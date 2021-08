Ve věku 91 let zemřel 27. července překladatel z angličtiny a pedagog Miroslav Jindra. ČTK to řekl překladatel a nakladatelský redaktor Viktor Janiš, který o Jindrově úmrtí informoval na facebooku. Jindra překládal díla Michaela Cunninghama, Margaret Atwoodové, Trumana Capotea či Francise Scotta Fitzgeralda.

Ve věku 91 let zemřel 27. července 2021 překladatel z angličtiny a pedagog Miroslav Jindra (na snímku z roku 2009) | Foto: ČTK

Jindra po maturitě na přelomu 40. a 50. let vystudoval v učitelském studiu angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1952 až 1964 pracoval na několika vysokoškolských katedrách jazyků a následně do roku 1976 jako lingvistický specialista na anglickou gramatiku v Československé akademii věd. Poté až do odchodu do důchodu v roce 2000 působil jako odborný asistent v Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK.