimíra vždy bylo nacvičit Jiráskovu Lucernu. „Dvakrát jsme se o to pokusili, ale vždy nám do toho něco zasáhlo nehledě na to, že je tam opravdu hodně postav a ty jsme s naším malým souborem nemohli obsadit,“ podotýká.

Specialitou souboru je pořádání Staročeské konopické. Jejím autorem je mladějovický rodák a sběratel lidových písní Josef Janda. „Konopická je starodávná dívčí vesnická zábava. Je to krajová záležitost a vyskytuje se pouze v prácheňském kraji na jihu Čech,“ vysvětluje Vladimír Riederer.

Doplnil, že název konopická souvisí se sklizní lnu, původně konopí, dříve se konala právě u příležitosti ukončení práce se lnem.

Šlágr v podobě hry Staročeská konopnická.Zdroj: Se svolením Vladimíra Riederera



„V dřívějších dobách v prácheňském kraji na jihu Čech stávala u každé vesnice vedle rybníčku malá chatrč. Říkalo se jí konopice nebo také pazderna a v té se dříve sušil a lámal len. Konopická náleží tedy do skupiny sklizňových slavností a představuje jakýsi dramatický komediální útvar na způsob lidové veselohry se zpěvy a typickými rolemi Konopičáka, Konopičky a tlampače,“ objasnil Vladimír Riederer.

Přirozenou kulisou exteriéru pak bývá vesnická náves, štít s vikýřem, kde bydlí Konopičák a slaměná bouda, kde bydlí Konopička.

Konopnická začíná shromážděním dívek



Průběh konopické má zhruba pět částí. V první se shromáždí dívky na místě vzdáleném od mládenců, vyžádají si muziku a jdou do stavení vyzvednout máječek, s nímž se odeberou v průvodu ke Konopičákovi. Tam probíhá v režii tlampače dohazování a přemlouvání Konopičáka k ženění. Třetí část se odehrává u boudy Konopičky, kde proběhne namlouvání nevěsty a ženicha a poté oba odjíždějí na vyzdobeném voze k oddavkám.

Před hospodou pak následuje obřadné vyžádání vstupu, povolení muziky a pozvání do hostince, kde celá konopická končí tancem, zpěvem a všeobecnou zábavou.

„Na přípravě a provedení se podílí prakticky celá vesnice ať už jako účinkující, pořadatelé nebo při přípravě scény,“ podotýká režisér souboru a připomíná, že kromě divadel pořádají ochotníci každoročně divadelní veselici v místním hostinci.

Láska k divadlu nezmizí

Ochotnickým divadlem se aktivní důchodce Vladimír Riederer zabývá více než padesát let. „Protože se zaměřujeme hlavně na komedie a pohádky pro děti, nejvíce mě těší, když jsou diváci spokojení a dobře se baví. Divadlo mám rád odmalička a to mi zůstane. Ruch kolem prken, která znamenají svět, mě nabíjí. Mám ho neskutečně rád,“ říká spokojeně Vladimír Riederer, který si pochvaluje podporu obce Čejetice.

„Například nám obec zrenovovala naši divadelní scénu a sál a každoročně nám přispívá určitou finanční částkou.. Hlavní ale je, že všichni děláme divadlo srdcem,“ dodává duše Divadelního souboru Skupa v Mladějovicích na Strakonicku.

