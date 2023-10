V letošním ročníku StarDance se na parketu opět představí řada známých osobností. Herec Marek Adamczyk přirovnal učení tanečních kroků k začátkům v šachu, zatímco vodní slalomář Vavřinec Hradilek nachází paralelu mezi tancem a svou sportovní disciplínou. David Prachař na videích z tréninků studuje své taneční deformace a cukrář Josef Maršálek si tanec zamiloval natolik, že jej označil za svou novou milostnou aféru.

Eva Adamczyková, Marek Adamczyk, Ivana Chylková, Iva Kulbeková, Richard Krajčo a Tereza Mašková jsou šesti ze sedmi známých tváří, které letos zatančí v oblíbeném pořadu | Foto: ČTK

V ČLÁNKU PŘEDSTAVÍME HVĚZDNÉ TANEČNÍKY STARDANCE 2023

* Eva Adamczyková

* Marek Adamczyk

* Tereza Mašková

* Darija Pavlovičová

* Richard Krajčo

* Josef Maršálek

* Ivana Chýlková

* Iva Kubelková

* Vavřinec Hradilek

* David Prachař

Eva Adamczyková, snowboardcrossařka

Evo, letošní ročník StarDance bude ve znamení noční oblohy. Kdo pro vás byl nebo stále je nejzářivější hvězdou?

Jestli se ptáte na jméno nějaké sportovní hvězdy, která by byla mým vzorem, tak vás zklamu. Sportovní vzory jsem nikdy neměla. Nebyla jsem vychovávána k tomu, abych někoho obdivovala tak, že si ho vyberu jako svůj vzor.

Taneční páry už se nemohou dočkat, až to rozbalí na parketu.

Zdroj: Youtube

Ale vzpomněla jsem si na jednu osobnost, s níž jsem se měla možnost potkat. Byl to pro mě opravdu mimořádný zážitek. Šlo o setkání s Věrou Čáslavskou. Ona byla sportovní hvězdou světového formátu a zároveň skvělá ženská, se kterou vám bylo moc dobře. K ní jsem vzhlížela. Měla fantastickou kariéru, pestrý i náročný život. Jsem vděčná osudu, že jsem ji mohla poznat.

Kdy naposledy a co vám nešlo? Jak často má tenhle pocit olympijská vítězka?

Snowboard je moje domácí prostředí. Na snowboardu taky řeším, že mi něco nejde. Ale vím, co udělat, abych chyby neopakovala. Co mám udělat pro to, abych se zlepšila. Na snowboardu jsem si jistá sama sebou. Ale na tanečním parketu a na koních ještě ne. Při tanci i při jízdě na koni prožívám fantastické okamžiky, ale i velkou frustraci. Zatím.

Eva Adamczyková a manželem MarkemZdroj: ČTK

Marek Adamczyk, herec

Kdy naposledy jste, Marku, objevoval něco srovnatelného jako teď, při StarDance?

Možná se dá moje dosavadní zkušenost ze StarDance trošku přirovnat k tomu, když jsem se začínal učit hrát šachy. Ten proces, kdy máte před sebou nějaký svět, vůbec mu nerozumíte a snažíte se ho rozlousknout, je vlastně podobný. Hledáte cesty, kudy do toho specifického světa proniknout, a narážíte na spoustu počátečního neporozumění. Ale pak se dostaví radost, když se to zlomí, přijdou první úspěchy a vy si pořídíte novou schopnost, dovednost.

Rozdíl mezi tancem po šachovnici a po parketu je v tom, že teď mám vedle sebe Lenku – skvělou průvodkyni, skvělého člověka, což jsem u šachů neměl. Víc jsem v principech a pravidlech té hry tápal, protože jsem se neměl koho chytit. Tohle je mnohem větší luxus a moc si považuji toho, že si na mě někdo musí udělat tolik času, aby mi všechny věci kolem tancování vysvětlil.

Tereza Mašková, zpěvačka

Jakou definici slova tanec byste, Terezo, dopsala do encyklopedického slovníku?

Napadají mě emoce, radost z pohybu. Nemusíte mluvit, ale pohybem všechno vyjádříte.

