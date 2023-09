Barvoslepost není zdaleka tak neobvyklá, jak si asi myslíte. A pravděpodobně vás překvapí, kolik celebrit se s ní potýká. Pral se s ní modrooký idol žen Paul Newman a dlouho ji tajil oblíbený akční hrdina Keanu Reeves. Kdo další vidí svět v jiných barvách?

Existují různé typy barvosleposti, od dichromatické až po monochromatickou. Zatímco jedni mají potíže s rozlišením červené a zelené barvy, druzí nedokážou rozlišit modrou od žluté. Ve vzácných případech trpí lidé totální poruchou barvocitu. Ačkoli je úplná barvoslepost vzácná, její další typy jsou poměrně časté a postihují přibližně osm procent mužů na celém světě. Trpí jí i mnoho slavných osobností – od Paula Newmana přes Marka Zuckerberga, Billa Clintona po prince Williama. Tady jsou ti, kteří se nebáli o svém problému veřejně mluvit.

Prozradil se básní

Americký herec Keanu Reeves, hvězda filmů Matrix a John Wick, se stal miláčkem internetu a sociálních sítí poté, kdy se okolo něj vyrojilo hned několik podivných otázek. Tedy těch, týkajících se různých stránek jeho existence. Objevila se i ta, zda je barvoslepý… Přestože nikdy problémy s viděním nepřiznal, mnohé zdroje tvrdí, že barvoslepý je. Nejblíže tomu, jak se sám tématu dotkl, byla krátká báseň, kterou zarecitoval jednomu redaktorovi jako odpověď na otázku, zda mu chybí otec. „Myslím na černou a myslím na modrou / myslím na červenou a myslím na tebe / myslím na žlutou a myslím na fialovou / víc barev neznám…,“ uvedl herec. V tomto ohledu zůstává stále opředen tajemstvím.

Od létání k herectví

Paul Newman se stal hereckou legendou, jejíž kariéra trvala dlouhých pětapadesát let. Během nich nasbíral nejméně deset nominací na Oscara! Původně měl ale Paul jiný sen, chtěl se stát pilotem. Po útoku na Pearl Harbor se stejně jako mnoho dalších mladých amerických mužů přihlásil do výcvikového programu pilotů Navy V-12. Ale krátce poté se zjistilo, že je barvoslepý. Nápadně modré oči, které z něj nakonec udělaly jednoho z nejžádanějších mužů filmové historie, ho zradily. Bylo mu zakázáno řídit letadlo, ale vycvičil se jako radista i střelec a účastnil se americké ofenzívy proti japonské imperiální síle ve druhé světové válce.

Slavné barvoslepé osobnosti:

Modrou barvu vidí nejjasněji

Že má sociální síť Facebook ve štítě zrovna modrou a bílou barvu, není zase taková náhoda. Její spoluzakladatel a výkonný ředitel Mark Zuckerberg totiž trpí barvoslepostí, konkrétně poruchou rozlišování barev v červenozelené oblasti. To mu ovšem nijak nebrání snadno identifikovat jasně modrobílé logo Facebooku. Reportérovi Jose Antoniu Vargasovi v roce 2010 dokonce řekl, že modrá je pro něj nejjasněji viditelná barva. K barvosleposti se přiznal v rozhovoru roku 2006 i další bilionář Bill Gates. Kvůli tomu nemá údajně oblíbenou barvu.

Okolí o sobě rád mystifikuje

Na rozdíl od svého hereckého parťáka Paula Newmana nikdy Robert Redford nepřiznal, že má problémy se zrakem. Odmítl dokonce i tvrzení mnoha kolegů, že neustále chodí pozdě. „Redford nikdy nepřijde včas a jedinou otázkou je, o kolik,“ napsala například Ann Hornadayová pro The Washington Post v roce 2005. A co na to herec? „Slyšel jsem o tom, ale je to mýtus,“ řekl údajně. A podobně to má se vším ohledně své osoby. Řada zdrojů tvrdí, že je barvoslepý, zda tomu tak ale opravdu je, ví jen on sám.

Absolvoval pilotní výcvik

V případě prince Williama není žádným tajemstvím, že trpí zhoršujícím se zrakem, méně známou skutečností je, že má poruchu vnímání červené a zelené barvy. Přesto mu bylo v roce 2008 dovoleno absolvovat výcvik pilota u Royal Air Force. V rámci své role byl vyškolen v tom, jak létat s vrtulníky a letadly s pevnými křídly. Zpráva k tomu uvedla, že princ nosil speciální brýle, které mu umožnily řídit letadlo. Královská rodina se k jeho problémům se zrakem nikdy nevyjádřila, faktem ovšem zůstává, že většina barvoslepých lidí se dokáže přizpůsobit a nemají s každodenními činnostmi problém.

Celý život řeší zdravotní problémy

Ačkoli je k dispozici jen velmi málo informací o Stingově zdraví, zpěvák údajně trpí bipolární poruchou. Veřejně přiznal, že byl během svého působení ve skupině The Police maniodepresivní a dodal, že se v té době pokusil spáchat sebevraždu. Jeho vztah s ostatními členy kapely se rozpadal. Také uvedl, že je barvoslepý, a dlouhou dobu si myslel, že má potíže se sluchem, což přidalo jeho psychickým problémům.

Žena mu pomáhá vybírat oblečení

„Ve skutečnosti jsem barvoslepý,“ prozradil na sebe v rozhovoru pro časopis Gentlemans Journal i herec Eddie Redmayne. „A je to divná věc, strašně složitě se vysvětluje. Spousta lidí si myslí, že vidím jen černobíle, ale já spíš nejasně vidím různé barevné tóny. Největší problém mám s modrými a fialovými nebo šedými a hnědými. Různě mi splývají,“ svěřil se. Velmi často ho tento problém údajně omezuje při výběru oblečení. „Když si někdy vybírám třeba kravatu, musím požádat o pomoc svou ženu,“ přiznal.