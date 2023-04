Opravdově krásná. Taková bude vítězka soutěže Miss OK, jejíž finále se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna v Olomouci. Dívky, které postoupily ze semifinálových kol konaných v hanácké metropoli a v Pardubicích, se již poznaly na čtyřdenním soustředění. A zároveň už je v plném proudu i hlasování o titul Miss OK internet.

Finalistky Miss OK v olomouckém aquaparku. | Foto: se souhlasem pořadatele Miss OK

Která z dívek titul Miss OK inernet získá, je tak zcela v rukou široké veřejnosti. Hlas své favoritce je možné dát na webu Miss OK.

Příprava se nesmí zanedbat

Zbavit se zbytečné nervozity, trochu poznat neznámé, spřátelit se mezi sebou, nacvičit choreografii, a tím se tak připravit na finálový galavečer. To bylo cílem předfinálového soustředění dvanácti nejkrásnějších účastnic prestižní soutěže Miss OK 2023 – i letos zaměřené na středoškolačky. Nabitý program na Olomoucku trval čtyři dny.

Mentorkou soustředění byla po celou dobu vítězka minulého ročníku Hana Cermanová, která letošním účastnicím mimo jiné poskytla zajímavou přednášku o sociálních sítích a svých zkušenostech se soutěží.

Hana Cermanová - Miss OK 2022

Finalistky samozřejmě nacvičovaly choreografie a ladily volnou disciplínu. Vydaly se i do Galerie Moritz, kde zavítaly do poboček sponzorů Miss OK. Čekal je výběr spodního prádla, ve kterém se ukáží na finálové přehlídce.

Dívkám po dobu čtyřdenního intenzivního soustředění nechyběl ani doprovodný program. Byly i na exkurzi v sýrárně a pivovaru. O hudební zážitek se zase postarala skupina Poletíme v prostorách olomouckého Sklubu. Hodně se bavily i v olomouckém aquaparku. Účastnice soutěže ukázaly během pobytu disciplínu a píli, kterou ještě více utvrdila přednáška o alkoholové zdrženlivosti ve známém olomouckém baru.

Pod dohledem ředitele

Na vše celou dobu dohlížel ředitel soutěže Miss OK Roman Štěpánek, který byl na místě dívkám také velkou oporou.

„Je skvělé vidět odhodlanost dívek pro naši soutěž. Letos se můžeme těšit opravdu zajímavému finále, především díky rozmanitosti osobností soutěžících,“ komentoval soustředění Štěpánek.

Nyní je už čeká finálový galavečer, který se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna od 19 hodin v Sklubu v Olomouci. „Ponese se v duchu the roaring twenties, neboli rušná dvacátá léta. Bude to zábavný a netradiční večer plný opravdové krásy,“ doplnil Roman Štěpánek.

Akcí bude tradičně provázet moderátorské duo Eva Decastelo a Petr Šimek. V průběhu večera bude možnost podílet se na volbě titulu Miss OK Face 2023 nebo využít služeb fotokoutku Lukáše Navary a odnést si domů malý vzpomínkový suvenýr. Po skončení galavečera zůstanou prostory Sklubu otevřené na ultimátní after party ve stejném rytmu nejen s vítězkami soutěže.

Miss Opravdová krása – Miss OK 2023 je již 9. ročníkem soutěže krásy, do které se mohly přihlásit dívky z celé České republiky. Unikátnost soutěže tkví v tom, že se nejedná pouze o klasickou soutěž krásy, ale jde o soutěž pro středoškolačky.

„Do všech tajů přípravy soutěže krásy zapojujeme žáky středních škol. Žáci se v duchu našeho konceptu „sbírání zkušeností“ již mnoho let setkávají s profesionály nejenom v oborech grafiky, multimédií, PR, marketingu, choreografie, ale také s předními kuchaři, manažery, vizážisty, módními návrháři a kadeřníky. Soutěž je určena pro mladé a mladí ji také tvoří,“ doplnil Štěpánek.