Tereza Mašková: Četla jsem o sobě, že jsem tlustá a hnusná. Skončilo to bulimií

Tanec má schopnost navodit povznášející pocit. Co dalšího vás dokáže povznést?

Jako zpěvačku mě povznášejí okamžiky, kdy z pódia vidím, že je na koncertě skvělá atmosféra, dojde k tomu magickému propojení s diváky. To jsou chvíle, kdy mám pocit, že sedím na obláčku a nechci, aby to skončilo. Jsem předávkovaná adrenalinem a přeju si, aby ten okamžik trval věčnost.

Pak je pro mě povznášející i jen obyčejné uvědomění si, že vůbec jsem. Jdu do parku, sednu si do trávy a užívám si daný moment, danou chvilku. A teď mě povznáší poznávání tance. Jako netanečník jsem si nedokázala představit, jak si užít tanec, ale už začínám tušit. Ve chvíli, kdy přestanu přemýšlet o jednotlivých tanečních krocích a nechám se vést Danielem a hudbou, tak už vím, že je to moc hezká a povznášející emoce.

Tereza Mašková a Darija PavlovičováZdroj: Profimedia

Darija Pavlovičová, herečka

Darijo, co doplníte do věty, která začíná slovy: Tančím, když…?

Tančím, když chci.Když mám dobrou náladu. Počkat. Vlastně i když jsem smutná. Nikdo mě při tom ale nevidí. Tančím hlavně, když jsem sama doma. Pustím si svoje oblíbené písničky a tancuju před zrcadlem, ve sprše. A pak, když jsem na cestách, na dovolené. To se vždycky nenápadně přidám k nějaké tančící skupince cizích lidí.

Co byste ke slovu tanec dopsala do encyklopedického slovníku?

Z vlastních poznatků, které mám z tréninků na StarDance, bych dopsala, že tanec není jen o vnímání hudby se zavřenýma očima. Hodně záleží na technice pohybu. Také je to hodně o práci sama na sobě.

Richard Krajčo, herec a zpěvák

Richarde, kdy si zatančíte, aniž byste musel?

Pro mě je tanec jednoznačně spojený s nějakou euforií. Tím pádem s muzikou, kterou mám rád. Muzika mi dovoluje prostřednictvím pohybu, záměrně se vyhýbám slovu tanec, ze sebe dostat nějaké emoce. Ve chvíli, kdy slyším hudbu, která mě něčím naplňuje, používám pro vyjádření svých emocí, a je jedno, jestli je to štěstí, nebo smutek, tělo.

Motivem letošního ročníku StarDance jsou hvězdy a noční obloha. Kdo pro vás kdy zářil nejvýrazněji?

Kdybych měl za nejzářivější hvězdu označit jednu jedinou osobu, tak by to byl asi Ježíš. Protože on je jediný,kterého si díky všem jeho vyobrazením dokážu reálně představit. A přijde mi opravdu jako „slušnej borec“.

Richard Krajčo a Josef MaršálekZdroj: Profimedia

Josef Maršálek, cukrář a pekař

Jaký máte, Josefe, vztah k tanci?

Vždy jsem tančil, když zněla dobrá hudba a byl obklopený přáteli. Nejvíc ve Francii. Teď tančím, protože musím. Tanec ale neuvěřitelně nabíjí. Nikdy jsem neměl problémy se spaním. Usnu kdykoliv a kdekoliv. V tramvaji, v letadle, v hotelu na opačné straně planety. Ale teď, když kolem půlnoci usínám, už za hodinu se budím a jsem vyspalý. Necítím žádnou únavu. Naopak, mám přemíru energie. Tanec je skutečně neuvěřitelně nabíjející záležitost. To je pro mě úplně nové zjištění.

Iva Kubelková o StarDance: Nerada trénuju po Evě Adamczykové

Co je pro vás tanec?

Mě na tanci udivuje, že vám beze slov umožní vyjádřit vaše emoce. A to jsem v dětství kreslil, kdysi jsem chtěl dokonce natočit animovaný film, ale až teď mi dochází, že pro vyjádření některých svých nálad a pocitů můžu i tančit. Jsem vážně moc rád, že mě tancování chytlo, a přiznávám, že jsem se trochu obával toho, co mě ve StarDance čeká. Hodně jsem si ovšem přál, abych se do tance zamiloval. A to se stalo. Takže tanec je teď taková moje milostná aféra.

