Když v roce 2015 vyšel singl Katarze české skupiny Slza, nikdo asi nepředpokládal, jaký masový počet zhlédnutí bude mít na YouTube do dnešního dne. Cifra s více než 171 miliony totiž mluví za vše. Dle některých statistik jde v případě klipu Katarze o vůbec nejsledovanější video v rámci české hudby na YouTube.

Kapela Slza | Foto: se svolením kapely Slza

Píseň Katarze pojednává o snaze zachránit nefunkční vztah, přestože je v něm nulová možnost na záchranu a návrat do původních kolejí. To uvedli hudebníci ze skupiny Slza pro web Musicserver. Velmi lyrický text pojednává o lásce, zklamání a rozčarování.

Píseň zazněla také například v seriálu Přístav režisérů Jany Rezkové, Jaromíra Polišenského a Jána Nováka. Seriál běžel v roce 2015 na TV Prima a pojednával o hospodě jménem Přístav a lidských osudech kolem ní. Černobílý videoklip k písni natočil režisér Vít Karas.

Slza - Katarze:

Zdroj: Youtube

Zmínil, že videoklip pojednává především o umění odpuštění a z toho plynoucího osvobození – katarze. „Hlavních úloh ve videoklipu se zhostili herci Vlastina Svátková, Eva Nejedlá a Andrej Polák, zatímco protagonisté kapely Slza jsou zde pouhými tichými pozorovateli,“ uvádí specializovaný web Karaoketexty v sekci zajímavosti.

„Nikdo nás nevidí, nikdo si nás nevšímá, představujeme jakési anděly strážné, kteří dohlíží nad hlavními aktéry příběhu. Naše písničky jsou o emocích. Ty můžou být jak veselé, tak smutné - stejně jako Slza - o štěstí i o smutku. Vizuálně tento protiklad nejlépe vystihují barvy. Proto černobílá image, proto černobílý klip,“ vystihli náladu videoklipu dva hlavní protagonisté kapely pro hudební web Musicserver.

Kde se vzala Slza?

Kapela prorazila v roce 2014 písní Lhůta záruční a okamžitě zaujala vyšší příčky hitparád. Tvoří ji především zpěvák Petr Lexa a kytarista Lukáš Bundil, který je zakladatelem skupiny. Další hudebníci, vystupující na koncertech, nejsou stálými členy kapely a nepodílejí se na tvorbě.

Mimo jiné kapela na textech spolupracuje s Ondřejem Ládkem, který je více známý jako hudebník a písničkář Xindl X.

Proč má videoklip tolik takzvaných „views“, není zcela známo. Nejdříve jsme se ptali přímo kapely Slza. Manažerka Barbora Papírníková Deník odkázala na Terezu Burdovou, která zajišťuje kapele PR, kapela se však skrze ni následně odmítla k tématu vyjádřit. Vyjádřilo se však několik odborníků z hudební branže a je vidět, že názory mohou být opravdu různé.

„Je to jako ptát se, proč jsou populární bulvární média, fast food nebo romantické komedie. Málokdo má energii přehrabávat se novinkami a hledat špičkovou hudbu a až děsivě často slýchávám hlášku: Po práci si potřebuji pustit něco, u čeho nemusím přemýšlet,“ říká hudební publicista Dan Sywala, který pracuje pro Český rozhlas Jazz, ČT art nebo Full Moon.

„Slza jako kupa jim podobných skupin pracují se stokrát ohranými postupy, které jsou směsicí Coldplay, pozdějších Kryštof a v lepším případě U2, když si nastaví autopilot. Do videoklipu dáte pár známých tváří, lehký product placement a takzvaný příběh, který je mnohdy dost podobný obsahu, který najdete v bulvárech. Kombinace závisti a tužeb. Krásní štíhlí lidé, co si užívají na pražské Náplavce a pak si třeba dají skupinový sex,“ myslí si Sywala.

