Co je podstatné jméno a co sloveso, to je většinou jasné všem. Jak ale odlišit přídavné jméno od příslovce a co je to vlastně částice, na to už jste možná pozapomněli. Otestujte se!

