Jsou překrásné, chytré, talentované, ale také cílevědomé a nebojí se jít za svými sny. V České republice se zkrátka rodí ženy, které dokážou ovlivnit svět. Připomeňte si při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen deset Češek, jejichž jména se navždy zapsala do světových dějin.

Blanka Matragi je známá hlavně tím, že šije šaty pro královské rody a manželky ropných magnátů v oblasti Perského zálivu | Foto: se svolením Pavla Ptáčka

V České republice žije mnoho talentovaných lidí. Mimo jiné o tom svědčí skutečnost, že se – na to, jak je náš stát malý – povedlo mnoha českým rodákům získat celosvětový věhlas. Protože 8. března slavíme Mezinárodní den žen, tento článek je zaměřený jen na zástupkyně něžnějšího pohlaví.

Připomeňte si spolu s námi desítku Češek, kterým se podařilo uspět v zahraničí.

Celosvětově významných žen, které mají kořeny v České republice, je samozřejmě mnohem více. Vybírali jsme proto napříč rozmanitými obory od umění a módy přes politiku až po svět sportu.

Protože ať už člověka baví cokoli, s pílí, vášní a samozřejmě notnou dávnou štěstí to může dotáhnout opravdu daleko.

Kde se vzalo MDŽ? Že 8. březen patří ženám, to ví prakticky každý. Méně známý už je fakt, jak Mezinárodní den žen (MDŽ) vlastně vznikl. Mnoho Čechů má MDŽ spjatý s komunistickým režimem, kdy se velmi dbalo na to, aby každá „soudružka dostala karafiát“. Ve skutečnosti však historie tohoto svátku sahá až do roku 1908. Dne 8. března 1908 pochodovalo skrz New York 15 tisíc žen (zejména švadleny a imigrantky), které žádaly kratší pracovní dobu, lepší plat i volební právo. O rok později byl 8. březen v Americe vyhlášen Národním dnem žen. Do Evropy se však tento svátek dostal až o další dva roky později, a to díky návrhu německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí Clary Zetkinové. Byla to právě ona, kdo na druhé Mezinárodní konferenci pracujících žen v Kodani prosadil, aby se svátek stal mezinárodním. zdroj: Radíme jak

Eliška Junková (*1900, †1994)

Eliška Junková je považována za nejslavnější ženu českého motorismuZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Klišé, že ženy neumí řídit, dokonale popírala Eliška Junková. Nejslavnější žena českého motorismu vyhrávala ve 20. letech minulého století jeden závod za druhým. Byla dokonce tak dobrá, že se jako jediná žena v historii dokázala měřit s nejlepšími muži v závodech Grand Prix.

První oběť Zeleného pekla: Smrtící Nürburgring zahubil i muže Elišky Junkové

Jak připomíná server Sport.cz, „Královna volantu“ v mládí o motorismu vůbec neuvažovala. Pak se však, tehdy ještě jako Alžběta Pospíšilová, setkala se svým budoucím mužem Čeňkem Junkem.

A právně on v ní probudil lásku k automobilovým závodům.

Pořídili si vůz Bugatti T30, s nímž Junková roku 1924 vyhrála první závod. Poté následovalo vítězství za vítězstvím. Kariéru závodnice ukončila v roce 1928, když se během Velké ceny Německa její manžel zabil.

Toyen (*1902, †1980)

Kontroverzní umělkyně Marie Čermínová je známější pod pseudonymem ToyenZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Oblékala se jako muž, nosila krátké vlasy a mluvila v mužském rodě. Dnes by se nad jednou z čelných představitelek evropského surrealismu asi nikdo příliš nepozastavoval, ale ve své době byla šokující postavou.

Vlastním jménem Marie Čermínová však vyčnívala hlavně svými obrazy. Bourala genderové stereotypy, otevřeně zobrazovala sexualitu (včetně tabuizovaných témat jako homosexualita) a provokovala i protiválečnou tvorbou.

Rekordní Toyen. Její Cirkus se vydražil za skoro 80 milionů korun

„Byla nejvýraznější představitelkou československé meziválečné avantgardy, stýkala se s nejslavnějšími světovými umělci, zakládala nová hnutí. Její obrazy se prodávají za desítky milionů korun,“ připomíná web Gallery Prague. Přestože Toyen prožila většinu života v Paříži, je považována za jednu z nejvýznamnějších osobností české kultury.

Madeleine Albrightová (*1937, †2022)

Madeleine Albrightová zastávala jako první žena post ministryně zahraničí USAZdroj: Wikimedia Commons, LBJ Library from Austin, volné dílo

Tušili jste, že první žena, která zastávala funkci ministryně zahraničí USA, měla české kořeny?

