KVÍZ: Rozumíte dnešní mládeži? Husákovy děti si možná ani neškrtnou

Říká se jim generace Z, děti nového tisíciletí, internetová generace i zoomeři. Společné mají to, že se narodili od druhé poloviny 90. let 20. století do roku 2010. Mají i svůj specifický slovník, kterému ale už lidé nad čtyřicet většinou nerozumí. Pokud patříte mezi generaci, která jakž takž pobrala slova jako „cool“, „out“ nebo „in“, novodobá mluva generace Z vám bude nejspíš připadat jako z vesmíru. Komu je přes padesát a dá alespoň pět, může si poklepat na rameno.