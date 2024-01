Nedávná letecká nehoda hvězdy akčního seriálu Kobra 11 Christiana Olivera opět připomněla, že stačí málo a už není cesty zpět. I celebrity jsou lidé z masa a kostí a dělají chyby. Stačí chvilka nepozornosti, překročení rychlosti, porušení pravidel a nehoda je na světě.

Christian Oliver s manželkou a dětmi | Foto: Profimedia

Mnohým nebylo ještě ani čtyřicet, když jejich životní cestu předčasně ukončila tragická havárie. Tak přišel v minulosti o život třeba James Dean, který ve svém Porsche 550 Spyder oslněn sluncem narazil do protijedoucího vozu a srážku nepřežil. Bylo mu pouhých čtyřiadvacet let. A nebyl zdaleka sám… I další slavní doplatili na risk či chybu, která už nepůjde napravit.

Smutný začátek roku

Jeho smrt zasáhla i ty, kteří nepatří mezi fanoušky seriálu Kobra 11. Při leteckém neštěstí, které se stalo letos 5. ledna, totiž zemřely s jednapadesátiletým Christianem Oliverem na palubě malého letadla i jeho dvě dcery, kterým bylo deset a dvanáct let. K neštěstí došlo při společném vyhlídkovém letu v Karibiku, během něhož se letadlo dostalo do problémů a přistálo v moři. Než se na místo dostali záchranáři, bylo už příliš pozdě. Podle deníku St. Vincent Times několik obyvatel slyšelo "divný" zvuk, který letadlo vydávalo už při vzletu. Nikdo však nečekal, že dojde k tak děsivé tragédii.

Uvězněná v hořícím autě

V roce 2022 přišla o život v třiapadesáti letech také oblíbená herečka Anne Heche, známá z filmu Šest dní, sedm nocí. Sama svým autem narazila do dvoupatrového domu. Po nárazu začal vůz hořet a s ním i dům. Požár byl tak intenzivní, že se hasiči nemohli k autu určitou dobu vůbec přiblížit. Anne utrpěla popáleniny druhého stupně na 12 procentech těla a zlomeninu hrudní kosti. Podle prvotních informací byla pod vlivem drog, koroner tuto zprávu ale následně vyvrátil.

Zemřela herečka Anne Heche. Po autonehodě ji lékaři odpojili od přístrojů

Pomoc přišla pozdě

Mnohé fanoušky českých komedií zasáhla v březnu 1990 zpráva, že za tragických okolností zemřel teprve jednadvacetiletý Tomáš Holý. Osudnými se mu staly zatáčky před obcí Polevsko, kde pod vlivem alkoholu dostal na namrzlé vozovce smyk, vjel do protisměru a narazil do stromu. Nepřipoutaný spolujezdec, jeho kamarád Mirek Schlaichert, z vozu vypadl a přežil, herec v autě zůstal uvězněn a upadl do bezvědomí. Trvalo dlouho, než přijela pomoc. Tomáš zraněním následně podlehl.

Její smrt změnila pohled na média

Snad žádná jiná automobilová nehoda nevyvolala tolik konspiračních teorií jako ta princezny Diany, která zemřela v šestatřiceti letech. Dokonce i v případě monacké princezny Grace Kelly, která podlehla zraněním způsobeným pádem automobilu ze skály, byli lidé ochotni věřit, že nechala řídit svou dceru. Diana, její partner Dodi Al Fayed a řidič Henri Paul zemřeli při havárii limuzíny v Paříži v roce 1997, když ujížděli před paparazzi. Dodnes kolují zvěsti, že se ji pokusily odstranit britské tajné složky.

Zdroj: Youtube

Překvapil ho náklaďák

Letos by mu bylo jednaosmdesát, osud mu tento věk ale nedopřál. Talentovaný textař Jiří Štaidl doplatil na svou velkou vášeň, kterou byla rychlá jízda. Když v roce 1973 jako třicetiletý uháněl ve svém novém Renaultu za rodiči do Jevan, vjel mu do cesty náklaďák. Jiří havaroval, vyletěl z auta ven a na místě zemřel. Později vyšlo najevo, že s ním měla jet i jeho tehdejší láska Dagmar Patrasová. Ta se ale na poslední chvíli omluvila, čímž si zřejmě zachránila život.

Nevyjasněné úmrtí

Jen krátce před svými jednačtyřicátými narozeninami zemřel rakouský zpěvák Falco, autor hitů Rock Me Amadeus či Jeanny. Dodnes není zřejmé, zda za jeho nehodou stály drogy, alkohol, nebo jen nepozornost, následky však byly fatální. Při výjezdu z parkoviště v Dominikánské republice v Puerto Plata pravděpodobně přehlédl linkový autobus jedoucí po hlavní silnici a ten do jeho auta narazil.

Jediná nepřežila

Jako členka úspěšné kapely TLC měla třicetiletá Lisa „Left Eye“ Lopes skvěle rozjetou kariéru. Tu ale v roce 2002 předčasně ukončila tragická nehoda. Když se pokoušela předjet kamion, ztratila nad svým SUV kontrolu a její vozidlo sjelo do příkopu. Narazilo do dvou stromů a několikrát se převrátilo. Lopesová byla jedinou osobou při nehodě, která přišla o život. Zemřela v náruči svého bratra.

Auto se mu stalo osudným

Mnohým fanouškům filmové série Rychle a zběsile v roce 2013 málem puklo srdce, když se dozvěděli, že jejich oblíbený akční hrdina, čtyřicetiletý Paul Walker zemřel. A bylo to o to horší, že při automobilové nehodě. Walker byl spolujezdcem ve vozidle, které řídil jeho přítel Roger Rodas. Ten jel rychlostí přibližně 90 mil/h, když ztratil nad vozem kontrolu a narazil do několika sloupů a stromu. Auto začalo hořet a v jeho útrobách zesnuli oba pasažéři.