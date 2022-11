Přestože nemají hluboko do kapsy, nechtějí své finance vkládat do energií, které byly ještě loni mnohdy o polovinu levnější než dnes. Jenže jak to vyřešit? Není potřeba nakupovat jen ve slevách nebo si vypínat na noc topení. Jde to i jinak. Jak vyplývá ze statistických průzkumů, lidé kvůli rostoucím cenám nejčastěji omezují své „nepotřebné“ nákupy a také obědy v restauracích. Některé známé osobnosti se rozhodly jít ještě dál a prozradily nám, na čem chtějí letos ušetřit.