Slza - Červánky ft. Monika Bagárová:

Zdroj: Youtube

Hudební publicista zároveň doplňuje význam písně z ještě globálnější perspektivy. „Při pohledu na žebříčky prodejnosti hudebních nosičů je to směsice formací Mirai, Jelen, Slza nebo O5 a Radeček. Všechny zmíněné kapely své početné publikum mají a ohrané postupy fungují, vydělávají a mají své spokojené publikum. Možným doplněním zaběhlých zvyků je rozšířit si obzory vzájemným doporučováním mezi generacemi a skupinami lidí s podobným vkusem. Já například momentálně s radostí doposlouchávám tipy, které jsem posbíral na letošních Cenách Jantar a všem doporučuji si pustit nominované v letošní kategorii Populární hudba, kde je kvalita a žánrové spektrum obrovské,“ vyjádřil se Sywala.



Názory však mohou být protichůdné. „Text není primitivní v tom smyslu, že slova nejsou prvoplánová, melodika také není úplně jen na tři akordy, má to emotivní text, který zpracovává příběh, který všichni prožíváme. A je k tomu velmi povedený videoklip,“ myslí si Daniela Střílková z Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Ohlasy fanoušků

Navzdory tomu, jak moc komplikovaný, rozdílný a třeba i kritický může být názor odborníků, fanoušků má Slza i konkrétní skladba mnoho. Pod videem na YouTube se to jen hýří pozitivními a pochvalnými komentáři, které nemohou vynachválit píseň jak po stránce hudební, obsahové, tak i té vizuální.

„Už jsem myslel, že na české scéně z komerčního hlediska nic dobrýho nevznikne… Ale tohle je fakt super. Text mi přijde fakt úžasnej,“ píše nadšeně Jaroslav Novák.

„Mám moc ráda takové písně, které člověka obohatí a nutí ho se zamyslet,“ vyjadřuje se žena s nickem V.I.N.

Slza - Padám:

Zdroj: Youtube

A objevují se dokonce také názory ze zahraničí: „I don't understand a single words but I love this song! Really, music has no language,“ píše Prabachan Bastola a potvrzuje tak mnohokrát zmiňovanou tezi, že hudba nemá hranice a omezení a má jeden jazyk, kterému rozumí každý posluchač.

Komentářů je pod videoklipem na YouTube téměř sedm a půl tisíce.

Slza – Katarze



Řekli jsme už víc než říct se může

Ty slova co nejde zpátky vzít

A i když vypálený do kůže

Je máme jako cejch i s tím jde žít

Vítr nás

Neodvál

Stále vím

že přístav můj jsi dál

A dál…



Na city mý a tvý už prach si sedá

Ač to vím pokouším se dál

Pod prachem a rzí

Najít klíč ke katarzím

A hledat dál chci než mi srdce zrezne

Přijde to, však vím, že dnes ne

Pod prachem a rzí

Najdu klíč i k tobě



Snad zbylo ve mě víc než splín a fráze

Tam někde pod šrámy dřímá cit

Už nebudu dál jen špínu házet

A budu tady stát a chtít tě ctít

Vítr nás

Neodvál

Stále vím

že přístav můj jsi dál

A dál…



Na city mý a tvý už prach si sedá

Ač to vím pokouším se dál

Pod prachem a rzí najít klíč ke katarzím

A hledat dál chci než mi srdce zrezne

Přijde to, však vím, že dnes ne

Pod prachem a rzí

Najdu klíč ke katarzím

Teď už vím

Dobře vím

že tou co dřív jsem znal, jsi lásko dál

Jsem ti dál

Než kdy dřív

Přesto znát

Tě chci, co budu živ

Vždyť víš…



Na city mý a tvý už prach si sedá

Ač to vím pokouším se dál

Pod prachem a rzí najít klíč ke katarzím

A hledat dál chci než mi srdce zrezne

Přijde to, však vím, že dnes ne

Pod prachem a rzí najdu klíč ke katarzím

Najdu klíč ke katarzím

Najdu klíč ke katarzím

Najdu klíč ke katarzím

Najdu klíč ke katarzím