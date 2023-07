Zatímco některé celebrity si život bez Instagramu, Facebooku nebo Twitteru už neumějí představit, druzí jako Scarlett Johansson, Brad Pitt, George Clooney nebo Daniel Radcliffe online svět zdárně bojkotují a raději žijí „pouze“ v realitě.

Daniel Radcliffe a Sandra Bullock. | Foto: Profimedia

Možná to někoho překvapí, ale známých osobností, které nepoužívají sociální sítě, je vcelku mnoho. Jednou z nich je i herečka Mila Kunis.

„Nemyslím si, že lidé potřebují vědět, kdy jdu na toaletu,“ řekla jednou v The Late Late Show s Craigem Fergusonem. A další hvězdy jí dávají za pravdu.

Hollywoodské celebrity, které nemají sociální sítě:

Střeží si soukromí

Zatímco její kolegyně Jennifer Aniston a Julia Roberts si už účet na sociálních sítích vytvořily, Sandra Bullock se zatím přesvědčit nenechala.

V minulosti několikrát vyjádřila obavy ohledně svého soukromí a negativního vlivu sociálních sítí. V rozhovoru pro časopis InStyle v roce 2018 uvedla, že se snaží chránit svou rodinu před nežádoucími důsledky těchto médií a dětem poskytnout co nejnormálnější život. Listu The Times si zase postěžovala, že lidé na sociálních sítích neprezentují své životy pravdivě.



Chce, aby ho lidé brali vážně

Podobné vysvětlení, proč nemá Facebook, Instagram či Twitter přinesl i herec známý rolí Harryho Pottera Daniel Radcliffe.

Sky News doslova řekl: „Nemám Facebook ani Twitter a myslím, že to mnohé věci usnadňuje, protože když budete na Twitteru všem říkat, co děláte okamžik za okamžikem, a pak prohlásíte, že chcete mít soukromý život, nikdo nebude brát tuto vaši žádost vážně.“

Že si soukromí skutečně střeží, dokázal poměrně nedávno, když se mu podařilo utajit, že se stal poprvé otcem.

Vyzkoušela tajně Twitter

„Připojila jsem se na Twitter asi na 12 hodin, protože jsem se snažila být s dětmi, a upřímně mě to děsilo,“ řekla v pořadu The Jonathan Ross Show Keira Knightley.

Eva Burešová: Zlé reakce na sítích mě i rozplakaly, nařídila jsem si detox

„Nic jsem nepsala a byla jsem tam pod falešným jménem, ale protože mě začala sledovat Chloë (herečka Chloë Grace Moretz, pozn. red.), najednou mě začali sledovat i další lidé a psát: ‚Teď si dávám šálek čaje‘, a já se vyděsila,“ přiznala Keira, která se už dříve nechala slyšet, že internet odlidšťuje společnost a sociální sítě jsou úplně nejhorší.

Raději prohlídku u doktora než být na sítích

Herec George Clooney i jeho manželka Amal se netají tím, že sociální sítě nemají v lásce. Hvězda snímků Dannyho parťáci se k nim v minulosti několikrát vyjadřovala, přičemž vždy zdůrazňovala svou nedůvěru vůči nim, a to zejména kvůli nedostatku soukromí a riziku šíření neověřených informací.

Raději ve stínu než na slunci. Které celebrity se bojí rakoviny kůže a vrásek?

V roce 2017 Clooney časopisu Deadline řekl: „To, co se děje na sítích, je nepochopitelné. Tolik z toho je jen směsí nepravdivých informací a škodlivých názorů.“

Na sítě už se cítí starý

Kdyby disponoval účty na sociálních sítích, jistě by neměl o sledující nouzi. Patří mezi nejoblíbenější herce a stále se objevuje i mezi nejkrásnějšími muži světa. To vše ale nechává Brada Pitta v klidu a po obdivu ani čemkoli jiném od fanoušků netouží.

Raději ve stínu než na slunci. Které celebrity se bojí rakoviny kůže a vrásek?

Když se ho v roce 2019 z magazínu E! News zeptali, kdy si vytvoří účet na Instagramu, odpověděl: „To se nikdy nestane,“ a posléze dodal: „Říká se ‚nikdy neříkej nikdy‘, ale život bez sítí je docela fajn. Nevidím v nich smysl. Kdyby ale existovaly v mém mládí, používal bych je.“

Drží se svých zásad

Herečka Kate Winslet nejvíce sociálním sítím vytýká, že mají negativní vliv na náctileté dívky a mladé ženy. „Mají obrovský dopad na jejich sebevědomí. Dívky se pořád jenom snaží, aby se druhým líbily,“ řekla Winslet listu

The Sunday Times. „A co s tím souvisí? Poruchy příjmu potravy. To mi pije krev a je to i důvod, proč naše rodina není na sociálních sítích,“ vysvětlila hvězda filmu Titanic, která má tři děti. Třiadvacetiletou dceru Miu, devatenáctiletého syna Joea a devítiletého Beara.

Všechno má své pro a proti

Také herečku Scarlett Johansson nenajdete na sociálních sítích. „Nemám účet na Facebooku, Instagramu ani Twitteru,“ svěřila se časopisu Interview. Žádnou z těchto platforem ale úplně nazatracuje.

Pierre Richard nechtěl hrát v novém českém filmu. Zviklal ho srdcervoucí dopis

„Jsou to úžasné nástroje pro sdělování informací – zejména o různých příčinách, krizích nebo o tom, co se děje. Jinak je to pro mě ale zvláštní fenomén. Nenapadá mě nic, co bych dělala méně ráda, než neustále sdílela detaily ze svého každodenního života,“ dodala k tomu.

S technologiemi se nekamarádí

Jestli se o někom dá říci, že je „stará škola“, pak bezesporu o herečce Rachel McAdams, která se s vymoženostmi současného světa příliš neztotožňuje.

„Zprávy poslouchám v rádiu, nemám televizi a v e-mailové komunikaci jsem opravdu špatná,“ práskla na sebe Rachel časopisu People v roce 2009. Kdyby vše měla shrnout jednou větou, je podle svého „skutečný ignorant“. O využívání sociálních sítí tak u ní nemůže být ani řeč. Nic jí neříkají.