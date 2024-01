Vysočina je oblíbena mnohými, celebrity nevyjímaje. Vždyť s ní jsou spojena i jména velkých osobností naší minulosti. Možná i proto před více než třiceti lety založili ve Velké Bíteši chodník slávy s hvězdami. Jak časopisu Story sdělil houslista Pavel Šporcl, ke slavným jménům na bítešském náměstí by se klidně připojil: „Vedle Karla Gotta na chodníku slávy ve Velké Bíteši rád začnu.“

Pavel Šporcl jezdí moc rád na Vysočinu | Foto: se souhlasem Pavla Šporcla

Karel Gott, ač nebyl prvním slavným, který dostal hvězdu na chodníku slávy na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, tuto atrakci rozhodně nejvíc proslavil. Vznikla již v roce 2002, a to před vyhlášenou restaurací rodiny Raušů. Ta tam stojí už od třicátých let a díky věhlasné kuchyni se do ní často sjížděly známé osobnosti nejen z kultury, ale také ze sportu.

Na popud kamarádů majitel, Jiří Rauš, založil chodník slávy. Karel Gott si přijel osobně převzít svou trofej v roce 2005. Hvězdy každý rok přibývají a mezi slavnými najdete i Vladimíra Šmicera nebo Martinu Sáblíkovou.

„Mám dojem, že jsem v jejich sále také hrál. Hvězda na chodníku je pocta, především v takové společnosti. Začal bych klidně v Bíteši a pak rovnou do Hollywoodu,“ smál se Pavel Šporcl.

Houslista přiznal, že se do těchto končin rád a často vrací. „Vysočina je krásný a rozlehlý kraj. Ne nadarmo je mnoho zdejších míst na seznamu světového dědictví UNESCO. Při svých koncertech jsem navštívil Jihlavu, Třebíč, Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod a mnoho dalších měst, kam se rád vracím,“ popsal Pavel Šporcl. Díky hudbě je velmi často na cestách, a mezi koncerty si najde čas obdivovat i krásy okolí. A že je co obdivovat!

Můžeme se vydat třeba po stopách slavného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož úmrtí loni uplynulo rovných tři sta let a tím pádem nelze vynechat poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou.

Symbolika čísla pět je vetknuta do celé stavby kostela sv. Jana Nepomuckého. Zdaleka nekončí jen půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdyZdroj: Gabriela Röhrichová

Zelená hora, jak se tomuto klenotu barokní gotiky také říká, se vyznačuje unikátní dokonale promyšlenou geometrií a mystickou symbolikou ve tvaru hvězd a čísel. Nezaměnitelná spirálovitá věž a specifický půdorys přitahuji pozornost odborníků i laiků z celého světa, kostel se stal ikonou kraje Vysočina.

Santiniho Žďár nad Sázavou

„Ve Žďáru jsem hrál několikrát. Kostel sv. Jana Nepomuckého při těchto příležitostech velmi rád navštívím. Jde o nádhernou stavbu. Ostatně všechny Santiniho kostely mají neuvěřitelnou poetiku i mohutnost a jednotný styl. Obdivuji nejen interiér samotného kostela, ale i nádherné hvězdicové zdi okolo,“ tvrdí houslista. Slavný architekt tu však nepostavil jen zmíněný kostel. Dole pod kopcem stojí i zámecký komplex, na kterém pracoval a dnes patří Constantinu Kinskému. Potomek českého šlechtického rodu je milovníkem umění, kultury a také štědrým mecenášem.

Výročí roku 2024: Lidé si připomenou české hudební velikány i svatbu Sisi

„Během prohlídky po stopách Santiniho si mohou návštěvníci prohlédnout hráz Konventského rybníka, klášterní konvent, baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, opatský byt s knihovnou, barokní konírny či oválný sál prelatury. Budova konventu, v níž pořádáme mimo jiné koncerty a taneční residence, by se měla v roce 2025 otevřít po generální rekonstrukci jako Mezinárodní kreativní centrum. To se stane centrem kraje Vysočina pro rozvoj kulturních a uměleckých aktivit,“ osvětluje Constantin hrabě Kinský svůj ambiciózní plán.

Polička Bohuslava Martinů

Hodinu jízdy malebnou krajinou se lze ze Žďáru dostat do Litomyšle, rodiště Bedřicha Smetany. Skladatel je druhou významnou osobností, díky níž letos ožije nejen město, ale celá republika, klasickou hudbou, a to při oslavách jeho dvoustého výročí narození (2. března 1824).

Ještě cestou sem doporučuji udělat zastávku v Poličce. V místě, kde se narodil další významný český hudební skladatel, Bohuslav Martinů. „I v Poličce jsem měl několik koncertů, nejčastěji v Tylově domě. Nicméně poslední mé vystoupení se uskutečnilo před měsícem v kostele sv. Jakuba, v jehož věži se Bohuslav Martinů narodil. Byla to nádherná zkušenost a můj pocit z koncertu velmi umocnila,“ vzpomíná houslista Šporcl. Vyšplhat do věže můžete i vy a zhodnotit, v jakých podmínkách rodina obuvníka a pověžného žila.



Rodná místa slavných

Houslový virtuos přiznal, že kromě koncertování miluje návštěvy rodných míst slavných. „I v Litomyšli, stejně jako v Poličce u Bohuslava Martinů, jsem navštívil rodnou světničku Bedřicha Smetany. Rodné domy a místa jsou pro mne posvátné. Litomyšl, další město pod ochranou UNESCO, je vůbec celé výjimečné. Hlavním spojujícím prvkem je nejen osobnost skladatele Smetany, ale také nádherná architektura zámku, chrámu Nalezení sv. Kříže či zenová Pleskotova zahrada. Festival Smetanova Litomyšl si pro koncerty nemohl najít lepší místo,“ míní Šporcl.

Pravda o dárcích pro houslistu Pavla Šporcla: Mnohé překvapí, v čem si libuje

„Když se na své koncerty v Litomyšli zpětně dívám, hrál jsem tam snad všude. Jak na zámku, tak v chrámu, na open air koncertě v zahradě, i ve Smetanově domě. A když se nad tím zamyslím, z hudebního pohledu znám Litomyšl velmi dobře,“ dodává ještě. Výročí narození Bedřicha Smetany spadá na druhý březnový den, ale jeho odkaz se bude připomínat po celý tento rok.

Co nevynechat?

A doporučení Pavla Šporcla, co při výletu do těchto oblastí za žádnou cenu nevynechat? „Všechna místa, o kterých jsem se zmínil, stojí za to vidět. Nesmím zapomenout ani na židovskou čtvrť v Třebíči či nádherné město Telč. A to nezmiňuji některý z hradů nebo zámků, kterých je na Vysočině také hodně. Zkrátka, kamkoli zapíchnete na mapě špendlík, najdete tam něco unikátního, na co v kraji Vysočina nesmíte zapomenout,“ uzavírá hudebník.