Albrightová (narozená jako Marie Jana Körbelová) se do zahraničí dostala už jako dítě, když její otec musel před druhou světovou válkou uprchnout do Londýna. Poté se sice rodina vrátila do Československa, ale přišel komunistický převrat a další útěk. Tentokrát do Spojených států.

Zemřela americká politička s českými kořeny Madeleine Albrightová. Měla 84 let

Albrightová vystudovala doktorát z politologie a díky svým schopnostem i kontaktům pronikla do nejvyšší politiky. „Prezidentem Billem Clintonem byla jmenována velvyslankyní USA při OSN. Roku 1997 se stala ministryní zahraničí. V této funkci byla velmi úspěšná, což ocenil i Barack Obama, když jí udělil Prezidentskou medaili svobody – nejvyšší civilní vyznamenání USA,“ připomíná portál VisitCzechia.

Eva Jiřičná (*1939)

Eva Jiřičná žije už přes 45 let v LondýněZdroj: se svolením Univerzity Tomáše Bati

Získala titul Královský průmyslový designer a Řád britského impéria. Byla zvolena členkou Královské akademie umění či uvedena do Americké síně slávy. Má hned několik čestných doktorátů a profesur na prestižních univerzitách a její práce jsou publikovány po celém světě.

Bezdětnost jsem si nevybrala, říká slavná architektka Eva Jiřičná

Ve výčtu úspěchů Evy Jiřičné by se dalo pokračovat ještě dlouho. Architektka už přes 45 let žije a pracuje v Londýně, kde má svůj ateliér. Druhý pak založila společně s Petrem Vágnerem v Praze.

„Design v pojetí Evy Jiřičné se vyznačuje lehkostí, prosvětleností a respektem k materiálu. Ke klientům ateliérů patří významné firmy a instituce z celého světa, například Harrods, Boodle & Dunthorne, Pražský hrad, Royal Academy of Arts, Victoria and Albert Museum, British Council a další,“ vypočítává magazín o architektuře Archiweb.

Věra Čáslavská (*1942, †2016)

Věra Čáslavská dělala své zemi čest, přesto se režimu znelíbilaZdroj: Wikimedia Commons, Ron Kroon/Anefo, CC0

Sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná sportovkyně roku Československa. Těmito a dalšími přívlastky se pyšnila Věra Čáslavská, nejvíce vyznamenávaná česká gymnastka v historii.

„Spolu s Ruskou Larisou Latyninovou je jednou ze dvou gymnastek historie, kterým se podařilo získat zlaté medaile ve víceboji na dvou po sobě jdoucích olympiádách. Přes čtyřicet let také drží mezi gymnasty rekord v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských medailí,“ píše internetová encyklopedie Wikipedie.

Řešátková vzpomíná na Tokio: Komunisté nás hlídali, Čáslavská chtěla zapalovač

Jak připomíná web Expats.cz, který vybízí zahraniční čtenáře k poznávání české kultury, roku 1968 protestovala na olympijských hrách v Mexiko City proti okupaci Československa. Když stála na stupínku vítězů, dívala se během sovětské hymny do země. Režimu se znelíbila natolik, že musela odejít do důchodu, nesměla cestovat, pracovat ani navštěvovat sportovní akce.

Blanka Matragi (*1953)

Umělkyně tvoří nejen šaty, ale pracuje i se sklemZdroj: se svolením Jiřího Čejky

Talent, precizní práce, originalita i notná dávka štěstí vynesly Blanku Matragi (rozená Kyselová) až na samý vrchol módního nebe. Módní návrhářka a akademická malířka je známá hlavně tím, že šije pohádkové šaty pro královské rodiny a manželky ropných magnátů v oblasti Perského zálivu.



Umělkyně, která tvoří také šperky, sochy, sklo a další doplňky, se se svým manželem usadila v Libanonu. A to vlastně náhodou. Jak je uvedeno na jejím oficiálním webu, manželský pár měl v rodné zemi Makrama Matragiho pobývat jen po dobu nezbytnou pro vyřízení víza do Saudské Arábie. Na Blančin komunistický pas však nešlo vízum získat, tak v Libanonu už zůstali.

Daria Klimentová (*1971)

Působení v Anglickém národním baletu ukončila Klimentová ve třiačtyřiceti letechZdroj: Deník/Martin Divíšek

Jako dítě se Daria Klimentová věnovala gymnastice, nakonec se však nesmazatelně zapsala do dějin světového baletu. Drobná blondýnka působila po absolvování taneční konzervatoře v Praze tři roky jako sólistka baletu Národního divadla. Brzy jí však začala být Česká republika malá.

