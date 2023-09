Nový školní rok je opět tu a s ním i spousta bezesných nocí pro řadu studentů. Někdo považuje vzdělání za alfu i omegu, jiný se bez něj ale klidně obejde. Třeba jako tito slavní v čele s hvězdou filmů Mission: Impossible Tomem Cruisem a komediálními herečkami Whoopi Goldbergovou a Cameron Diazovou. Ve škole nikdy neexcelovali, přesto se jim v životě daří a vydělávají miliony dolarů.

Tom Cruise | Foto: Profimedia

Opravdu se bez řádného studia nedá žít? Některé slavné osobnosti z řad herců, zpěváků, modelek a tvůrců televizní zábavy by jistě řekly, že bez školy se dá úplně v klidu přežít.

Když do ní samy chodily, neměly příliš dobré výsledky, jejich pevný postoj a odhodlání dosáhnout úspěchu jim ale pomohly získat to, co dnes mají.

Ani dyslexie ho nezastavila

Zatímco Leonardo DiCaprio ukončil studium na střední škole už v prvním ročníku, herec Tom Cruise ji dokončil, a to i přesto, že se potýkal s dyslexií. Svůj první debut před obecenstvem absolvoval jako šestnáctiletý, když se představil ve středoškolském muzikálu Guys and Dolls, a díky hezkému vzhledu a ochotě na sobě pracovat se v herectví posunul dál.

Hrál v mnoha kasovních trhácích, které se objevily po celém světě, a to ho vyšvihlo mezi nejbohatší celebrity.

Proslavil ji smysl pro humor

Dnes je úspěšná herečka, televizní moderátorka, komička a spisovatelka, Whoopi Goldbergová si ale musela úspěch tvrdě vydřít. Po škole v 19 letech otěhotněla a až po době náročné práce získala roku 1985 debutovou roli Celie ve filmu Purpurová barva. To už měla za sebou bouřlivý život plný alkoholu i drog. Prošla proměnou a díky své práci se stala světově známou. Její jmění se nyní odhaduje na 60 milionů dolarů.

Píle a odhodlání se jí vyplatily

Její majetek se dnes odhaduje na 140 milionů dolarů, ale… Také populární herečka Cameron Diazová opustila školu v sedmnácti letech poté, kdy jí byla nabídnuta modelingová smlouva. A přestože kariéra modelky nešla úplně podle plánu, hvězda filmu Prázdniny se nevzdala a dokázala prorazit v hereckém světě. Od té doby hrála v mnoha známých filmech jako Maska, Něco na té Mary je nebo Charlieho andílci.

Vyhazov ho nezlomil

Od mala měl jedinou ambici, a to stát se slavným. Bývalý člen skupiny Take That Robbie Williams podědil po otci geny baviče, a zatímco jako komediantovi mu lidé tleskali, ve škole zdaleka takový úspěch neměl. Rodiče ho proto v šestnácti přihlásili do konkurzu na nově vznikající kapelu, která později dostala název Take That. Že byl přijat, se dozvěděl v den, kdy propadl u závěrečných zkoušek ve škole.

Nevzdal se, soustředil se na hudební kariéru a stal se známým po celém světě. Založil i vlastní módní značku Farrell Clothing a aktivně se věnuje charitě.

Obtížný start

Americký rapper Jay–Z, vlastním jménem Shaun Carter, je dnes známou osobností, v mládí ale často měnil školy a rozhodně to s ním nevypadalo nijak růžově. Nakonec odešel i z té poslední, a to ještě před dokončením studia.

Ten fakt mu ovšem nezabránil stát se jednou z největších světových hudebních hvězd. Díky tvrdé práci a odhodlání vydal v roce 1996 své debutové album Reasonable Doubt a stal se prvním hiphopovým umělcem, který dosáhl statusu miliardáře.

Z podatelny na vrchol

Patří mezi nejbohatší celebrity světa, přesto producent Simon Cowell opustil školu jen s maturitním vysvědčením. Stejně jako jeho bratr navštěvoval Dover College, ale po pátém semestru ze školy odešel (St. Columba’s College už po prvním roce) a vykonával několik zaměstnání, až mu otec, pracující pro EMI, sehnal místo v tamní podatelně. Simon se vypracoval na producenta; vlastní vydavatelství Syco a je duchovním otcem X-Factoru, kde zasedá i v porotě.

Dala přednost zpívání

Zpěvačka Rihanna podepsala svou první nahrávací smlouvu v pouhých šestnácti letech. Podobně jako Beyoncé opustila školu a soustředila se na prosazení v hudebním průmyslu. Vyplatilo se! Do dnešního dne vydala osm studiových alb s hity jako Umbrella či Rude Boy a objevila se také v řadě úspěšných filmů. Vydělala miliony i díky své značce Fenty Beauty, jíž uvedla na trh roku 2017. Podle časopisu Forbes patří zpěvačka mezi miliardáře.

Raději módní ikona než neznámá chytrolínka

Supermodelka Kate Moss se vrhla do modelingu po hlavě, ani se nedostala k závěrečným zkouškám na střední škole. Ve čtrnácti letech podepsala smlouvu s modelingovou agenturou a její kariéra se začala rozjíždět. V šestnácti opustila školu a toho léta roku 1990 ji britská fotografka Corinne Day zvěčnila na pláži pro lifestylový měsíčník The Face a Kate se stala slavnou.

Začala předvádět pro módní giganty včetně Calvina Kleina a prošla se po všech světových molech. Hodnota jejího majetku čítá zhruba 56 milionů liber