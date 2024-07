„Tak dobře jako dnes se lidé ještě nikdy neměli,“ řekla mi moje osmdesátiletá příbuzná. Její kamarádka zhruba stejného věku má však na věc jiný názor. „Všechno je drahé, lidé žijí v bídě. Za socialismu to bylo daleko lepší, všichni měli práci a pěkné výplaty. Zboží bylo levné a všem se žilo líp,“ tvrdí seniorka. A podobný názor zastává i řada dalších obyvatel České republiky. Kdo má vlastně pravdu? Skutečně bylo před listopadem 1989 všechno levnější?

Žehrání na současnou ekonomickou kondici domácností a stýskání po životě v socialismu zaznívá ze strany starší generace nejen na sociálních sítích i v debatách stále častěji. Oblíbeným tématem bývá připomínání někdejších cen, které dnes působí téměř neskutečně: litr mléka za dvě koruny, cigarety za sedm a litr benzinu za osm korun…

Každý šestý si myslí, že bylo za socialismu lépe

Podle loňského podzimního průzkumu agentury STEM/MARK se 17 procent lidí, tedy asi každý šestý Čech, domnívá, že se lidé měli před rokem 1989 lépe. Nejčastěji si to myslí lidé z nejstarší generace, s nižším vzděláním a nižšími příjmy. To, že jsou ceny zboží horší než za socialismu, si myslí dokonce 47 procent lidí. Polovina respondentů průzkumu se však přiklonila k názoru, že se před sametovou revolucí lidé neměli lépe než než dnes.



Platy rostly, ceny ne

Pravdou je, že od roku 1960 do roku 1989 se životní úroveň lidí pomalu zvyšovala. „Zatímco platy postupně rostly, maloobchodní ceny se výrazně neměnily a ceny základních produktů zůstávaly stejné,“ připomíná specializovaný portál Paměť žen, který zkoumá život v Československu mezi lety 1945 a 1990.

Vývoj průměrných platů v Československu:

1960 – 1400 Kčs

1970 – 1900 Kčs

1980 – 2600 Kčs

1990 – 3300 Kčs

Srovnání cen v letech 1989 a 2024

1989 2024 Průměrná mzda 3170 Kčs 36 651 Kč * 1 kg chleba 4,40 Kčs 44 Kč** 1 l mléka polotučného 2 Kčs 23 Kč máslo 10 Kčs 53 Kč 10 vajec 14 Kčs 45 Kč /podestýlková 57 Kč kuře (1 kg) 30 Kčs 85 Kč rohlík 30 haléřů 2,80 Kč 1 kg cukru 8 Kčs 27 Kč čokoláda mléčná 100 g 13 Kčs 50 Kč pivo Prazdroj 6 Kčs 32 Kč 1 kg brambor 1,60 Kčs 35 Kč 1 l benzinu 8 Kčs 38,43 Kč*** 1 l nafty 7,50 Kčs 36,99 Kč

*) v 1. čtvrtletí 2024 činila podle Českého statistického úřadu průměrná hrubá měsíční nominální mzda v ČR celkem 43 941 Kč.

**) Cena potravin jednoho obchodního řetězce ve 30. týdnu letošního roku. Bez slevových akcí.

***) Průměrná cena pohonných hmot ze dne 23. července 2024.

Kuře za 420 korun

Výdělky zaměstnanců jsou nyní proti roku 1989 v průměru čtrnáctkrát vyšší, většina zboží ale o tolik nezdražila. Cena mléka ve sledovaném obchodě je jedenáctkrát vyšší, cena chleba desetkrát vyšší a cena rohlíku devětkrát vyšší.

Cena másla a piva stoupla pětinásobně a cena vajec a cukru je oproti roku 1989 trojnásobná.

Pokud by poměr platů a cen byl stejný jako v roce 1989, měl by stát litr benzinu 112 korun a kuře by stálo 420 korun.

To však neodpovídá skutečnosti, protože benzin je asi za 38 korun a kilogramové kuře ve sledovaném obchodě stojí 85 korun.

Za svůj plat si tak většina lidí může pořídit víc potravin než před revolucí a podobné je to i v případě oděvů, elektroniky nebo kosmetiky a dalšího zboží. Podle statistiků ceny stouply v průměru asi sedminásobně.

Drahé ovoce a zelenina:

V případě elektroniky jsou ovšem nákupy daleko výhodnější. V roce 1989 stála barevná televize asi 13 až 14 tisíc korun. Za tuto cenu ji však pořídíte i dnes. Pračka stála 5960 korun, dnes ji můžeme v závislosti na kvalitě, funkcích a značce koupit přibližně od 7 až do 70 tisíc korun.

Už pračky za cenu kolem 12 tisíc však patří k těm kvalitnějším.