Tančila v Kapském Městě, kde se jí však stýskalo po Evropě. Už po roce tak přešla do Skotského baletu a od roku 1996 působila jako první sólistka Anglického národního baletu, kde odtančila přes tisíc představení. „Kromě toho se zúčastnila i mezinárodních soutěží, z nichž mnohé vyhrála,“ napsal o ní už dříve Deník.

Bývala primabalerína Daria Klimentová: Na šanci být první čeká fronta holek

Aktivní působení v Anglickém národním baletu ukončila ve svých třiačtyřiceti letech. Poté začala vyučovat klasický balet na Royal Ballet School při Royal Opera House v Londýně a věnuje se také focení.

Magdalena Kožená (*1973)

Magdalena Kožená patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnostiZdroj: Deník/Lubomír Stehlík

Česká operní pěvkyně a mezzosopranistka patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti. Jako dítě přitom původně snila o tom, že se stane pianistkou. Ve dvanácti si však při sportu zlomila obě ruce a rozhodla se pro pěveckou kariéru.

Že šlo možná o osudový úraz, ukazuje její oslnivá kariéra. Dnes vystupuje na koncertních i operních pódiích doslova celého světa. Talentované Češce aplauduje publikum těch nejrespektovanějších operních domů včetně newyorské MET či londýnské Covent Garden.

Pěvkyně Magdalena Kožená: Systém ZUŠ je něco, co bychom si v Česku měli chránit

Magdalena Kožená se může pochlubit také řadou domácích i zahraničních ocenění. „Za své nahrávky získala pěvkyně prakticky všechna významnější ocenění udělovaná hudebními časopisy včetně prestižní Gramophone Award pro umělce roku 2004,“ shrnuje dlouhý výčet úspěchů její oficiální web.

Eva Herzigová (*1973)

Eva Herzigová bývá řazena k supermodelkám 90. letZdroj: Wikimedia Commons, Georges Biard, CC BY-SA 3.0

Česká supermodelka se na přehlídková mola dostala poté, co v roce 1989 (tehdy jí bylo 16 let, pozn. red.) vyhrála modelingovou soutěž v Praze. Už o tři roky později se stěhovala do Paříže, kde byla obsazena do kultovní kampaně značky Guess.

Obrovský zlom v kariéře Evy Herzigové přinesl rok 1994 a kampaň na podprsenku Wonderbra. Provokativní snímky prý tehdy způsobily řadu dopravních nehod. „Když se ohlédnu zpátky, nejvíce pro mě znamenají kampaně pro Louis Vuitton, které nafotili Mert a Marcus v letech 2003 a 2008, a moje snímky z roku 2019 pro Zadig & Voltaire,“ prozradila v rozhovoru pro Vogue.

Slavné modelky 90. let znovu spolu. Nafotily novou verzi legendární obálky Vogue

Nutno podotknout, že překrásná Češka bývá řazena k supermodelkám 90. let. Stejně jako Lindu Evangelistu, Claudii Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helenu Christensen a Kate Moss, zná i Herzigovou celý svět.

Karolína Kurková (*1984)

Karolína Kurková patřila jednu dobu k nejlépe placeným modelkám světaZdroj: Wikimedia Commons, Manfred Werner (Tsui), CC BY-SA 3.0

Karolíně Kurkové se prý v dětství vrstevníci posmívali, že je vysoká. Jak se asi tvářili, když ji objevil italský agent Alessandro Bazzoni? Sotva totiž kráska „s tváří zlobivého anděla“ vstoupila do světa módy, začala její hvězda stoupat raketovým tempem.

Patnáctiletá Karolína se odstěhovala do Milána, kde získala smlouvy se značkami Miu Miu a Prada. Nebyla ani plnoletá, když se dostala na obálku Vogue (po přestěhování do New Yorku, pozn. red.). To se o ni začaly ihned zajímat prestižní značky jako Victoria's Secret, Louis Vuitton, Chanel, Dior či Versace. Podle The Famous People patřila jednu dobu k nejlépe placeným supermodelkám světa.

Karolína Kurková: Nemůžu žít s telefonem v ruce, mám tři děti

Hned ze začátku spolupráce s Victoria's Secret předváděla Kurková exkluzivní diamantovou podprsenku pro rok 2002. Kousek zdobený 1600 smaragdy, 1160 rubíny a šedesátikarátovým diamantem má podle magazínu Women's Wear Daily hodnotu 10 milionů dolarů. Legendární podprsenku předváděla i v roce 2006, kdy na hrudi nesla 2000 diamantů a květinový přívěsek s desetikarátovým diamantem v celkové hodnotě 6,5 milionu dolarů.