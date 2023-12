Zatímco jiní si užívají, že jsou v den svých narozenin středem pozornosti, ti, kdo se narodili na Štědrý den, mají trochu smůlu. Nepomáhá jim ani fakt, že narozeniny v tento slavnostní den jsou poměrně vzácné. Podle studie Harvardovy univerzity z roku 2006 je 25. prosinec, kdy se slaví Štědrý den mimo jiné v USA, druhým nejméně častým dnem pro narození, po 29. únoru.

Ricky Martin | Foto: Profimedia

Pokud jste jedni z mála těch, kdo se v tomto datu přesto narodili, může vás hřát vědomí, že v tom nejste sami. Těchto šest osobností je v tom s vámi. Navíc sdílíte stejný den narození s Ježíšem Kristem či géniem, jenž stojí za teorií gravitace, Isaacem Newtonem. Není to působivé?

Narozeniny slaví jen v kruhu rodinném

Oblíbená americká spisovatelka Stephenie Meyer, která stojí mimo jiné za celosvětově úspěšnou sérií Twilight, se narodila 24. prosince v Hartfordu v Connecticutu a letos sfoukne rovných padesát svíček. Má za sebou úspěšnou kariéru, přitom před napsáním prvního románu uvažovala, že půjde studovat práva, cítila, že nemá šanci stát se spisovatelkou. Poté, kdy byla obtěžována na sociálních sítích, udělala krok stranou a vede soukromý život mimo zraky veřejnosti.

Má za sebou těžký rok

Letošní narozeniny, které slaví každoročně 24. prosince, ale i Vánoce budou pro zpěváka Rickyho Martina o dost smutnější než jiné. Portorický zpěvák, který stojí za ikonickými skladbami jako Livin‘ La Vida Loca a The Cup of Life, totiž v červenci oznámil rozvod s partnerem Jwanem Yosefem, s nímž vychovává dvě děti: dceru Lucii, jež má narozeniny v týž den jako on, a syna Renna. Je však otcem už čtrnáctiletých dvojčat Mattea a Valentina.

Zdroj: Youtube

Prokletí, nebo požehnání?

Během života si hned několikrát vyslechla, že je Santovo dítě. Slavná členka Eurythmics Annie Lennox se totiž narodila 25. prosince, tedy v době, kdy v mnoha západních zemích, včetně Spojených států, přichází Santa Claus a naděluje dětem dárky. Mnohokrát o narozeninovou oslavu přišla a měla ji spojenou s Vánocemi.

Letos v lednu si to trochu vynahradila, když oslavila čtyřicátiny svého velkého hitu Sweet Dreams Are Made of This a spolu s dcerou, která jde v jejích stopách, si ho veřejně zazpívala. V minulosti si Annie také k narozeninám nadělila vánoční album, které bylo jejím teprve druhým neautorským.

Na Vánoce bez dětí: Tito slavní nemají se svými potomky dobré vztahy

Musela chvátat na svět

Zpěvačka Dido se narodila v nemocnici St. Mary Abbot‘s Hospital v Kensingtonu 25. prosince 1971 a má k tomu vtipnou historku. „Maminka skončila v porodnici kolem poledne. Porodník, který mě měl rodit, ji ale hned na začátku zdvořile požádal, aby si sakra pospíšila – měl na Štědrý den rodinný oběd, ke kterému se chtěl vrátit, takže si musela chvátnout,“ říká se smíchem zpěvačka, která by své neobvyklé datum narození nevyměnila za žádný jiný den.

Narozeniny slaví s maminkou

Prosinec je u Ebenů významný hned z více důvodů. Pomineme-li Vánoce, narozeniny už šestnáctého slaví Marek Eben, jeho bratr Kryštof Eben pak přímo na Štědrý den. Když zrovna společně i s Davidem Ebenem, který má narozeniny čtrnáct dní po Kryštofovi, někde hrají, spojí se oslava narozenin většinou s koncertem jejich kapely. Pokaždé ale vždycky společně zajdou i za maminkou a oslaví vše s ní znovu, ještě i na Štědrý den.

Dárků měl vždy dostatek

Přestože mu spolužáci často říkali, jak je hrozné, že má narozeniny na Vánoce, rybáři Jakubovi Vágnerovi to nikdy nevadilo a na nedostatek dárků si nemohl stěžovat. Štědrý den u nich doma vždy začínal tím, že ho táta s mámou probudili dortem přineseným až do postele. Jakub na něm sfoukl svíčky, šel ven, třeba na ryby, a večer byly Vánoce. „Bylo to krásné. Dlouho jsem věřil i na Ježíška,“ přiznal rybář.