Ivana Chýlková, herečka

Ivano, zatancujete si sama od sebe?

Už ne. Tančívávala a zpívávala jsem si, ale už to nedělám. Maximálně se čas od času jen tak drobně zavlním do rytmu. Ani jsem nikdy nebyla na žádném plese. Nemám za sebou ani žádnou disco kariéru. Jako dítě jsem v bytě provozovala výrazový tanec, ale i s tím byl rychle konec.

Nikdy vás neokouzlilo taneční vystoupení nebo tanečník?

Michail Baryšnikov. Dodnes si pamatuji, když jsem ho poprvé viděla tančit. Dostala se mi do ruky videokazeta a na ní byl jeho taneční výstup v kuchyni. To bylo něco fantastického. A pak jsou výborní členové londýnského souboru Dv8 Physical Theatre. Mají nádherné inscenace, choreografie. Nejděte si je na internetu. To, co oni dělají, to je tedy tanec!



Iva Kubelková, moderátorka

Jak jste si pro sebe, Ivo, definovala význam slova tanec?

Tanec je vášeň. Emoce. Láska k pohybu. Komunikační prostředek i určitý druh sebereflexe. Tento druh pohybu umožňuje podívat se na sebe trochu jinak než při běžných aktivitách. Svého druhu je tanec i meditací. Musíte přestat myslet na všechno okolo a naprosto se koncentrovat na přítomný okamžik. Jinak ten povznášející pocit z tance nemůže fungovat.

Co dalšího vás dostane do povznášející nálady?

Povznáší mě většinou okamžik, kdy se dokážu v kolotoči každodenního života na chvilku zastavit. Třeba díky setkání se zajímavým člověkem se silnou vnitřní energií. Nebo díky knížce. Mnohdy stačí jen pár vět, zapsaná myšlenka nebo neobyčejný příběh, který mě zasáhne. To se pak cítím povznesená. Nad malichernostmi, rutinou.

Vavřinec Hradilek, vodní slalomář

Vávro, máte někdy chuť tančit?

Sám od sebe tančím až tehdy, když si to přestávám pamatovat. To je samozřejmě nadsázka. Nejvíc tančím na oslavách svých přátel. Na narozeninách, či svatbách. Jsem člověk společenský, rád chodím mezi lidi. K takovým událostem tanec zkrátka patří.

Vybaví se vám nějaká událost u slov: „Tak to byl teda tanec?“

Jízda vodního slalomáře mezi brankami je sama o sobě docela slušný tanec. Mamka mi tohle často říkala. Sledovala moji jízdu. A když se mi ji na nějakých důležitých závodech podařilo zajet dobře, nadšeně ji okomentovala slovy: „Teda, to byl hotový tanec na vodě!“ Od dětství mě jakákoliv pochvala od rodičů ohromně motivovala.

David Prachař, herec

Davide, co nebo kdo vás roztančí?

Tančím, když to mám v popisu práce. Když je tanec součástí divadelního představení. Teď například hraju v inscenaci Návštěva, kde tančím s Ondřejem Pavelkou. Tančím, když mám rozvernou náladu. A také jsem tančívával doma, na narozeninových oslavách svých dětí. Pro jejich radost a obveselení.

David Prachař během tanečních tréninkůZdroj: CNC / Pavel Machan / CNC / Profimedia

Popíšete své taneční kreace?

Občas jsem na parketu velký minimalista. To jsem taky vypozoroval, že někomu stačí se jen nepatrně na hudbu hýbat a už je přesvědčený o tom, že tančí. To je jedna stránka věci. Ta druhá je, že se člověk sám nějak při tanci vnímá. Často je člověk sám se sebou spokojený. Když má možnost podívat se druhý den video záznam své taneční extáze, který pořídil někdo z jeho známých, zjistí, že to zase taková paráda nebyla. Mám to stejně. Na videích z našich tréninků na StarDance vidím svoje pohybové deformace výrazněji.