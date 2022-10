Skvělá zpráva pro pracující: Došli lidé

Pandemie covidu-19, zavřené obchody a služby. Všichni čekali, že po ukončení státních podpor nastane klasická hospodářská krize a s ní spojené masivní vyhazovy z práce. Namísto toho se ale stalo něco úplně jiného: firmy masivně nabírají a najednou narazily na to, že lidé došli. To tradičně spouští velký kolotoč přetahování zaměstnanců a vyšší mzdy. Ale ani to už mnohde neplatí a například v Americe podal výpověď rekordní počet lidí. A podobnou situaci lze čekat i u nás.

Ztratit nedobrovolně zaměstnání je pro každého nepříjemná zkušenost, která člověka ovlivní nejen ekonomicky, ale i psychicky | Foto: Shutterstock