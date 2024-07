Stanislav Sadílek vlastnil nemovitosti na Praze 1 a byl úspěšným podnikatelem v oblasti gastronomie. O peníze v té době neměl nouzi. Jediné, co ho trápilo, bylo to, že ne všichni se mohou mít v životě tak dobře jako on. Proto se rozhodl nemovitosti rozprodat a za utržené peníze koupit objekty u Máchova jezera a zhruba 15 bytů na sídlišti v Neratovicích.

Tam postupně poslal převychované chlapce z ústavní péče, aby jim pomohl k lepším zítřkům. Za své činy dostal v roce 2018 od Nadace Lilie & Karla Janečkových titul Laskavec. Někteří chlapci, kterým pomohl, se mu však už tak dobře neodvděčili.

Pro dobrotu na žebrotu

Když pan Stanislav Sadílek koupil u Máchova jezera Knedlíkárnu, kemp, dům v Lobkovicích a 15 bytů na sídlišti v Neratovicích, myslel si, že tak pomůže chlapcům z ústavní péče k lepší budoucnosti. Chtěl jim dát to, o co je osud ochudil. To ale netušil, jak budou jeho skutky později po zásluze „odměněny“.

Veškerý svůj původní majetek převedl do Asociace pro pomoc (ASPPO), kterou založil. Byl dokonce tak štědrý, že chlapcům slíbil, že pokud zvládnou platit tři rok řádně všechny poplatky, byt na ně později přepíše. Vše fungovalo bez problémů až do doby, kdy začal mít velké zdravotní komplikace.

Mladíci ho využili, přišel o miliony

Lékaři mu diagnostikovali hydrocefalus (patologický stav, při němž dochází k abnormálnímu hromadění mozkomíšního moku v mozku, pozn. red.) a prodělal náročnou operaci mozku.

Po čase stráveném v Nemocnici Na Homolce se vrátil domů sice bez bolestí, ale po psychické stránce to byl někdo jiný. Kvůli tekutině v mozku se z již tak laskavého člověka stal muž, který začal rozdávat peníze prakticky na počkání. S absolutní důvěrou a bez okolků.

„Někteří mladíci, o které se dříve staral, to rychle pochopili a denně mu servírovali historky o tom, jak je drží násilníci, nebo že je zadržela mafie. A pan Sadílek platil a platil. Když jsem mu říkala, že ho podvádějí, odpovídal, že je lepší přijít o miliony, než riskovat, že bude někdo trpět,“ hovoří o až chorobné dobrosrdečnosti Věra Doušová.

Tato dáma je vedoucí Potravinové banky, která je nejen autorkou sbírky pro pana Stanislava Sadílka na dobročinné platformě Znesnáze21, ale i držitelkou řady cen za laskavost. A to včetně té od prezidenta České republiky.

Stanislav Sadílek pomáhá lidem:

Odkázán na pomoc potravinové banky

Do celé situace se vložil i Svatopluk Martinka, první z chlapců, kterým laskavý muž pomohl. V té době byl (a stále je) ředitelem Knedlíkárny, jež pan Stanislav Sadílek rovněž koupil. Ze strachu, aby jeho přítel, který mu tolik pomohl, vše nerozdal, nabídl mu tentokrát svou pomoc on.

„Domluvili se spolu, že Standa odejde z funkce a Svatopluk se stane statutárem (Statutární orgán je orgán právnické osoby, který ji může zastupovat ve všech záležitostech, zejména za ni jednat s klienty, obchodními partnery, potenciálními zaměstnanci - pozn.). Standa souhlasil,“ pokračuje Věra Doušová, která dnes panu Stanislavu Sadílkovi vydává potraviny z Potravinové banky, aby měl vůbec co jíst.

Muž, který byl dříve zámožným majitelem kaváren a restaurací tak skončil na dně kvůli své dobrosrdečnosti, ale i nemoci mozku, která neudrží jeho laskavost „na uzdě“.

Strach o střechu nad hlavou

Na pomoc ostatním věnoval pan Stanislav Sadílek miliony a nikdy za to nechtěl nic zpátky. Teď mu však hrozí, že přijde o střechu nad hlavou ve svém vlastním domě. Z důchodu mu totiž téměř nic nezbyde. Pomůžeme mu vybrat „pouhých“ 160 tisíc korun? Tedy jen zlomek toho, co on kdysi věnoval ostatním?

Účet pana Stanislava Sadílka bude spravovat Potravinová banka (a Středočeský kraj), se kterou má on, ale i jeho spolek ASPPO dlouholetou smlouvu o spolupráci. Proto se mu vedoucí Potravinové banky Věra Doušová rozhodla prostřednictvím sbírky s názvem Stanislav celý život pomáhal. Skončí kvůli své laskavosti na ulici? na portálu Znesnáze21 pomoci.

„Občas si říkám, co by tomu asi řekli všichni chlapci, které z ulice dovedl postupně k důstojnému a mnohdy úspěšnému životu. Co by dělali, kdyby se dozvěděli, že jejich dobrodinec doplatil na vlastní dobrotu a důvěřivost,“ věří Doušová, že mu díky sbírce jistě přispěchá mnoho z nich na pomoc.

Problém však vidí v tom, že by pan Sadílek neměl dostat peníze přímo do ruky. Pak totiž hrozí, že ho o ně opět brzy někdo pomocí vymyšlené historky připraví.