Jednou z výjimek jsou brambory, jejichž cena je v tomto období ve sledovaném obchodě téměř dvaadvacetkrát vyšší než v roce 1989. Výrazně stouply také ceny energií, vodného a stočného či poštovné.

Někteří odborníci dávají při srovnání před průměrnou měsíční mzdou přednost takzvanému mediánu, protože má větší vypovídající hodnotu než průměrná mzda, na kterou většina populace nedosáhne. Naproti tomu medián je hodnota, která se nachází přesně uprostřed – rozdělí ekonomicky aktivní obyvatele na dvě stejně velké skupiny, z nichž jedna vydělává více a druhá méně, než činí hodnota mediánu. Pokud porovnáme medián mezd z roku 1989, který činí 3000 korun, a medián mezd z prvního čtvrtletí letošního roku, který činí 36 651 korun, vidíme dvanáctinásobný nárůst. Ale i to je větší než sedminásobné zvýšení cen.

Nedostatkové a podpultové

Jinou kapitolou než ceny však byla za socialismu dostupnost zboží. Socialistické plánování bylo sice důkladné, ale bohužel nepříliš pružné a dovoz vázl. Lidé tak trávili svůj čas čekáním ve frontách před obchody a označení nedostatkové nebo podpultové zboží zahrnovalo stovky položek.

„Všichni jsme přesně věděli, kdy do jakého obchodu přivezou zboží, ale ne vždycky se dostalo na všechny zájemce,“ vzpomíná paní Jitka. V té době měla dvě malé děti a dojížděla do zaměstnání, takže obíhání obchodů a vystávání ve frontách pro ni bylo komplikované.

close info Zdroj: se souhlasem Michala Bartoše zoom_in Hezké módní oblečení patřilo za socialismu ke zboží, které se neshánělo snadno.

Rozjel se systém pozorností, protislužeb i konexí a ten, komu se podařilo sehnat kvalitní jízdní kolo, zahraniční elektroniku, pánské slipy, zavařovací víčka nebo náhradní díly k autu, byl za frajera.

Absence hezkého módního oblečení v obchodech se řešila domácí výrobou – ženy šily, přešívaly, pletly, háčkovaly a vyměňovaly si střihy a časopisy s módou. Ale ani to nebylo úplně jednoduché, protože nejdříve musely sehnat zajímavé látky a kvalitní pletací příze.

Rozhodně se nedá říci, že v současné době je nakupování bez chybičky. Praktiky řady obchodních řetězců jsou občas na pováženou a zboží od některých výrobců je lépe se vyhnout. V době socialismu však byly mezi nedostatkovým zbožím i věci běžné denní potřeby a zoufalé shánění toaletního papíru, dětských punčocháčů či dámských vložek nikomu na náladě nepřidalo. „Navíc to bylo dost ponižující,“ konstatuje paní Jitka.

Dlouhatánské fronty stály i v masnách či zelinářstvích. Lidé si své starosti zmírňovali nejrůznějšími vtípky, říkalo se například, že Československá socialistická republika má nejvíc dětí na jeden banán v Evropě.

Ženy braly o třetinu méně než muži

I když dnes na dobu socialismu s nostalgií vzpomínají hlavně ženy, pravdou je, že tehdejší stát a zaměstnavatelé je brali takříkajíc na hůl. Průměrná mzda žen totiž nikdy nedosáhla průměrné mzdy mužů, a to i přesto, že jim to garantoval zákon z roku 1945, podle něhož ženám a mužům náleží za stejnou práci stejná odměna.

V dotazování agentury CVVM, které se uskutečnilo letos v únoru, většina respondentů označila životní úroveň své domácnosti za dobrou. „Téměř třípětinová většina (59 procent) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, 32 procent ji pokládá za ,ani dobrou, ani špatnou‘ a 9 procent ji vnímá jako špatnou,“ uvedlo CVVM.

„V praxi se však toto nařízení nikdy důsledně nedodržovalo,“ konstatuje Paměť žen. V roce 1959 dosahovala průměrná mzda žen 66 procent průměrné mzdy mužů. V roce 1992 mzda žen sice vzrostla - ale pouze na 67 procent mzdy mužů.

I když se situace postupně zlepšovala, ještě v roce 2017 rozdíl v odměňování žen a mužů činil v České republice 22,5 procenta.

„V otázkách rovného odměňování je Česká republika druhou nejhorší zemí v rámci EU, evropský průměr totiž činí 16,7 procenta. Průměrný plat muže a průměrný plat ženy se v ČR liší přibližně o sedm tisíc korun měsíčně a ročně tak v rozpočtech rodin chybí téměř 81 tisíc korun,“ konstatovalo tehdy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

V roce 2022 dosahovala v České republice průměrná mzda žen 81 procent průměrné mzdy mužů.