Vycházející zpěvácká hvězda Sofian Medjmedj se v novém podcastu Backstage redaktorky iglanc.cz Adély Noskové svěřil se svým vztahem k fanynkám, jak se mu spolupracovalo s Benem Christovaem i se svými hudebními i osobními plány do budoucna.

Zpěvák Sofian Medjmedj byl hostem nového dílu podcastu Backstage. | Foto: se svolením Sofiana Medjmedje, iglanc.cz

Jaký druh dívky upřednostňuje Sofian Medjmedj ve vztahu? „Chtěl bych nějakou čistou duši, která ani nebude vědět, kdo jsem. S někým, kdo by mě bral a znal takového, jaký jsem, bez toho pozlátka kolem. S fanynkou bych chodit nechtěl, připadal bych si divně,“ říká Sofian Medjmedj v novém podcastu Backstage.

Nadějného zpěváka Sofiana Medjmedja tam pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková. Té Sofian Medjmedj mimo jiné prozradil, jaký nejlepší dárek dostal od svého fanklubu, i to, co nesmí chybět v jeho zákulisí, kam se uchyluje po koncertu.

Sofian Medjmedj x Ben Cristovao - Slzy:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Fanouškovská základna

* Pocity v písničkách

* V plánu je album a turné

A co nesmí chybět v jeho backstage? „Musí tam být samozřejmě ručníky a také alkohol. My ještě nemáme s kapelou žádné přemrštěné požadavky. Známější skupiny mohou mít na svém seznamu cokoli, třeba čokoládovou fontánu,“ zasmál se Sofian Medjmedj.

Fanouškovská základna

I přesto, že je na začátku své kariéry, má už Sofian Medjmedj svou pevnou fanouškovskou základnu.

„Od mých fanynek jsem dostal originální dárek, krabici na podprsenky. Holky nám je často hází na pódium, doteď jsem je většinou zapomněl vzít a někde tam nechával. Teď, když už mám tu krabici, tak je budu dávat do ní. Krabice je oblepená fotkami kapely a mými,“ prozradil Sofian Medjmedj.

Pocity v písničkách

Promítá do své hudby zážitky ze svého soukromého života? „Stalo se mi, že jsem s jednou slečnou, se kterou jsme natáčeli klip, zažil románek, ze kterého jsem pak utekl. Lekl jsem se závazku, který vztah s sebou přináší. A všechny ty pocity, co jsem tehdy zažíval, jsem pak vložil do písničky. Vždycky, když ji hraji, tak se mi to připomene,“ nostalgicky si posteskl Sofian Medjmedj.

Sofian Medjmedj

Jezdí rád Sofian Medjmedj na festivaly, i když na nich nehraje? „Fesťáky miluju, ale už jsem trochu zhýčkaný a nezvládám to tak, jako předtím. To množství lidí nebo jak musí člověk stát frontu na drinky. To už radši upřednostním tu moji backstage, kde mám klid a pohodlí,“ říká zpěvák.

V plánu je album a turné

A na co se mohou jeho fanoušci těšit? „Plánujeme nové album a k němu větší turné po klubech, také v Roxy, která je už z půlky vyprodaná, ačkoli jsem to ještě ani veřejně neohlásil. Ta se uskuteční 22. listopadu,“ dodává Sofian Medjmedj.



Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové, redaktorky webu iglanc.cz, vejít i vy! Hosty podcastů Backstage jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.

