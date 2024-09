Letos naposledy oslavila Stanislava Jachnická narozeniny s pětkou na začátku, pořád ovšem vypadá skvěle a její skutečný věk by jí hádal jen málokdo. Herečka a dabérka, jež propůjčila hlas sympatické Phoebe z amerického sitcomu Přátelé, prozradila, jak si udržuje štíhlou postavu. Zadarmo ji rozhodně nemá.

Stále jste vyznavačkou a milovnicí bikram jógy?

Nechodím na bikram jógu, teď chodím na to, na co mám čas. Nejčastěji na skupinové lekce. Mám sice i permanentku do posilovny, ale chodím na power jógu nebo na spinning, body pump či zumbu.

Stanislava Jachnická a Miriam Chytilová v Show Jana Krause:

| Video: Youtube

Věnujete se i venkovním sportovním aktivitám?

Ano, když je dobré počasí, chodím běhat, jezdím na kole, v zimě lyžuji a hodně teď chodím i se psem a s kočárkem, jak mám vnučku. Chodím poměrně rychle. (smích) Bez pohybu neumím být.

Jíte, co se vám zlíbí, nebo máte upravený jídelníček?

Zatím ho mám upravený minimálně, ale už jsem nad tím přemýšlela, protože už přece jenom spaluji hůř a jsem velká milovnice sladkého, ale opravdu velká.

Co si dáváte nejraději?

Miluji kynuté věci, koláče, na Vánoce cukroví… Někdy dostanu záchvat, jím, jím, jím, různě plácám sladké a slané a pak je mi špatně. (smích) Nedávno jsem si říkala, že sladké budu muset hodně omezit, protože už ho mé tělo neumí odbourávat jako dřív a tvoří se mi tuk na místech, kde nikdy nebyl. A jen cvičením dolů nejde. S věkem už cítím i nějaká omezení, a to mě děsí, o to víc se snažím hýbat.

Zmínila jste vnučku. Hlídáte ji často?

Snažím se, protože si pamatuji, jak jsem kdysi byla ráda, když mě maminka hlídala. Pokud to jenom trochu z hlediska práce jde a mám čas, pohlídám.

Stanislava Jachnická se pyšní perfektní postavou:

Kde vás aktuálně mohou fanoušci vidět?

Hraji v Divadle v Celetné v představení Reservoir Bitch, kde všechny ženský hrajeme gangsterky – vražedné profesionálky. A už delší dobu se s Miriam Chytilovou snažíme dopsat scénář a zrealizovat představení, které bude z prostředí dabingu o stárnoucích herečkách, které se neustále za něčím honily a honí a nic jim pořádně nikdy nedopadlo, takže vše na konci zhodnotí a řeknou si, proč to vlastně všechno dělaly. Zní to možná trochu tragicky, ale měla by to být komedie. (smích)

Jak se vám psaní daří? Vypadá to na premiéru v roce 2024?

Podívejte se, párkrát jsme se kvůli tomu sešly, udělaly si osnovu a já, jelikož občas píšu scénáře, jsem začala psát i scénář. Mám ho asi do půlky, ale psát pro sebe scénář je těžší než pro někoho jiného. Už jsem napsala svým studentům amatérům divadelní hru, pak i dvě komedie pro profesionály, detektivky jsem napsala, ale vytvořit něco pro sebe je těžké. Pořád o tom různě pochybuji, vždycky mi to přijde hloupé, povrchní nebo jiné… Jde to tedy pomalu. Uvidíme.