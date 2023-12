Ztráta vlasů, z jakékoli příčiny, může ovlivnit nejen sebevědomí, ale i kvalitu života. Proto jsou techniky obnovy kštice tak oblíbené. Hojně je využívají i slavní muži. Transplantaci podstoupil třeba Mel Gibson, John Travolta, Emanuele Ridi, ale i několik známých Čechů.

Nejen u žen platí, že každá chce to, co nemá. Přestože některé studie tvrdí, že pánové bez vlasů bývají úspěšnější a pro mnoho žen i atraktivnější, stejně se najde spousta mužů, kteří neváhají odjet do zahraničí a svou plešku si nechají řádně zakrýt. A není jich málo.

K transplantaci ho přemluvila dcera

Bývalý fotbalista Tomáš Ujfaluši je jedním ze známých mužů, kteří se veřejně přiznali k tomu, že podstoupili transplantaci vlasů. Nikoli však v Česku, ale v Turecku, kde dříve hrál za Galatasaray Istanbul. Celý zákrok trval deset hodin, rozhodně se ale Tomášovi vyplatil: vypadá mladší. S výsledkem je spokojen nejen on sám, ale i jeho dcera Katka, která ho k zásahu přemluvila.

Po pleškách ani památky

Už na přelomu tisíciletí si mohli pozorní fanoušci Mela Gibsona všimnout, že mu začínají řídnout vlasy. Trpěl androgenní alopecií. Dokonce se objevily články, že to těžce nese a chce si kvůli tomu nechat implantovat vlasové folikuly zemřelých. Realita byla ale jiná. Ačkoli to herec nikdy nepřiznal, je jednou ze zahraničních mužských celebrit, které podstoupily transplantaci vlasů. A jak je patrné, rozhodně se mu to vyplatilo. Před sedmdesátkou nemá po lysinách na hlavně ani památky.

Dal na rady známých

Relativně čerstvě má za sebou vlasovou proměnu i muzikant a skladatel Zdeněk Hrubý. I on (stejně jako obránce Ujfaluši) zamířil na kliniku NewHair do Turecka. „Dlouhodobě se potýkám s řídnutím vlasů. Zkoušel jsem různé účesy, ale měl jsem z toho špatný pocit. Na doporučení známých, kteří už zákrok absolvovali, jsem se rozhodl jej podstoupit v Istanbulu. Aktuálně jsem dva měsíce po transplantaci a jsem spokojen. Finální výsledek bych měl vidět do půl roku,“ říká autor hudby k muzikálu Robinson Crusoe.

Nejdřív si pomáhal čepicí

Také kuchař Emanuele Ridi zavítal do Turecka na kliniku, aby si nechal zakrýt drobné lysinky, kvůli kterým nosil před natáčením pořadu Manu a Matěj čepičku. S výsledkem je podobně jako kolegové z showbyznysu a sportu spokojen, a za to, že zákrok podstoupil, se nestydí. Dokonce přiznal, že vše proběhlo formou spolupráce, nic neplatil. S novými vlasy se cítí lépe a připadá si i mladší.

Vsadil na umělé prodloužení

Se ztrátou bujné kštice se po neustálém nošení šátků těžce vyrovnával i houslista Pavel Šporcl, který byl jedním z prvních, kdo v zahraničí podstoupili prodloužení vlasů. Nechal si je prodloužit v Indii a spousta jeho přátel ho po návratu málem nepoznala. Účes vymýšleli s fotografem Robertem Vanem, který ho tehdy fotil na nové CD a nápad to byl rozhodně dobrý.

Nakonec zvolil holou hlavu

Pokud někoho v minulosti trápil problém s vlasy, byl to John Travolta. Zatímco ve filmu Pomáda si neustále pročesával svou bujnou kštici, v reálu mu vlasy řídly čím dál víc. Když už byla situace neudržitelná, rozhodl se vyhledat odbornou pomoc. Vlasy si nechal transplantovat v roce 2015 a nutno podotknout, že se mu to vyplatilo. Měl zase čím okouzlovat. V roce 2019 se ale opět rozhodl pro změnu a začátkem roku si udělal první selfie s plešatou hlavou, které pořídil se svou dcerou Ellou. I tak mu to pořád sluší.