Každá rodina má své problémy, někdy ale mohou hádky a spory skončit až tak, že spolu blízcí přestanou úplně komunikovat. Vánoce pak u nich nejsou svátky klidu a míru, ale smutku a někdy i utrpení. Tom Cruise či Brad Pitt by mohli vyprávět.

Tom Cruise | Foto: Profimedia

Máte rádi Vánoce a neumíte si je představit bez svých dětí? Pokud jde o celebrity, nejsou v tomto ohledu výjimkou. Ovšem pozor. Ne všem rodičům leží na srdci nejlepší zájmy jejich dětí a v mnoha případech je to i naopak.

Někteří si nechají stoupnout slávu příliš do hlavy, pohltí je chamtivost a následně způsobí roztržky mezi členy rodiny. Jiní se rozhodnou se svými dětmi vůbec nestýkat nebo se dostanou do neshod, které jsou prostě příliš velké na to, aby je bylo možné urovnat.

Které celebrity jsou se svými dětmi na kordy, a co za tím stojí?

Upřednostnil víru před dcerou

Už je to deset let, kdy se Tom Cruise rozvedl s Katie Holmes, přesto jejich slavná dcera Suri dál zůstává v hledáčku médií kvůli komplikovanému vztahu se svým otcem. Údajně spolu nekomunikují od roku 2012, a to kvůli Cruiseovým vazbám na scientologickou církev.

Začátkem tohoto roku zdroj Page Six prozradil, že Cruise se se Suri nestýká, stále ale na ni platí výživné ve výši 400 tisíc dolarů, které bude platit, dokud jí nebude 18 let. Tedy ještě rok.

Kromě toho je také povinen hradit jí náklady na lékařské a zubní ošetření včetně pojištění a také vzdělání a další mimoškolní aktivity.

Tom Cruise nemá s dcerou už několik let prakticky žádný vztah:

Zdroj: Youtube

Vyřizují si účty přes média

Poté, kdy se máma Ornelly Koktové Monika Binias rozhodla ukončit svůj starý život v Česku a naplno se věnovat žití v Německu po boku mladšího manžela, hokejisty Petra Biniase, udělala Ornella za jejich vztahem definitivní tečku. Hádky mezi nimi byly tak nesnesitelné, že si nyní žije každá po svém a nemluví spolu. Maximálně si vyřizují účty přes média. Ornella se stýká pouze se svou sestrou Charlotte.

Poznamenaly ho soudní tahanice

Přezdívalo se jim „Brangelina“ a patřili mezi nejžhavější páry Hollywoodu. Kdeže loňské sněhy jsou? Brad Pitt a Angelina Jolie se rozvedli v roce 2019, a ač spolu léta vychovávali šest dětí, dnes si nemohou přijít na jméno. Soudní tahanice poznamenaly především jejich dnes dvaadvacetiletého adoptivního syna Maddoxe Jolie-Pitta, který roku 2021 svědčil proti otčímovi a údajně si chce změnit příjmení pouze na Jolie. S Pittem je ve styku minimálně.

Pitt má probém také se synem Paxem. Na internetu se koncem listopadu znovu objevily snímky obrazovky Instagramu, kterou před třemi lety Pax sdílel. Stalo se tak poté, kdy Pitt získal Oscara za svůj výkon ve filmu Tenkrát v Hollywoodu. Pax popsal svého otce jako „prvotřídního kreténa“, kvůli kterému se jeho čtyři nejmladší sourozenci chvějí.

Svléká se a dělá veřejně ostudu

Muzikant Kevin Federline má s exmanželkou Britney Spears dva syny. Po jejím psychickém zhroucení v roce 2008 soud svěřil chlapce do péče jemu, ani nyní se ale osmnáctiletý Sean a o rok mladší Jayden nechtějí s matkou vídat. Chyběli i na její poslední svatbě. Podle hudebníka je to hlavně kvůli jejím nahým fotkám na sociálních sítích.

Po rozvodu odloučení

Než se William Bruce Jenner změnil na ženu a stal se Caitlyn Jenner, byl součástí klanu Kardashianů. Roku 1991 si vzal Kris Kardashian, která už tehdy měla čtyři děti a narodily se jim ještě dcery Kendall a Kylie. V roce 2015 opustil už jako žena reality show Keeping up with the Kardashians.

O dva roky později Caitlyn přiznala, že s nimi není v kontaktu. „Ztratila jsem s nimi veškeré vztahy, nemluvíme spolu,“ řekla o dcerách. V posledních letech bývá občas vídána s Kendall.



Přes dvacet let se nebaví

Anthony Hopkins se poprvé oženil v roce 1966, a to s anglickou herečkou Petronelou Barker. Jejich manželství sice vydrželo pouhých sedm let, narodila se jim během něj ale dcera Abigail Hopkins, která si později změnila jméno na Harrison. Důvod je prostý. Se svým otcem se totiž už skoro pětadvacet let nebaví. Na dotaz, jestli jeho dcera má děti, odpověděl Hopkins v roce 2018 Daily Mail: „Nemám vůbec ponětí. Lidé se rozcházejí, rodiny rozdělují a jdou si za svými životy. Je to jen na lidech samotných. Já nemám zájem. Máme chladný vztah. Protože život je chladný,“ odpověděl.